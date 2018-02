Una página de quince años

Así, casi sin darme cuenta, han pasado quince años desde que escribí en esta página por primera vez, desde aquel “Hello World!“ que, en realidad, es falso, porque en aquella época, en la herramienta que utilizaba, Blogger, las entradas no tenían título (lo añadí bastante tiempo después). Esta página se ha convertido en una quinceañera, con todo lo que ello conlleva. No creo que sufra de acné ni que pase por la edad del pavo porque de alguna manera intuyo que las páginas, como dicen de los perros o de los gatos, contabilizan su edad de otra manera, pero siguiendo una costumbre que se ha convertido en tradición, me tomo casi “el día libre”, que bien merecido me lo tengo, y simplemente hablaré de lo que implica tener una página considerada, en el contexto de la web en español, razonablemente longeva.

¿Qué implica? Pues entre poco y nada. Sigo pudiendo equivocarme creo que exactamente igual que el primer día, aunque posiblemente no en los mismos temas, pudiendo lanzar un mal análisis o una idea que muchos consideren absurda o sin sentido. Sigo dejando esas ideas, buenas o malas, escritas en la web como forma de poder volver a ellas en otro momento para lo que sea: desde recuperar algo que dije, un enlace que utilicé o algo que me comentaron, hasta recordar lo tonto que tuve el día o lo equivocado que estaba en algún tema.

¿Qué deciros de la página? Que sigo utilizándola para lo mismo: para tratar de asegurarme un nivel de actualización adecuado para poder dar clase de innovación o de temas relacionados con la gestión de la tecnología en un sitio tan exigente como IE Business School. Además, que tengo una comunidad de usuarios que no me merezco, que me aporta un montón, que escriben en muchas ocasiones comentarios que aportan más que la propia entrada, y que en muchos casos, me proporcionan una fidelidad que ya la querrían para sí muchos bares o muchas iglesias, por decir algo. Por ejemplo, el primer comentario que Krigan escribió en esta página se remonta al 12 de noviembre… ¡¡de 2005!!, y el primero de Gorki, de pocos días después, del 1 de diciembre de aquel mismo año, por citar a dos de mis parroquianos más fieles y que aún siguen por aquí comentando con regularidad – hay otros muchos que posiblemente o se prodiguen tanto, pero lleváis muchísimo tiempo por aquí. Estáis quienes tendéis a comentar únicamente sobre algunos temas en concreto, estáis los que – como yo – tocáis prácticamente todos los temas… algunos sois siempre maravillosamente correctos (incluso, a veces, cuando yo no lo soy tanto… perdón!) y otros tenéis tonos algo más paternalistas o más desafiantes. Los insultos o las descalificaciones, en general, hace tiempo que desaparecieron como consecuencia de un cambio en las políticas de moderación, cosa que por otro lado, agradezco mucho, aunque creo que no tanto yo, que tengo la piel muy gruesa, como algunos miembros de mi familia (me consta que mi padre me sigue leyendo regularmente – hola, papá! – y le llevaban todos los demonios cuando yo pasaba por determinabas cosas… o mi mujer, que desde alguna de aquellas épocas más “kañeras”, tomó la decisión de seguir leyendo mis entradas, pero dejar de leer los comentarios).

En fin, que cuando empecé esta página tenía algunas canas, y ahora tengo el pelo bastante más blanco que negro. Que esto de aprender a vuestro lado es un gustazo, que esta página refleja bastante mis intereses y mis pasiones a lo largo de ya muchísimo tiempo, y que espero que siga siendo así durante mucho más. Como cada año, muchísimas gracias a todo por seguir por aquí, por aguantarme cuando digo tonterías, por celebrarlo cuando acierto con alguna idea interesante (hasta un reloj parado da bien la hora un par de veces al día), y por contribuir a dejar en la web un pequeño retazo de cómo era la tecnología entre 2003 y… lo que espero que nos quede!

GRACIAS!