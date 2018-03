Mis impresiones sobre el MWC y la evolución de la industria, en Capital

Jordi Benitez, de Capital, me pidió un artículo con las impresiones que había extraído del MWC y sobre el estado ene l que se encuentra la industria, así que le escribí este titulado “Después del MWC” (pdf) en el que intento extraer algunas conclusiones.

Fundamentalmente, hablé sobre la situación de una feria que supone muchísimo para Barcelona y que sería una auténtica barbaridad no cuidar para que permaneciese en la ciudad cuanto más tiempo, mejor, y de cómo la evolución tecnológica la ha ido llevando desde su propósito original, hablar de unas tecnologías móviles – fundamentalmente el desarrollo y popularización del smartphone – consideradas en su momento como enormemente novedosas y disruptivas, hasta otro en el que la temática de la feria es más un all-things-tech, todo lo relacionado con la tecnología y la forma en que impacta nuestra vida en general. Así, los smartphones no son ya en absoluto los reyes del MWC, las compañías que aprovechan la cita para presentar sus nuevos modelos son cada vez menos, y más allá de la feria, dentro de la propia industria en general, se respira un cierto ambiente de madurez, de estancamiento, de “nada nuevo bajo el sol” por mucho que ahora los terminales vengan equipados con hasta dos o tres cámaras con resoluciones increíbles, tengan pantallas que se extiendan hasta el infinito y más allá, tengan o no un notch, o carezcan o no de botón frontal.

En este momento, la “necesidad” real de “estar a la última” llevando encima el último terminal de tal o cual marca se ha desvanecido, los terminales duran sensiblemente más que la periodicidad establecida para el lanzamiento de nuevos modelos por parte de las marcas, y el efecto lo nota hasta la mismísima Apple, con todo lo que ello conlleva para una compañía cuyos resultados dependen en gran medida de las ventas de su terminal estrella. Aquellas marcas que no cuenten con un portfolio amplio de oferta en varios ámbitos y que no vayan mucho más allá del mercado de consumo, de hecho, podrían llegar a manifestar problemas para sostener su crecimiento en un entorno en el que ese consumo, definitivamente, parece ralentizarse.

De nuevo, como el año pasado, la feria ha mostrado un enorme protagonismo del 5G: o se habla directamente de ello, de las circunstancias que rodearán su despliegue y de la inversión que supondrá para las operadoras, o se da por hecho prácticamente ya un entorno en el que la tecnología resultará la pieza clave para que una gran parte de lo presentado en el MWC se convierta en una realidad sostenible. La vieja idea de “los datos como nuevo petróleo” se hace mayor y evoluciona hacia la constatación de que 5G se ha convertido prácticamente en una jugada geopolítica, en una lucha entre gigantes por controlar una tecnología fundamental que permitirá el desarrollo de los países y su incorporación al futuro. Ya no hablamos del último terminal, sino de la posibilidad de conectarlo todo, absolutamente todo, para incorporarnos al futuro, para crear esa economía realmente conectada que caracterizará a loa países modernos. El bloqueo, ayer, de la adquisición de Qualcomm por parte de Broadcom refuerza esta idea, como lo hace en general la respuesta proteccionista de los Estados Unidos a las compañías chinas con más patentes en este ámbito: quien controle el despliegue y el uso de una 5G considerada estratégica, controlará muchas cosas, y estará en una situación presumiblemente muy ventajosa para considerarse como el líder mundial.

Si creías que ibas al MWC a ver lo último en móviles, te equivocaste: hace tiempo que el MWC ya no va de eso. Si vas a ver móviles o gadgets, te perderás lo realmente importante. Ahora vas al MWC, al menos si vas porque te interesa y no porque te mandan, a entender el mundo que viene. Y en ese contexto, la tecnología ya no es un aspecto más del futuro, sino el ámbito del desarrollo humano que tiene una mayor capacidad para definirlo.