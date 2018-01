De la herramienta al protocolo

Una de las cosas que más cuesta percibir en todo lo relacionado con la adopción tecnológica es la brutal importancia del paso desde una herramienta, al conjunto de protocolos de uso que desencadena. Por eso me ha resultado muy interesante este artículo en The Wall Street Journal titulado “The new dating no-no: asking for a last name“, en el que proporciona algunos detalles sobre el uso de una de las herramientas que miles de personas todos los días utilizan para organizar su vida sentimental o sexual: Tinder.

El caso de Tinder es muy interesante, y lo he utilizado en otras ocasiones, porque nos permite simplificar a la mínima expresión el componente tecnológico de la herramienta: como indica la captura de pantalla de su página, el mecanismo es el que es, sin ningún tipo de complicación: desliza la imagen que ves de la persona hacia la derecha o la izquierda en función de si te gusta o no te gusta, espera a que aparezca un match o reciprocidad, y comienza una conversación. Es, posiblemente, uno de los diseños de interfaz más simples que existen, que ha dado origen, de hecho, al uso de la palabra “tinderización” como sinónimo de simplificación hasta la última expresión. Cualquier persona, absolutamente cualquiera, podría entender el uso de Tinder de manera inmediata, sin necesidad de explicaciones de ningún tipo.

Tras esa aparente simplicidad, obviamente, hay muchas otras cosas infinitamente más complejas: por un lado, el algoritmo que hace que se te muestren unos perfiles y no otros en función de las características que tiene la aplicación de ti y de tus sucesivas respuestas, un algoritmo que deriva conclusiones no solo de lo que tú haces, sino también del análisis de la colectividad. Por otro lado, la importancia de cada fase, como ocurre con todos los intentos de establecer comunicación que, por la razón que sea, no reciben respuesta, o con las citas que no llegan a completarse tras haberse acordado. Y finalmente, el conjunto de protocolos, patrones y comportamientos que surgen a medida que la aplicación es utilizada: un conjunto de normas sociales que indudablemente evolucionan con el paso del tiempo en función del contexto y las costumbres – imaginemos cómo sería nuestra vida si tuviésemos que intentar conseguir pareja como se hacía en el siglo XIX, por ejemplo – pero en las que Tinder, sin duda, ha ocasionado un cambio tan brutal, que resulta casi imposible de entender para muchos. El choque cultural que genera Tinder lo veo cada vez que lo utilizo como ejemplo en clase, uno de esos ejemplos para los que, además, no requiero preparación: siempre lo utilizo de manera espontánea, porque, como la app, no necesita prácticamente explicación para generar conclusiones interesantes. Las diferencias en la discusión varían tanto en función de la edad media de mis alumnos, que permiten entender de una manera brutal cuál es el efecto de una herramienta así.

Lo interesante del artículo, precisamente, es ese componente: hasta qué punto decisiones de diseño, como el no mostrar el apellido de la persona cuya fotografía estás desplazando a la izquierda o la derecha, condiciona el hecho de que, posiblemente tras una o varias citas, puedas seguir sin saber su apellido, porque se asume como incómodo o incluso inadecuado el preguntarlo. ¿Qué ocurre con el apellido? Simplemente, que en muchos casos, saber el nombre y apellido de la persona, junto con algunos datos más obtenidos de una conversación superficial, permitiría a la persona obtener muchos más datos a través de búsquedas, y podría condicionar la posible relación de maneras imprevisibles. Hoy, somos lo que somos, unido a lo que Google dice que somos, sea o no una imagen fiel. Al eliminar los apellidos de su interfaz, Tinder convierte la decisión de compartir tu apellido con una persona en una decisión personal, en un momento que podría, incluso, definir si la relación se queda en un encuentro casual, o progresa hacia algo más habitual o más estable.

Lo fundamental de la tecnología en sus fases de adopción no es la tecnología: son los protocolos de uso que genera, protocolos que, en muchos casos, están motivados por decisiones de diseño o de funcionamiento. Tinder es solo un ejemplo, útil por su extrema simplicidad, pero ese desarrollo de protocolos de uso aparece en muchísimos casos de adopción, y tiene una importancia mucho mayor de la que muchos le otorgan. Es también responsable de la importancia de una adopción responsable: el uso de la tecnología se ha simplificado muchísimo y ha eliminado muchísimas barreras de entrada, pero eso no necesariamente ocurre con los protocolos de uso, y las posibilidades que tenemos de utilizar mal una herramienta sencilla y cometer errores importantes que condicionen nuestro uso es aún muy elevada si no tenemos este tipo de factores en cuenta. El desarrollo de protocolos tiene, en muchas ocasiones, más importancia que la tecnología en sí a la hora de definir su nivel de adopción y su impacto en la sociedad.

This post is also available in English in my Medium page, “From the tool to the protocol”