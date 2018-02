La hospitalidad de las ciudades

¿Es la ciudad en la que vives hospitalaria para quienes la visitan? Hace un cierto tiempo, esta apreciación podía basarse, fundamentalmente, en el carácter de sus habitantes, en la facilidad para moverse, en el tipo de señalizaciones o incluso en el tiempo atmosférico. Hoy, mientras apuramos el final de la segunda década del siglo XXI, esa característica se basa fundamentalmente en una cuestión: conectividad.

Pongamos el caso de Dubai, una ciudad que ayer tuve la oportunidad de pasear y fotografiar: bajo la idea de convertirse en un escaparate de futuro con sus enormes avenidas, sus impresionantes rascacielos y su eficiente e inmaculado transporte público, la ciudad ha diseñado un escaparate aparentemente muy bonito… pero tremendamente incómodo y disfuncional, en el que el poder omnímodo de unas empresas de telecomunicaciones completamente ancladas en ideas del pasado destruye muchas de las proposiciones de valor que podría tener para el turista. Si viajas a Dubai y tienes una mínima preocupación por tu bolsillo o por los gastos ya no elevados, sino imprevisibles, olvídate de utilizar tu teléfono móvil, porque el país se mueve como lo hacía Europa no hace tanto, con tarifas de roaming completamente abusivas. Por otro lado, conseguir una tarjeta SIM local resulta bastante engorroso, nada comparable a la sencillez de hacerlo en otras ciudades, debido al interés del gobierno local porque todo esté completamente sujeto a total trazabilidad.

Si, intentando prever una factura telefónica desmesurada, pones tu teléfono en modo avión e intentas moverte mediante WiFi, te encontrarás otra cuestión: la combinación del poder de los operadores y el intento del gobierno por vigilarlo todo harán que tengas complicadísimo conectarte a ningún sitio. Todas las WiFis públicas ofrecen conexión únicamente a aquel que posee un número de teléfono local en el que obtener un PIN para activar la WiFi. Sin él, no puedes pasar de la página de saludo. Este sistema proporciona una conectividad de muy buena calidad… precisamente a quienes no la necesitan, porque ya tendrían la alternativa de su conexión telefónica, e impide que cualquier turista que necesite información pueda conectarse. En esos casos, lo mejor es meterse en el hall de un hotel, lo cual, en una ciudad en la que moverse caminando resulta tremendamente incómodo, es en muchas ocasiones un verdadero desafío.

Si sales de tu hotel y quieres ir a cualquier sitio, generalmente no tendrás problemas: te subes en el transporte que elijas en función de tu presupuesto y preferencias, y te vas. El problema, claro está, surge con las excepciones. Ayer, moverse en Dubai en automóvil era demencial: inicio del fin de semana, una Food Fair que generaba muchísimo interés, y todas las anchísimas avenidas de la ciudad completamente colapsadas. Si elegías el transporte público, no especialmente complejo en su estructura, podías moverte con agilidad… salvo que a la hora de ver qué estación necesitas, qué transbordo entre el metro y el tram o qué recorrido desde la estación hasta tu hotel o residencia, te encontrarás con que no puedes recurrir a ningún tipo de mapa, sistema de información o página explicativa. Tampoco puedes, en caso de necesidad, salir del sistema y hacer algo tan simple como subirte a un Uber o a un Careem, porque si no tienes conexión, estas aplicaciones, obviamente no funcionan. ¿Parar un taxi por la calle? Buena suerte con ello.

Dubai es, sencillamente, un entorno inhóspito para el turista, para un turista al que, realmente, no costaría nada proporcionar una conexión, aunque fuese limitada. El sistema existe, la ciudad ofrece conectividad en casi todas partes… simplemente, una mala decisión priva de la posibilidad de utilizarla a quienes, en la mayoría de los casos, más lo necesitan, y los relega a recordar cómo era su vida y cómo se movían por las ciudades antes de que llegasen los smartphones. No precisamente la impresión que se supone pretendes generar en quienes, supuestamente, venían a ver “la ciudad del futuro”. La ciudad del futuro, sencillamente, no funciona.

Si quieres preservar una experiencia de usuario buena, vívela desde el punto de vista de aquellos usuarios a los que realmente quieres seducir, no desde el tuyo. A todos los efectos, Dubai es una ciudad incómoda, cuando no habría ninguna razón real para que lo fuese. ¿Cómo es la experiencia del visitante en tu ciudad?