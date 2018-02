Airbnb, los hoteles y la siguiente etapa de la disrupción

Airbnb anuncia que se dispone a incluir en su oferta, además de las ya consabidas habitaciones compartidas, exclusivas y viviendas completas con las que inició su oferta hace ya nueve años, una amplia gama de hoteles en diversos regímenes, algunos de ellos de construcción propia o mediante la asociación con otras compañías, con los que adoptar un enfoque mucho más centrado en torno al concepto de experiencia. Con ello, la plataforma se plantea alcanzar un público mucho más generalista, al reducir la diferencia percibida entre su oferta y la de los hoteles tradicionales.

¿Cómo podrían plantearse los hoteles tradicionales ser menos vulnerables a la disrupción provocada por Airbnb? La industria hotelera es sumamente interesante: a lo largo de los años, ha ido oficializando una serie de prácticas que los huéspedes simplemente odiamos, pero que ellos han logrado convertir en estándar, en práctica habitual contra la que resulta casi inútil resistirse. Pensemos, por ejemplo, en la manera que tenemos de reservar un hotel: infinidad de precios en infinidad de plataformas, con una oferta confusa y difusa en la que, al final, terminamos optando por un establecimiento determinado y, en ocasiones, por una serie de características de nuestra habitación, que ni siquiera tenemos garantizado que terminen siendo así. Cuando llegamos al hotel, todo es posible: podemos encontrarnos con que la habitación que deseábamos no está disponible, con que la que nos asignan no nos gusta, o con mil vicisitudes más que atentan contra el concepto y la idea de experiencia, que aportan incertidumbre donde jamás tendría que haberla.

¿Por qué razón no puedo, si busco una experiencia determinada, definirla de manera concreta y asegurarme de que es lo que voy a obtener? ¿Por qué un hotel no puede poner imágenes o vídeos de todas sus habitaciones en la web, y dejarme elegir cuál quiero dentro de su disponibilidad? En su lugar, prefieren liar al visitante con una calificación inventada y gestionada por ellos mismos de “categorías”, y manejar circunstancias engañosas mediante el uso de información incompleta: “no tenemos ninguna habitación en este momento con vistas al mar como usted solicitó, pero en su lugar le asignaremos una habitación de categoría superior”… ¿qué puede haber de verdad en esas frase, si el cliente ni puede comprobar las plazas disponibles, ni saber con seguridad la categoría de la habitación asignada, ni absolutamente nada de nada? ¿Por qué, si se pretende optimizar la experiencia, el check-in y el check-out en un hotel son experiencias tan absolutamente impresentables, en lugar de llevarse a cabo mediante un procedimiento sencillo a través de una app? ¿Qué lleva a un hotel a no tener disponible una habitación cuando el huésped llega, incluso aunque este haya anunciado su llegada? ¿Por qué diablos me preguntan si es mi primera vez en el hotel? ¿De verdad son tan espantosamente malos sus sistemas de información que no tienen manera de saberlo? ¿Por qué en tantas ocasiones los hoteles aducen una ocupación elevada para plantear al usuario reducciones en sus pretensiones? ¿Es que no son capaces de contar reservas, deducir cancelaciones y dar a cada uno lo que solicitó en su momento?

Décadas y décadas de supuesta “optimización” de su negocio han llevado a los hoteles tradicionales a marcar una serie de reglas que van esencialmente a favor de sus intereses y en contra de la experiencia de usuario, que está supuestamente obligado a aceptar todas las condiciones y la letra pequeña que le pongan delante de la nariz. En muchas ocasiones, la posibilidad de disfrutar de una buena experiencia de usuario en un hotel depende precisamente de la capacidad del cliente para exigir la mejora de determinadas condiciones que a todas luces resultan inaceptables, pero ante las que una gran mayoría de clientes simplemente no protesta.

Frente a esa dinámica, Airbnb propone precisamente eso: asegurar la experiencia del usuario. Y considerando lo que hoy dan muchísimos hoteles, incluyendo muchos que consideraríamos “de lujo”, la posibilidad de plantear una disrupción en base a una mejor experiencia de cliente no resulta tan lejana. Empezando por desvincular la transacción económica del disfrute de la estancia llevándosela a la app, a un proceso separado e independiente, y siguiendo por adaptarse a las necesidades y deseos del cliente de manera obsesiva, como llevan años acostumbrándonos muchas empresas nacidas en la red. La idea de un programa de fidelidad pasa de ser un mero gestor de ofertas y puntos en la cadena hotelera tradicional, a ser una forma de asegurar y mejorar la experiencia de cliente en el caso de Airbnb: el cliente de Airbnb, generalmente, no quiere simplemente “ir a un sitio y tener una cama para dormir”, sino que se plantea otras cosas, que para él, seguramente, constituyen una parte importante de eso que se denomina “experiencia”. Un hotel tradicional prácticamente nunca ha sido capaz de ofrecernos una experiencia, sino que se limitan a ofrecernos “una habitación”… la que a ellos les venga bien ofrecernos. Y en muchos casos, se interponen entre el cliente y la experiencia que desearía tener.

¿Qué lleva a que Airbnb pueda plantearse hacer este tipo de cosas mejor que unos hoteles que llevan décadas haciéndolo? Simplemente, una forma de gestión diferente, basada en el apalancamiento de la comunidad, y con un nivel tanto de intensidad informativa como de nivel de permiso, dos de las variables clave en la transformación digital, optimizadas hasta el límite. Mientras los hoteles tradicionales – algunos – se plantean su transformación digital, Airbnb ya nació directamente transformada, y sigue evolucionando a más velocidad que todos ellos. Airbnb ha pasado, en nueve años, de una planteamiento de turismo al alcance de cualquiera, a tener propiedades de todo tipo, algunas de las cuales resulta difícil plantearse encontrar al margen de la plataforma, como barcos de lujo, apartamentos impresionantes en pleno centro de una ciudad, o hasta islas. Desde aquel primer apartamento con tres colchones hinchables a las más de cuatro millones de propiedades disponibles en 65,000 ciudades de más de 191 países en las que se alojan más de 260 millones de clientes va un buen trecho, y los planes son razonablemente ambiciosos: mil millones de viajeros en 2028. Hoy, Airbnb es un actor fundamental con el que planificar la fisonomía de las ciudades, con quien es preciso colaborar para encontrar compromisos regulatorios que mantengan la calidad de vida de los habitantes de las ciudades al tiempo que permiten a quienes tienen propiedades en ellas explotarlas de una manera sostenible.

La empresa lleva algún tiempo planteándose su salida a bolsa en el medio de una importante discusión interna sobre el tema, al tiempo que ha pasado desde sus modestos comienzos, a ser la compañía que gestiona más pernoctaciones en el mundo, por delante de todas las grandes cadenas hoteleras tradicionales. La primera fase de la disrupción en el mundo hotelero vino cuando alguien que ni siquiera tenía inmovilizado material los adelantó por la derecha y se hizo con más pernoctaciones que muchos de ellos, con un mecanismo atípico, implanteable para ellos, en un campo de batalla en el que ellos no podían siquiera plantearse entrar, en situaciones regulatorias que juzgaron injustas y contra las que protestaron. Ahora, el nuevo planteamiento en torno a las experiencias se plantea en el propio terreno de los hoteles, en su casa, y puede hacer que, en términos de disrupción, nos quede aún mucho por ver…