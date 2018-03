La cámara omnipresente

Confieso que este tema me tiene fascinado cuanto más leo sobre él: Google Clips es una cámara wearable, es decir, pensada no para sacarla del bolsillo y tomar un a fotografía – para esto ya está el smartphone – sino para ser llevada enganchada en algún lugar de la ropa o dejarla en algún punto concreto, y que vaya tomando fotografías animadas de hasta quince segundos de manera automática, como pequeños GIFs o live photos. Lógicamente, el dispositivo no se limita a ir tomando imágenes a intervalos prefijados, sino que utiliza algoritmos de machine learning para entender en qué momentos debe tomar esas fotografías, tratando de generar así un relato completo de la persona que la lleva encima. Según la compañía, “Clips busca imágenes estables y claras de personas, buenas expresiones faciales como alegría, reconoce también perros y gatos, y tiende a tener preferencia por cuando hay algún movimiento en la escena”. Es el concepto del lifestreaming, la vida que transcurre ante la cámara y es capturada por esta. No requiere una conexión de datos, ni una cuenta: simplemente toma imágenes en alta resolución, y las monta en un vídeo que puedes ver posteriormente en tu smartphone.

Algoritmos similares los hemos podido ver aplicados a otras cuestiones, como cámaras de seguridad inteligentes capaces de tomar imágenes únicamente cuando detectan movimiento o cuando capturan determinadas imágenes que le hemos solicitado previamente, pero no están diseñadas para ser llevadas encima, sino para ser ubicadas de manera razonablemente permanente en una localización determinada.

El producto puede ser adquirido en los Estados Unidos ($249 con envío gratuito en la tienda Google, en la que tienes que tener registrada una dirección en el país) desde el pasado 27 de febrero, y ya ha sido analizado por algunas publicaciones. El anuncio de su comercialización el pasado octubre hizo bajar el precio de las acciones de GoPro y generó bastantes comentarios, la mayoría en el sentido de considerarla “the new candid camera“, la nueva “cámara oculta”, aunque en realidad no esté oculta y posea un piloto que permite saber a quienes están ante ella cuándo está tomando imágenes, aunque es más que posible que termines olvidándote completamente de ella. La cámara no es especialmente pequeña ni especialmente discreta, pero sin duda, evoca desde episodios de Black Mirror hasta libros o su correspondiente película dedicados a explorar las posibles consecuencias de un mundo en permanente retransmisión, entregado al concepto de transparencia total.

A estas alturas es perfectamente posible que el producto sea simplemente un experimento, una de esas líneas no exitosas que la compañía termina eliminando discretamente en alguna de sus Spring cleaning, o una forma de demostrar cómo de potentes son ya sus algoritmos de machine learning, pero me parece interesante reflexionar a qué tipo de mundo nos llevaría un producto así en caso de llegar a popularizarse, o qué puede pretender Google con ello. ¿Cómo te comportarías ante una persona que llevase colgada en su bolsillo una cámara como ésta, o que situase esa cámara apoyada en su clipstand en un punto que te incluyese? La popularización del smartphone con cámara ya ha hecho que muchos se planteen que viven en un mundo en el que todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo, con todo lo que ellos conlleva: todo lo que hagas puede ser inmortalizado, capturado y compartido, sin que nadie se detenga a analizar las posibles consecuencias o la normativa legal que rodea a la captación o difusión de esas imágenes. ¿Qué ocurre cuando esa cámara, en lugar de simplemente ir alojada en el bolsillo y precisar de un gesto y una voluntariedad para capturar imágenes, vaya permanentemente encendida, preparada para hacer su trabajo, y provista de algoritmos capaces de decidir qué imágenes vale la pena capturar y cuáles no? ¿Nos acostumbraríamos a algo así y a sus consecuencias del mismo modo que hemos aceptado como inevitable la cámara del smartphone?

La vida es eso que transcurre mientras hacemos otras cosas. Revivirla como tal no es posible, e intentarlo mediante el recurso a fotografías o vídeos implica, en muchas ocasiones, hacer un esfuerzo consciente por capturarla, por obtener imágenes o vídeos que podamos utilizar posteriormente para evocar esos recuerdos, lo que habitualmente puede implicar vivirla de una manera que muchos consideran de inferior calidad: alguien que en lugar de centrarse en el momento que debería estar viviendo, se está preocupando por registrarlo en un dispositivo tiende a provocarnos reacciones negativas, aunque en muchos casos esas personas afirmen que su pasión es la fotografía o el vídeo y que disfrutan más así, entregados a ella. ¿Qué pasa cuando esa captación de imágenes para su evocación posterior se lleva a cabo de manera rutinaria, sin que el usuario tenga que hacer nada, y empezamos a aceptarlo simplemente como un hecho más, una característica de la vida cotidiana?

Es pronto para saber si un dispositivo de este tipo triunfará o no, si comenzaremos a verlo colgando del bolsillo de determinadas personas, si dará lugar a problemas o a situaciones imprevisibles derivadas de su protocolo de uso, si afectará a las normas de educación, o si el concepto será replicado por otros fabricantes para diseñar dispositivos mucho más pequeños o incluso intencionadamente ocultos, disimulados, difíciles de detectar. Pero que la tecnología permita crearlos es una de esas situaciones que nos puede llevar a plantearnos muchas cosas, a imaginarnos cómo podría cambiar nuestra vida si todos los momentos que vivimos en ella pudiesen estar siendo capturados no ya por una cámara en manos de un amigo o un familiar, sino por todas las que llevan aquellos que se cruzan con nosotros. ¿Qué cambios determinaría algo así en la sociedad en la que vivimos? ¿Podría un producto así y su eventual popularización determinar que viviésemos en un entorno en el que esas cámaras estuviesen presentes de manera ubicua, en el que lo normal cuando vas a casa de alguien es que haya varias cámaras apuntándote durante el aperitivo o la cena, para después compartir contigo un vídeo en modo “mira qué bien nos lo pasamos”? ¿Nos acostumbraremos a algo así y pasaremos a verlo com algo normal? ¿Cuántas cámaras a la vez captarían un momento como una boda, o cualquier otro que se considere adecuado para ser evocado posteriormente, y además, sin que las personas que las llevan encima siquiera se dieran cuenta en el momento?

Pensar en esa idea de “vida televisada” o en modo “captura permanente” requiere un esfuerzo de proyección, de imaginar las posibles consecuencias y los cambios que acarrearía en la forma que tenemos de entender muchas cosas. Muy pronto, posiblemente, para un producto recién lanzado que perfectamente podría quedar como una rareza, un experimento más, o incluso como una extravagancia o algo que genere rechazo. No pretendo hoy elucubrar sobre la posible popularización del producto, sino más bien plantearme qué ocurriría si lo tuviera. Después de todo, no deja de ser algo que hasta hace poco no era fácilmente planteable y que la tecnología ha convertido en sencillo, aparentemente además con buenos resultados. Y para eso, para especular sobre la tecnología y sus posibles efectos, es para lo que estamos aquí! :-)