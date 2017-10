Las cambiantes percepciones sobre la industria tecnológica

Una serie de artículos en diversos medios apuntan a una percepción creciente de temor en el mundo corporativo tradicional con respecto a los gigantes de la industria tecnológica. Según algunos análisis de datos de Factset con respecto a menciones a compañías tecnológicas en registros públicos de compañías tradicionales, Amazon ha pasado a ser la compañía que más miedo genera, superando a la que anteriormente ostentaba ese dudoso honor, Google.

¿Qué lleva a que estas compañías pasen de inspirar sensaciones positivas y ser vistas como creadoras de productos que nos ayudan en nuestro día a día, a ser percibidas con una connotación negativa y amenazante? Lógicamente, el crecimiento. En un tiempo relativamente corto, hemos pasado de hablar de compañías “simpáticas”, a que se conviertan en auténticos gigantes con capitalizaciones bursátiles que exceden las de todas las compañías tradicionales consideradas líderes.

A día de hoy, Apple vale más de ochocientos mil millones, Google se acerca a los setecientos mil, Facebook supera los quinientos mil y Amazon está muy cerca de alcanzarlos, lo que las sitúa entre las compañías más valiosas del mundo. Además, contrariamente a la percepción que generaban las compañías tradicionales, dedicadas por lo general a un epígrafe concreto, no hablamos de compañías fáciles de encuadrar ni con un producto concreto, y de ahí esa clasificación enormemente ambigua de “compañías tecnológicas”: Google o Facebook son vistas por la mayoría de analistas como empresas de publicidad, pero lo mismo pueden empezar a fabricar hardware, que competir con cualquiera, o incluso pasar a ser clasificadas como medios de comunicación, con no poca lógica, y con todo lo que ello podría conllevar. La distancia entre tener la imagen de frivolidad de la compañía que nos sirve para enterarnos de las andanzas de nuestros amigos y familia, y ser el medio que marca un antes y un después en la democracia norteamericana se ha recorrido en un plazo de dos o tres años.

Hace algunos años, en 2009, Jeff Jarvis dijo de Google en su libro “What would Google do?“ que “no importaba a qué te dedicases, porque Google lo acabaría haciendo mejor que tú, y además gratis”. Desde entonces, Google se ha convertido en un holding, Alphabet, que hace bets, apuestas, sobre compañías y tecnologías aún en fase alpha, o temprana, y mantiene iniciativas en ámbitos que van desde la automoción a las ciencias de la salud, pasando por las telecomunicaciones, el hardware, el hogar inteligente, la agricultura o la robótica, entre otros. Si le toca a tu industria, no te preocupes: al cabo de algún tiempo, cuando la erosión de tus beneficios sea ya completamente evidente, vendrá para intentar ayudarte a que intentes superarlo.

Apple fabricaba ordenadores y smartphones, pero ahora ofrece desde relojes – y se convierte con ello rápidamente en la compañía que más relojes vende en el mundo – hasta música. Facebook estira cada vez más su concepto y, además de comprar o intentar comprar por sumas mil millonarias todo aquello que le hace mínimamente sombra, se dedica a ofrecernos ya no simplemente la actividad de nuestros amigos, sino noticias, contenidos y hasta objetos que adquirir en nuestras proximidades. Y Amazon, ¿qué decir? Además de ser una de las compañías que más productos vende en el mundo, resulta que aplica algoritmos de machine learning para deducir en qué negocios es conveniente introducirse, y cuando lo hace, no se limita a ser “un competidor más”, sino que aspira a revolucionar la manera en que esa categoría estaba planteada.

Compañías con variados niveles de transparencia – entre la teórica información sin límites en la comunicación de Google y el oscurantismo total de Amazon o Facebook – que parecen competir casi únicamente entre sí en el ámbito más competitivo de la historia del capitalismo, la inteligencia artificial, con el resto de compañías reducidas a ser clientes de su oferta de servicios relacionados. La nueva frontera de la competitividad está muy alejada de lo que las compañías tradicionales siempre entendieron como ventaja competitiva sostenible: ya no hablamos de estrategia, de ejecución, de pricing o de las P del marketing, sino de desarrollo de algoritmos capaces de ser más inteligentes que los de tus competidores.

El sueño de cualquier persona mínimamente brillante ya no es trabajar en un banco, en una consultora o en una empresa de automóviles: es llegar a tener en su curriculum una línea que diga que pasó por alguna compañía de las llamadas “tecnológicas”. Atraen sin esforzarse el mejor talento, y eso lleva a que la distancia entre la gestión de las compañías tradicionales y la de este tipo de compañías se incremente día a día, y se convierta en cada vez más insalvable. Llevo años utilizando ejemplos de esas compañías, suministrados por los medios especializados o por ex-alumnos que trabajan en ellas, para crear inquietud constructiva entre mis audiencias en clases y conferencias, y doy fe de que ese temor aumenta con el tiempo, de que los protagonistas pueden cambiar pero se mantienen en esa nebulosa que muchos siguen denominando “compañías tecnológicas” (independientemente de que vendan publicidad, transporten personas, vendan coches, sean medios, hoteleros, bancos o tiendas de lo que sea) y de que un número cada vez mayor de industrias se ven cada vez más amenazadas. La disrupción tecnológica ha pasado de ser una curiosidad de la que escribíamos algunos con cara de científico loco, a ser una realidad patente e inescapable. El escenario, sencillamente, se ha redefinido, y los factores que definen las estrategias exitosas han cambiado completamente.

Las compañías tecnológicas no son problemas, son síntomas. ¿A ver si va a ser que intentar competir como se competía el siglo pasado, hace ya casi veinte años, ya no es la solución?

This post is also available in English in my Medium page, “Why businesses are increasingly fearful of technology companies, and why they are right to be”