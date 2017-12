Apple y la obsolescencia programada

El tema saltó hace pocos días en un hilo de Reddit en el que un usuario comentó cómo su iPhone 6S había mejorado de forma apreciable su rendimiento tras haber reemplazado su batería, hilo que continuó en MacRumors con la acusación de que la compañía estaba, de manera intencionada, reduciendo el rendimiento de sus dispositivos más antiguos en función del estado de su batería, supuestamente para llevar a los usuarios a decidirse a cambiarlos por modelos nuevos.

La idea encajaba perfectamente en el discurso de la obsolescencia programada, y se extendió rápidamente por la web en forma de acusaciones a la compañía, que admitió la práctica pero negó que se debiese a un intento de hacer que los usuarios reemplazaran sus smartphones por nuevos modelos, y explicó que la práctica era, en realidad, una manera de evitar problemas de funcionamiento tales como resets involuntarios debidos a una falta de rendimiento de las baterías a medida que envejecían.

Que las baterías envejezcan es algo inevitable, un simple proceso químico derivado del movimiento de los iones de litio por el ánodo de óxido de níquel en el proceso de descarga, que genera pequeños cambios en el material que reducen su capacidad, al tiempo que en el cátodo se forma también una corteza eléctricamente aislante que provoca el mismo efecto. Con el paso del tiempo, o también en circunstancias de frío intenso o de niveles de carga bajos, esa degradación de la batería impide que suministre los niveles de corriente adecuados para determinados procesos, lo que podría provocar su interrupción y el reset del terminal. Para evitarlo, lo que la compañía hace es reducir el rendimiento del smartphone, con lo que evita el problema, a cambio de que el usuario, lógicamente, perciba que “su teléfono va más lento” y se plantee cambiarlo – cuando en realidad, si quisiese seguir usándolo, le bastaría con cambiar su batería. Por supuesto, que tu smartphone vaya más lento parece un problema menor frente a la posibilidad que se resetee de manera sistemática cuando alcanza un nivel de batería determinado, pero la falta de transparencia de Apple con el tema – o la falta de transparencia de Apple en general – ha generado un problema de desinformación que sintonizaba muy bien con una narrativa previa existente, la leyenda de que la compañía “te estropeaba” el iPhone antiguo para que te tuvieras que comprar el nuevo.

Por supuesto, a nadie con un mínimo conocimiento de negocios se le escapa que la idea de la obsolescencia programada aplicada de esa manera es absurda e insostenible: Apple gana muchísimo dinero, mucho más que ninguna otra compañía – más de 1,400 dólares… por segundo!! – y fundamentalmente gracias a sus smartphones, pero si tus dispositivos, de manera sistemática, se estropeasen o empezasen a ir más lentos cada vez que la compañía saca uno nuevo, muy posiblemente terminarías por comprarte uno de otra marca, o incluso promoverías una denuncia colectiva contra la compañía por prácticas perjudiciales contra el consumidor que tendría bastantes posibilidades de ganar en los tribunales. La estrategia, por más que pueda sonar bien en un primer análisis, no tiene sentido económico y no sería nunca sostenible.

Que la compañía gestione sus terminales de esta forma, lo haya hecho ya con dos modelos y afirme que va a seguir haciéndolo en modelos futuros puede ser razonable, pero para evitar problemas reputacionales, debería plantearse no solo explicarlo adecuadamente – aunque pueda parecer complejo – sino además, promover programas de reemplazo de batería a precios razonables para aquellos usuarios que prefieren seguir utilizando sus dispositivos antiguos porque les parece que funcionan razonablemente bien, y que podrían evitar esas caídas en su rendimiento diseñadas para evitar problemas simplemente sustituyendo su batería. En España, el cambio de batería de cualquier iPhone fuera del período de garantía tiene un precio de 89 euros, que muchos podrían considerar razonable para prolongar la vida de un dispositivo con el que están satisfechos, y puede además hacerse, con un mínimo de habilidad, por menos dinero adquiriendo una batería y cambiándola uno mismo con guías paso a paso perfectamente detalladas como las de iFixit, que implican perder una garantía que probablemente, a esas alturas de la vida del terminal, haya expirado en cualquier caso.

Hace ya mucho tiempo que un smartphone no es un simple teléfono: ahora hablamos de un potente ordenador de bolsillo del que dependemos para cada vez más cosas, y parece razonable pensar que sufra problemas de durabilidad. Cada vez más, lo normal será adquirir una cultura sobre nuestros dispositivos que nos permita entender fácilmente determinadas decisiones que, nada más escucharlas, podrían resultar casi escandalosas. ¿Degrada Apple las prestaciones de tu dispositivo cuando envejece? Sí. Lo hace para que te cambies y vender así más iPhones nuevos? No, lo hace para evitar que empiece a tener resets habituales – algo que me ha ocurrido con algunos dispositivos, y no todos ellos de Apple – y termine proporcionándote un desastre de experiencia de usuario. A partir de ahí, hagámonos la composición de lugar que queramos, sospechemos o dejemos de sospechar si esa caída en las prestaciones de la batería coincide o no de manera sospechosa con la salida de un nuevo modelo de terminal, y sobre todo, planteémonos alternativas al respecto.

La transparencia es una gran virtud. Posiblemente Apple debería practicarla un poco más.

This post is also available in English in my Medium page, “What the accusations against Apple of built-in obsolescence say about our understanding of the technology we use everyday”