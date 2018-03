Precauciones, accidentes y responsabilidades

El reciente atropello de Elaine Herzberg por parte de un Volvo XC90 autónomo que formaba parte de la flota de Uber en Arizona es una desgracia que debería hacernos reflexionar sobre el concepto de responsabilidad en el desarrollo tecnológico.

A falta de conclusiones definitivas de la investigación de la National Transportation Safety Board, todo parece indicar que la gestión del programa de conducción autónoma de Uber distó mucho de ser mínimamente responsable. Como bien analiza Brad Templeton en su página personal, las cosas pintan muy mal para la compañía. Nadie niega que la víctima estuviese cruzando indebidamente y de manera irresponsable por un lugar mal iluminado y no señalizado, pero a medida que más expertos analizan las abundantes pruebas documentales – no olvidemos que hablamos de un vehículo completamente sensorizado – más parece cundir la idea de que el vehículo de Uber no protegió al peatón de la manera mínimamente esperable, y que la compañía estaba, de manera deliberada, acelerando las pruebas por encima de sus posibilidades con el fin de recortar el tiempo necesario para lanzar un servicio comercial de transporte de vehículos sin conductor.

Las primeras sospechas surgen en torno a la falta de una reacción del vehículo, que no llegó a activar sus frenos. El fabricante del radar de láser pulsado (LiDAR) del vehículo, Velodyne LiDAR, una compañía independizada de su matriz, Velodyne, en 2016, participa en más de veinticinco programas de desarrollo de conducción autónoma con compañías como Volvo, Ford, Mercedes-Benz, Tencent, DJI, Baidu, TomTom, Here, Bing o SAIC, se ha mostrado completamente sorprendida por los datos del accidente que han trascendido hasta el momento, y ha situado la responsabilidad no en sus componentes, sino en algún otro punto. En un correo electrónico, Martha Thoma Hall, presidente y Chief Business Development Officer, se ha defendido afirmando que

We are as baffled as anyone else (…) Certainly, our LiDAR is capable of clearly imaging Elaine and her bicycle in this situation. However, our LiDAR doesn’t make the decision to put on the brakes or get out of her way (…) it is up to the rest of the system to interpret and use the data to make decisions. We do not know how the Uber system of decision-making works.

(Estamos tan desconcertados como cualquiera (…) En efecto, nuestro LiDAR es capaz de obtener imágenes claras de Elaine y de su bicicleta en una situación así. Sin embargo, nuestro LiDAR no toma la decisión de frenar o de salirse de su camino (…) corresponde al resto del sistema interpretar y utilizar los datos para tomar decisiones. No sabemos cómo funciona el sistema de Uber para la toma de esas decisiones.)