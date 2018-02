Google Images y su botón

En el contexto de un juicio por temas relacionados con la propiedad intelectual, sin duda una de las cuestiones más profunda y disfuncionalmente inadaptadas a la era digital que existen, Google tomó la decisión de llegar a un acuerdo extra-judicial con el denunciante, Getty Images, y eliminar ciertas funciones de su búsqueda de imágenes, Google Images, que eran utilizadas de manera habitual por muchísimos usuarios. Concretamente, Google eliminó un botón que permitía ver una imagen de manera inmediata como resultado de una búsqueda, y la posibilidad de buscar más copias de esa imagen con otros posibles tamaños, similares, etc. En menos de dos días, un desarrollador ha ideado la manera de volver a recrear esas funciones mediante una extensión en el navegador. Si quieres poder seguir utilizando Google Images tan cómodamente como lo hacías hasta ahora, ya sabes lo que tienes que hacer.

La eliminación de botón de Google Images constituye un caso claro de innovación negativa. Se debe, simplemente, a las protestas de Getty Images, uno de los comercializadores de galerías de imágenes en la web, que aducía que, en numerosas ocasiones, ese botón era utilizado para la descarga de esas imágenes y su reutilización sin licencia, lo que constituía una violación de la propiedad intelectual. Con la modificación, Google obliga ahora a visitar la página que contiene la imagen, lo que teóricamente permite a esa página exhibir las condiciones de uso de la misma. Google ya situaba en Google Images una advertencia de que las imágenes mostradas podían estar sujetas a derechos de propiedad intelectual, advertencia que ahora se ha situado, además, de manera más prominente.

¿Cuál es la función de un buscador de imágenes? Muy sencillo: buscar imágenes. Sin duda, Google Images es un gran producto: permite encontrar una imagen con facilidad de manera directa o inversa, y muchos usuarios lo utilizamos de manera habitual. Los cambios planteados simplemente convierten determinadas funciones en un proceso más incómodo, añaden pasos suplementarios o generan leves dificultades en el proceso. No van más allá de eso, pero el problema no está en el hecho, sino en su significado: teniendo algo que funciona de maravilla, Google decide estropearlo y convertirlo en más incómodo simplemente porque una compañía les está denunciando porque algunos usuarios pueden utilizar el producto para descargar imágenes sobre las que tienen derechos.

La cuestión es tan profundamente estúpida y disfuncional, que creo que merece una reflexión sobre el tipo de web que estamos creando. En la web, toda imagen que ves en tu navegador se ha descargado a tu ordenador, y toda imagen que veas en pantalla puede, además, ser capturada mediante un procedimiento simple, una combinación de teclas. Tanto Getty Images como Google, obviamente, saben esto perfectamente. Cuando toman conscientemente la decisión de estropear funciones de búsqueda de Google Images y convertir con ello Google Images en un buscador peor, con menor funcionalidad, lo hacen sabiendo perfectamente cuántos usuarios recurren a esa función todos los días. Y aún así, deciden llevarlo a cabo, simplemente porque “alguien puede hacer algo” y a Getty Images no le gusta que lo hagan. Se puede seguir haciendo porque en el fondo todos sabemos que la web funciona así, pero dado que no se puede impedir, pretenden al menos que sea más incómodo.

¿Quién gana qué con una decisión así? ¿En qué momento compensa a alguien eliminar esa función, sabiendo además como sabemos que en un plazo breve, volverá a estar disponible para quien la necesite mediante algún tipo de procedimiento desarrollado por algún usuario? ¿Pretenden de verdad iniciar una carrera absurda persiguiendo ahora a quienes desarrollen ese tipo de extensiones, o demandando a Google que las elimine de su catálogo (lo cual no conseguiría nada, porque se podría instalar desde otra página)?¿Simplemente pretenden que descargar imágenes sea marginalmente más difícil, para así poder vender que han conseguido una reducción del número de usuarios que lo hacen? ¿Que únicamente puedan hacerlo aquellos que tienen la mínima cultura necesaria como para saber instalar una extensión en un navegador? ¿Qué extraña lógica poseen compañías como Getty Images? Si tu negocio consiste en impedir que otros accedan a una serie determinada de bits en internet, tu negocio en realidad no existe, es solamente una ficción inadaptada. La web no funciona así.

Si quieres impedir que otros utilicen tus imágenes poniéndoles una marca de agua, tienes un problema: los que adquieren los derechos de uso de esas imágenes tienen derecho a ponerlas en sus páginas – para eso han pagado por ellas – sin esa marca, y las imágenes podrán ser descargadas de esas páginas sin ningún tipo de problema (pocas cosas hay más patéticas que los intentos de evitarlo técnicamente). Seguramente, sabrán que al hacerlo están violando unos derechos de propiedad intelectual, pero dado que la propiedad intelectual es tan patéticamente absurda en los tiempos que vivimos, tan profundamente inadaptada a internet, y es muchísimo más una manera de proteger al intermediario que de proteger al creador, es más que posible que les dé lo mismo. La cuestión es muy sencilla: quien quiere descargarse una imagen en internet, puede hacerlo. Siempre. Tu única esperanza como explotador de derechos de propiedad intelectual es conseguir que, aunque pueda, no quiera hacerlo.

Utilizar una imagen en una presentación o en cualquier otro sitio con una marca de agua sobre ella, o torpemente disimulada mediante un programa de edición es algo habitualmente considerado impresentable. Quien quiere violar la ley – por estúpida que la ley sea – y utilizar esa imagen en cualquier caso, o buscarse las vueltas para encontrarla sin esa marca de agua, puede hacerlo. Y lo que resulta profundamente absurdo y disfuncional es rediseñar un servicio bueno en función de lo que algunos podrían hacer con él, perjudicando así al resto de usuarios que simplemente pretendían utilizar ese producto. Lo comentamos hace poco cuando hablamos de la nueva tienda de Amazon sin cajeros: es teóricamente posible que alguien vaya a esa tienda pretendiendo robar un producto, y es teóricamente posible que, a pesar de la existencia de cámaras y sensores, lo consiga. ¿Quiere eso decir que deberíamos rediseñar toda la tienda y ofrecer a los usuarios una experiencia peor, subóptima, para evitar que algunos puedan robar? No. Lo que hay que hacer es asumir que nuestros usuarios, por defecto, no son ladrones, sino personas normales. Si diseñas tu producto y tu experiencia de usuario para casos marginales, lo harás mal.

Por muy anecdótico que nos parezca el detalle, planteémonos si con acciones como la de Getty Images se consigue algo. Y si Google realmente hizo bien eliminando el botón en cuestión. Desarrollar y afinar el sentido común es posible que lleve algún tiempo. Pero tras más de veintiocho años de web, deberíamos ir adquiriéndolo…

This post is also available in English in my Medium page, “Why Google was wrong to give in to Getty Images”