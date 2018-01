China, Estados Unidos… y el 5G

Tras la reciente decisión de una compañía norteamericana, AT&T de, presionada por su gobierno, echarse atrás en sus planes de distribuir terminales de una compañía china, Huawei, y dejarla colgada con un anuncio en el CES de una familia de smartphones que los norteamericanos solo podrán obtener si los compran libres (casi el 90% de los smartphones en los Estados Unidos se venden aún a través de las operadoras) debido a los temores sobre un posible uso como herramientas de espionaje, llega ahora la segunda parte de la maniobra: el gobierno norteamericano podría estar pensando en construir una red nacional de 5G como infraestructura pública financiada por el gobierno, que abriría a los operadores para su explotación.

La razón para semejante decisión sería de nuevo el fantasma del espionaje chino, y la negativa a aceptar que una infraestructura del calado del 5G, fundamental de cara al futuro para el despliegue de todo tipo de tecnologías, esté en manos de una potencia extranjera. La propuesta, en forma de una presentación en PowerPoint y un informe de treinta páginas que aún se encontraría en fases iniciales de su circulación en ámbitos gubernamentales, da cuenta de lo estratégica que resultan las redes 5G, que compara con la construcción del sistema nacional de autopistas llevado a cabo por Eisenhower, y de lo que los Estados Unidos podrían perder en términos políticos, económicos y militares si esa transición de 4G a 5G se lleva a cabo de forma predominante con tecnología china. De hecho, el informe define a china como el líder en la fabricación y operación de infraestructuras de red, y también como el “dominant malicious actor in the Information Domain”.

Los operadores norteamericanos ya tienen relativamente avanzados sus desarrollos de 5G, pero en la mayoría de los casos, esos desarrollos se asientan sobre componentes fabricados por compañías como chinas como Huawei o ZTE, convertidas desde hace tiempo en líderes gracias al soporte de su gobierno y al hecho de que el despliegue de 5G se encuentra más desarrollado precisamente en el gigante asiático. La decisión sería indudablemente una bendición para el resto de competidores de infraestructura 5G, compañías como Qualcomm, Cisco, Juniper, Nokia, Samsung o Ericsson, que en algunos casos estaban perdiendo contratos de suministro de componentes frente a la competitividad y empuje de las compañías chinas.

Estamos ante una guerra comercial de esas que parecen dar poco miedo a la administración Trump, pero en realidad, estamos ante algo más: la toma de conciencia de que una gran parte del futuro se construye sobre redes 5G, y que el hecho de permitir que ese futuro esté dominado por compañías de un país diferente escenifica algo que los Estados Unidos no están, todavía, dispuestos a aceptar. Frente al expansionismo chino expresado en el XIX Congreso del Partido Comunista en ese “el mundo necesita a China para dibujar su futuro“, la reacción norteamericana sería cerrarse en banda y vetar a China y a sus empresas en la construcción de la infraestructura de 5G, hasta el punto de convertir esa iniciativa en estratégica e, incluso, construirla en un plazo de tres años y hacerlo además como infraestructura pública para asegurar su control.

Por el momento, la información es aún escasa. Informes como el obtenido por Axios pueden evolucionar para terminar convirtiéndose en planes gubernamentales, o bien ser abandonados en muchas fases previas, y la idea de comprometer miles de millones de dólares en la construcción de una infraestructura pública, a pesar de ser una de esas ideas faraónicas que gustan a Donald Trump, no deja de ir en contra de lo que ha sido la estrategia de dar protagonismo a la iniciativa privada que tanto los Estados Unidos como la mayoría de los países han llevado a cabo desde hace muchos años. Por otro lado, una infraestructura de titularidad pública permitiría un nivel de control de la actividad posiblemente muy superior, igualmente acorde con la mentalidad de vigilancia de esta administración.

Infraestructuras nacionalizadas, proteccionismo para mantener a las empresas chinas fuera del mercado estadounidense, y preocupación por el espionaje. Estamos ante un evidente cambio en el liderazgo mundial: independientemente de lo que termine pasando, que cada uno juzgue quién es el fuerte y quién el débil en esta historia.

This post is also available in English in my Medium page, “China, the United States… and the war to control 5G”