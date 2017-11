Segundo aniversario de Car2go en Madrid

Mis amigos de Car2go están celebrando el segundo cumpleaños de su lanzamiento en Madrid, en cuya presentación me pidieron entonces que participase, y con tal motivo me solicitaron una breve reseña para su nota de prensa. La nota fue distribuida esta semana por Europa Press, así que es posible que la hayáis visto pasar en algunos medios.

Cuando hace dos años hicimos la presentación de Car2go en Madrid, yo acababa de volver de Stuttgart, donde había estado hablando con su parent company, Daimler, sobre la esencia de la innovación y por qué las compañías estaban obligadas a investigar e innovar precisamente en los elementos que podían ser susceptibles de alterar – o eventualmente destruir – su actual modelo de negocio: a nadie se le escapa que si algunos de los desarrollos recientes de Daimler, como Car2go, MyTaxi o Moovel, funcionan maravillosamente bien, el incentivo para adquirir un vehículo propio puede llegar a disminuir. Toda esa reflexión venía al hilo de un artículo sobre los procesos de innovación que había escrito en Forbes, “If you want to change things, you have to break things“ (lo que sería en español de toda la vida un “si quieres hacer tortilla, tendrás que romper algunos huevos” :-) En mi presentación, hablé precisamente de esas cosas, de cómo las soluciones tradicionales habían demostrado su inutilidad a la hora de disuadir al ciudadano del uso de su vehículo particular, y de por qué era necesario plantear más opciones para la movilidad en las ciudades.

Car2go era hace dos años en Madrid un concepto bastante sorprendente: la idea de tener una flota de vehículos aparcados en cualquier punto de la ciudad que cualquiera podía, con una simple app, localizar, abrir, conducir y pagar por minutos de uso era ya de por sí muy curiosa, y aunque ya era relativamente habitual en otras ciudades, resultaba poco conocido. La decisión de la compañía de venir a Madrid con una flota exclusivamente eléctrica le abrió las puertas de un Ayuntamiento muy sensibilizado con temas como la congestión y la contaminación, lo que llevó a la institución a participar activamente en la presentación, y la normativa que permitía aparcar vehículos eléctricos sin restricciones en zonas azules o verdes fue clave a la hora de hacer el modelo económicamente viable… aunque se pasó por algunos momentos malos. Por otro lado, la compañía llegó en medio de una “tormenta perfecta”: una ciudad y un Ayuntamiento cada vez más concienciados con el problema medioambiental, con unas circunstancias climáticas que generaban lecturas alarmantes en las estaciones de medida, con restricciones planteadas como inminentes, y con un creciente interés en el vehículo eléctrico. El lanzamiento despertó muchísimo interés, hasta el punto de que, en muy poco tiempo, la ciudad se configuró como una de las más activas en el uso y rotación de sus vehículos.

Hoy, el modelo ya no resulta sorprendente, sino un elemento constante del paisaje urbano: a Car2go le siguió Emov, sobre la que escribí un pequeño mini-caso el pasado junio, y en breve tendremos también a Zity y a DriveNow. Una oferta amplia, con vehículos de distintas características, que puede lograr que, efectivamente, más usuarios se planteen no mover su vehículo particular, o incluso no adquirir uno. ¿Es el carsharing eléctrico la solución a los problemas del tráfico en las ciudades? No, o al menos, no de manera automática, pero sí es, con seguridad, uno de los elementos implicados en la transición de la idea de automóvil como posesión, como producto, a una más centrada en el concepto de servicio a demanda, una visión de futuro que ya incluye, como prueba el modelo, a los propios fabricantes de vehículos. Por otro lado, los datos referentes al incremento de la demanda en los servicios de carsharing en días de restricciones por elevada contaminación podrían indicar que si algunas de estas restricciones se planteasen como permanentes, como las referentes a la reducción drástica del espacio de aparcamiento en superficie, podríamos pensar en transicionar hacia entornos en los que la presión del tráfico dentro de las ciudades se redujese de manera considerable. Entre tener miles de conductores cada día utilizando ineficientemente sus vehículos particulares y dando vueltas incesantemente por la ciudad intentando aparcarlos, y tener una amplia flota eléctrica compartida y en régimen de alta ocupación, es evidente que la segunda solución supone una optimización del uso de los recursos y una opción mucho más sostenible.

A continuación, el breve párrafo que escribí para la comunicación del segundo aniversario de la compañía: