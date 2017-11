Ya… y los coches volarán!

La idea del coche volador lleva siendo utilizada como sinónimo del futuro desde hace muchas décadas, sin ningún desarrollo significativo que le otorgue visos de convertirse en realidad. La percepción de peligrosidad intrínseca derivada de la actividad, la regulación del espacio aéreo, la dificultad de manejo de los aparatos que requería un entrenamiento importante o su precio sitúa la idea de desplazarnos de un sitio a otro por el aire en el plano de los futuribles, de las cosas que, por lo general, no esperamos ver como normales dentro de nuestro horizonte temporal.

Sin embargo, una serie de desarrollos y noticias recientes parecen acercar cada vez más la idea al ámbito de lo viable. Geely, el holding chino propietario de Volvo, adquiere Terrafugia, una de las compañías veteranas en este terreno, fundada en 2006 por un grupo de ingenieros y MBAs del MIT. Tuve la ocasión de conocer a Carl Dietrich, su fundador, en el Powerful Ideas Summit de Valencia en 2007, un ingeniero brillante que había financiado la creación de la compañía con el importe del Lemelson–MIT Prize, el premio más importante otorgado a inventores en los Estados Unidos, y ya generaba una seguridad impresionante a pesar del largo camino que le quedaba por recorrer para dejar de ser considerados poco menos que una locura.

La adquisición de la compañía tiene como misión “convertir los coches voladores en una realidad”, y se une a otra serie de compañías intentándolo. Por un lado, Airbus, claramente una de las “reinas de los cielos” en la actualidad, afirma que su Vahana, un aparato eléctrico con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, comenzará con pruebas definitivas a finales de este mismo año 2017. Su gran competidora histórica, Boeing, ha adquirido recientemente Aurora, una de las compañías que colaboran con Uber y con la NASA en el desarrollo de sus taxis voladores, que tendrían como objetivo comenzar su actividad en Dallas y Dubai en el año 2020. En Dubai, de hecho, están empeñados en esta visión, y ya han hecho algunas pruebas en ese sentido. A ellas se unen startups aún en fase de escasa visibilidad creadas por emprendedores como Larry Page con su patrimonio personal en instalaciones próximas a Google como Zee.Aero o Kitty Hawk, que suponen un interés en el tema que difícilmente podría ser calificado de poco realista. Según informes de la NASA desarrollados en 2015 por Mark Moore, un ingeniero aeronáutico recientemente incorporado a Uber, las posibilidades de los vehículos de despegue vertical para uso civil son perfectamente reales, y pronto podrían llegar a tener el precio y la ubicuidad que hoy tiene un taxi convencional.

Adquisiciones, startups, planes de compañías consolidadas y nuevos conceptos, como el de servicio o el de vuelo completamente autónomo, como cartas de realidad de una idea que lleva décadas comentándose, pero a la que nunca se había llegado a dar demasiada credibilidad. Si no pensaste que llegarías a ver coches voladores más allá de las películas de ciencia-ficción y los dibujos animados, vete pensándolo de nuevo. La innovación discurre a más velocidad de lo que muchas veces podemos llegar a pensar.

