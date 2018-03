Uber, Volvo y el primer atropello mortal

Ayer, hacia las 10 de la noche en Tempe, Arizona, tuvo lugar el primer atropello mortal de uno de los Volvo XC90 autónomos que Uber utiliza para pruebas de conducción autónoma, como reportó inicialmente una cadena local. El suceso, según los reportes que he podido leer, tuvo lugar cuando una mujer de 49 años, Elaine Herzberg, cruzaba por una zona no señalizada como paso de peatones y fue arrollada por el vehículo, parece ser que mientras caminaba con su bicicleta, pero sin ir montada en ella. La conductora del vehículo, Rafaela Vasquez, de 44 años, circulaba sin pasajeros en ese momento e iba tras el volante, pero con el vehículo en modo autónomo, y ni su reacción ni la de los sensores del vehículo fueron suficientes para impedir el mortal atropello. Uber está cooperando con el departamento de policía de Tempe para intentar esclarecer los hechos, ha lamentado el accidente, y por el momento, ha interrumpido sus pruebas. Anteriormente, hubo otra víctima mortal, Joshua Brown, un conductor de un Tesla que también circulaba en modo autónomo, pero la compañía, tras una amplia investigación, fue hallada no culpable del accidente.

¿Qué reflexión debemos hacer este tipo de casos? Obviamente y en primer lugar, lamentarlo: todo accidente es triste, pero la tasa de accidentalidad de los vehículos autónomos, por el momento, ha sido enormemente baja. En el tiempo que llevan los vehículos de diversas compañías haciendo pruebas en tráfico real, se ha producido un número enormemente reducido de accidentes, muy inferior al que, durante el mismo tiempo, han producido vehículos con conductor. Toda tecnología produce accidentes, y lo único que cabe esperar cuando se desarrolla y pone en marcha es que produzca menos que la tecnología anterior, como de hecho es el caso. De cada accidente, además de, lógicamente, responsabilizarse adecuadamente, habrá que aprender las lecciones adecuadas para que estos se produzcan las menos veces posible.

Pretender que los vehículos autónomos son un peligro porque ha habido un accidente es completamente absurdo. Imponer muchos más controles o de manera más rígida, teniendo en cuenta que el accidente ha sido completamente excepcional y que, obviamente, nadie tiene interés por relajar de manera excesiva las medidas de seguridad, también lo es: los sensores de un vehículo autónomo pueden ser mucho mejores que una persona a la hora de captar lo que ocurre a su alrededor, pero eso no evita, en determinadas circunstancias, un accidente, ni pueden evitar, lógicamente, todos los accidentes.

Dicho esto, todo indica que Uber, seguramente la compañía para la que el desarrollo del vehículo autónomo resulta más crucial porque está en la base de su astronómica valoración, podría ser también la que más pudiese estar intentando acelerar su desarrollo, y las prisas nunca han sido buenas consejeras para este tipo de cuestiones. La tentación, en un tema en el que las mejoras se dan de manera progresiva a medida que los algoritmos acumulan cada vez más experiencia y kilómetros, puede ser la de poner en la calle vehículos que aún no se hayan visto expuestos a situaciones que, aunque poco probables, sí pueden tener lugar en la conducción cotidiana. El proceso para obtener vehículos cada vez más seguros y fiables es largo, y resulta difícil tomar atajos. Que los vehículos autónomos de Uber encabecen las estadísticas de accidentalidad en conducción autónoma, aunque sea derivado de un número muy escaso de incidentes, es decididamente una muy mala noticia para la compañía.

Para Volvo, fabricante del XC90 implicado en el accidente, las circunstancias tienen, aparentemente, pocas derivadas: la compañía, en este caso, pone el vehículo, pero el software que se utiliza para la conducción autónoma no es suyo, lo que impide, lógicamente, que pueda responsabilizarse de sus acciones. En su momento, la compañía sueca afirmó que se haría responsable de todo accidente que uno de sus vehículos pudiese tener cuando circulase en modo autónomo, pero lógicamente, se refería a sus propios vehículos y bajo el control de su propio software, como las pruebas que la compañía está desarrollando en Goteborg. Ayer, las miradas recayeron fundamentalmente sobre Uber como desarrollador del software que controlaba el vehículo, no sobre el fabricante del vehículo en sí.

La decisión del gobernador de Arizona de convertirse en el primer estado que permitiese la conducción autónoma sin conductor de seguridad tras el volante tampoco parece especialmente cuestionable: no, el gobernador no ha puesto en peligro a nadie, dado que ese tipo de vehículos siguen demostrando ser esencialmente más seguros que los de conducción humana. Arizona, por su buen clima y su red de vías bien mantenidas, es un lugar ideal para desarrollar este tipo de tecnologías, y eso no equivale a convertir a sus habitantes en conejillos de indias, sino simplemente a pretender, en último término, protegerlos mejor mediante el uso de una tecnología más segura que la propia conducción humana.

De nuevo; toda tecnología es susceptible de causar víctimas. En una tecnología destinada a controlar una máquina de casi dos toneladas que transporta personas, es evidente que puede haber accidentes: lo que debe hacerse no es no desarrollar esa tecnología, sino intentar hacerlo de la manera más segura posible. Que haya un accidente no implica ni que esa tecnología sea mala o inviable – en este caso, menos aún – ni que deba detenerse su puesta en marcha. Los vehículos autónomos son el futuro, lo eran ayer antes del accidente, y lo siguen siendo hoy. Mantengamos la calma y que prevalezca el sentido común.

