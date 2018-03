La vida en Minority Report

Una serie de noticias recientes revelan que Palantir, la compañía de análisis de datos co-fundada y dirigida por Peter Thiel, llevaba más de seis años trabajando en Nueva Orleans sin ningún tipo de conocimiento ni del público, ni siquiera de la mayoría de los concejales y funcionarios de la ciudad. El acuerdo secreto se ha conocido cuando la ciudad ha decidido poner fin al programa, que fue contratado por el alcalde, Mitch Landrieu, en 2012 tras serle recomendado por James Carville, un conocido político demócrata. Dado que el programa fue suministrado a las autoridades de la ciudad de manera gratuita por la compañía, no figuraba en las cuentas, y pudo pasar desapercibido para la gran mayoría de las autoridades municipales.

¿Qué hacía el programa en cuestión? Gestionar una enorme base de datos en la que figuraban personas, ubicaciones, publicaciones en la red, vehículos y armas, diseñada para predecir quién podría cometer o ser víctima de un delito. Todo ello, llevado a cabo por la compañía seguramente más destacada en este ámbito, que posee múltiples contratos con agencias gubernamentales, gobiernos municipales y con el ejército para recopilar y analizar datos con fines que van desde la citada prevención del crimen hasta la inteligencia militar o la vigilancia de fronteras, pasando por la recuperación de zonas afectadas por desastres naturales. Peter Thiel, además de ser conocido por sus actividades como inversor y fundador de compañías como PayPal, es el mayor defensor de las políticas de Donald Trump dentro de la industria tecnológica, y recientemente tomó la decisión de abandonar Silicon Valley para desplazarse a Los Angeles.

Una compañía especializada en análisis de datos y redes, que no solo lleva más de seis años trabajando con datos reales de ciudadanos en Nueva Orleans sin conocimiento del público, sino que además, ha resultado fundamental en algunas de las políticas puestas en marcha por Donald Trump, como el endurecimiento de los controles fronterizos en función de la información que los viajeros publican en sus redes sociales. Prácticamente el escenario definido por aquella película estrenada en 2002, Minority Report. Sistemas con propósito similar han sido puestos en marcha por departamentos de policía de otras ciudades anteriormente por compañías como IBM o la más especializada PredPol.

Mientras tanto, en China, el gobierno de Xi Jinping ha anunciado que comenzará a aplicar restricciones de movimiento a aquellas personas que posean un social score bajo, resultante de actividades que pueden ir desde difundir información falsa en la red hasta viajar sin billete o con un billete caducado, pasando por cuestiones como generar problemas durante el transporte, fumar en un tren o avión, o delitos económicos como impagos de multas o de cuotas a la seguridad social. El sistema de social score incluye también las conexiones de cada persona: si te relacionas con personas que tengan una puntuación baja, la tuya puede bajar también, en un mecanismo destinado a generar el aislamiento social de aquellos que tienen “actitudes equivocadas”. El sistema, construido mediante el principio de “once untrustworthy, always restricted”, lleva ya algunos años funcionando y, de hecho, en 2017, se calcula que en torno a 6.15 millones de ciudadanos fueron excluidos de trenes y aviones debido a penalizaciones sociales de este tipo. No, el “Nosedive“ de Black Mirror no andaba en absoluto desencaminado.

Sin duda, sea en su vertiente norteamericana, china o en las presentes en cada vez más países, no lo dudes: Minority Report ya está aquí.

