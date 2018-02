Algoritmos para todo…

Google adiestra un algoritmo para ser capaz de escribir artículos en Wikipedia. ¿Cómo lo adiestra? Qué pregunta tan tonta, ¿no? Con artículos de Wikipedia. En pocos años, las enciclopedias pueden pasar de ser una tarea llevada a cabo por cientos o miles de expertos en temáticas de todo tipo, a ser escritos por algoritmos capaces de resumir y documentar con enlaces el conocimiento humano.

Obviamente, el artículo va más allá del simple hecho de imaginarse a un robot escribiendo en Wikipedia. ¿Cuántas tareas repetitivas o pesadas haces a lo largo del día, y por qué no te planteas su automatización? Sencillamente, porque la automatización de determinadas tareas no es tan sencilla como parece. Imaginemos, por poner un ejemplo que conozco bien, mi propio día a día: me levanto por la mañana, y en cuanto tengo un rato relativamente tranquilo, reviso mis feeds en Feedly para saber qué ha pasado en el mundo. Marco aquellos que me han resultado interesantes, para, en una segunda pasada, escoger el mejor o los mejores de cada tema, y pasarlos a mi tablero de Pinterest y mi revista de Flipboard. En ambos casos hablamos de herramientas de trabajo, bien porque posteriormente las utilizo para recuperar información cuando la necesito, o porque son seguidas por un cierto número de personas que las utilizan a modo resumen de prensa filtrada. ¿Qué criterio utilizo para decidir qué noticias son mejores en cada tema? La verdad es que no lo sé con certeza, pero… ¿podría educar a un algoritmo para que supiese hacerlo, si tengo datos históricos de las noticias que he ido seleccionando a lo largo del tiempo? Muy posiblemente, sí.

A la hora de escribir, la verdad es que preferiría seguir haciéndolo yo mismo: me relaja, me ofrece ciertas posibilidades y libertades creativas, y me permite retener algunos temas algo mejor. Sin embargo, añadir enlaces a mis artículos es una tarea pesada e intensiva, dado que cuando escribo, procuro enlazar muchísimo para poder tener a mano las fuentes que utilicé (recordemos que mi actividad principal es la de profesor, y que cuando escribo estoy, en realidad, preparando materiales para mis clases). Dado que lo que enlazo proviene, por lo general, de artículos de mi archivo o de fuentes generales que uso para documentar, ¿podría un algoritmo educado con los artículos que he escrito durante muchos años aprender mi criterio a la hora de enlazar, cuándo usar un enlace a Wikipedia para documentar un término, cuándo recurrir a un artículo de mis archivos, etc., y ayudarme en esa fase de la redacción? Una vez escrito, comparto el artículo en redes sociales, una tarea puramente repetitiva, pero que la mayoría de las herramientas que conozco no hacen bien, así que termino haciendo mediante copiado y pegado manual. ¿Podría un algoritmo entender cómo y con qué criterio copio y pego de manera más o menos mecánica el titular y el enlace de mis artículos, y pasar a hacerlo por mí? ¿Puede un algoritmo revisar los artículos que he escrito a lo largo del tiempo, monitorizar los enlaces a contenidos que han desaparecido o no están accesibles, y sustituirlos por los enlaces válidos correspondientes, si existen?

La respuesta a esas preguntas es, estoy prácticamente seguro, afirmativa. Y hablamos de tareas muy específicas, que seguramente muy pocas personas hacen como yo, con la misma combinación de necesidades y motivaciones. ¿Para cuándo algoritmos que permitan ese tipo de aprendizaje a partir de tareas relativamente repetitivas – pero no completamente mecánicas – y que puedan ser utilizados a modo de asistentes personales? ¿Qué haría falta para conseguir que una persona normal, sin conocimientos de machine learning, pudiese definir una tarea, aportar datos para un aprendizaje, y monitorizar el progreso de un algoritmo a la hora de completar una tarea de su día a día? Estoy convencido de que ese tipo de tareas serán así dentro de no mucho tiempo: llevar a cabo la tarea un cierto número de veces, para que el algoritmo de turno sea capaz de entender lo que hacemos, con qué criterios lo hacemos, y pueda posteriormente repetirlo de manera automatizada para nosotros. ¿Cuántas cosas de tu día a día querrías mecanizar con ese tipo de criterios? ¿Cuánto mejor trabajarías si pudieses hacerlo?