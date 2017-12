Como ya es tradición en esta página desde hace un buen montón de años, aprovecho la felicitación del IE para desearos a todos unas muy felices fiestas y un fantástico 2018.

Este 2017 ha sido una verdadera locura: por un lado, estoy en un momento profesional genial, disfruto muchísimo de lo que hago y, además, me da la oportunidad de trabajar directamente con la persona que más quiero en el mundo. Por otro, la actividad, se ha vuelto por momentos frenética: mi último trimestre ha sido posiblemente el de más actividad entre cursos abiertos, conferencias y otros compromisos desde hace muchísimos años, y estoy completamente seguro de que eso se ha tenido que notar en muchas cosas: perdón por los mensajes que he dejado sin contestar, por las propuestas que he tenido que declinar y por las cosas que he dejado a medias o menos revisadas de lo que debería…

Simplemente, hay momentos en los que la cosa no da más de sí, y sinceramente, prefiero vivir pensando en cómo diablos encontrar una hora nº 25 en el día para seguir haciendo cosas a que se me pasen los días aburrido o con la sensación de estar a la espera de algo, y eso me genera una patología que me impide articular correctamente la palabra “no”. Además, mi actividad de conferencias, seguramente derivada en parte de la actividad de mi página en inglés, que supera ya los 30,000 seguidores en Medium y los casi 85,000 en LinkedIn, se ha internacionalizado bastante, y eso conlleva desplazamientos más complicados que a veces se vuelven difíciles de encajar en una agenda que ya de por sí estaba bastante torturada. Con sinceridad total: no esperaba que mi página en inglés funcionase así. Puedo entender que mi página en español tenga cierta popularidad porque no me callo ni debajo del agua y porque cuando empecé, había pocas páginas sobre estos temas, pero en inglés hay muchas y muy buenas, y creí que pasarían años antes de alcanzar un nivel que realmente dejase algún fruto. Muchas gracias a los que me leéis y comentáis en uno y otro idioma, y al IE por insistirme y por apoyarme a la hora de desarrollarla.

De 2018 espero muchísimo, y os lo iré contando en pequeñas dosis, aunque sea simplemente para que no penséis que estoy completamente loco. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por ayudarme a generar tantas ideas y tantas conversaciones sobre estos temas que me siguen apasionando, y os deseo a todos unas felices fiestas y un maravilloso 2018!