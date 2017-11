Reseña en ONE Magazine

Pues no sé si seré, como dicen en ONE Magazine, “el profesor al que todos los ejecutivos quieren seguir”, pero si alguien me está siguiendo, que lo haga a su propio riesgo, porque yo, sinceramente, no sé a dónde voy!! Y de hecho, en estos temas de los que hablamos aquí habitualmente, lamento comunicaros que dudo mucho que alguien lo sepa! Eso sí, por explorar y darle a la manivela de hacer análisis, que no quede, que para eso estamos los profesores!

No tenía ni idea de que había alguien trabajando en esta reseña, me la he encontrado de sorpresa a través del clipping diario del IE, y… qué diablos, les ha quedado la mar de bonito, una de esas páginas que están fenomenal para enseñar a mis padres y que presuman con sus amigos!

A ver si me acuerdo de mirar hacia atrás cuando camine por la calle! :-)