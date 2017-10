Futuro de los contenidos y agregación inteligente

Google anuncia Movies Anywhere, un servicio en el que participan estudios como Disney, Fox, Sony Pictures, Universal o Warner Bros., y que permite acceder a las películas y contenidos que un usuario haya adquirido en cualquiera de sus plataformas para reproducirlos a través de Google Play.

La idea de un repositorio inteligente, capaz de identificar todos los contenidos a los que un usuario tiene derecho a acceder con el fin de que pueda reproducirlos desde un único servicio, tiene mucho sentido dada la creciente fragmentación del mercado de los contenidos. En este momento, el mayor problema de muchos usuarios a la hora de consumir contenidos es saber en dónde diablos están: hemos pasado de un escenario de escasez a uno de abundancia, y eso conlleva acostumbrarse a una panoplia de canales, servicios de suscripción, on-demand, plataformas e incluso dispositivos diferentes. Las licencias de los propios contenidos están sujetos a nuevas negociaciones y bailes, como la posibilidad de que sean actores tan poco habituales como Amazon o Apple los que compitan por los nuevos contenidos de la franquicia James Bond, mientras otros movimientos apuntan a actores como Disney construyendo sus propios servicios de streaming y excluyendo sus contenidos de otros en los que tradicionalmente habían estado disponibles, como Netflix.

El balance es delicado, pero parece estar, tras muchos años complicados, poniéndose del lado de la industria de los contenidos: el acceso a descargas a través de sistemas no autorizados resulta cada vez más incómodo, las propias plataformas y agregadores de enlaces se convierten, debido a la creciente presión por monetizar en un entorno cada vez más marginalizado, en montones de basura con publicidad de ínfima calidad, malware o incluso esquemas de minado de bitcoins a expensas del procesador del usuario. En algunos países, la proliferación de esquemas de captura de direcciones IP y envío de mensajes desde el ISP o por copyright trolls demandando pagos – que son asumidos como reconocimiento de culpabilidad – para evitar posibles acciones judiciales se están convirtiendo en habituales, lo que convierte en cada vez más temeraria la alternativa de acudir a plataformas irregulares de descarga de contenidos sin hacerlo a través de una VPN que no almacene logs, y todo ello se encuadra en una reducción cada vez mayor del atractivo de ese tipo de servicios paralela al crecimiento en popularidad de cada vez más servicios legales.

Sin duda, ninguna persecución ni medida represiva ha hecho tanto por la disminución de las descargas irregulares de contenidos como el desarrollo de servicios como Netflix, Spotify, HBO Go y muchos otros. Sin embargo, y aunque sabemos desde hace tiempo que las descargas nunca fueron perjudiciales para nadie, la industria audiovisual sigue empeñada en verlas como a su auténtica bestia negra. De ahí que, ante la evidencia de que existe un límite al número de suscripciones que un usuario puede pagar si quiere acceder a contenidos de manera regular, y el temor a que una excesiva atomización de los servicios pudiese llevar a resucitar el hábito de recurrir a repositorios irregulares, el desarrollo de este tipo de servicios de agregación inteligente se convierta en sumamente importante. La consigna es que el usuario pague por consumir contenidos, aunque ese pago llegue a través de una compleja red de intermediarios.

Dos tendencias, por tanto, contrapuestas: por un lado, una atomización cada vez mayor de los servicios a medida que las barreras de entrada a la distribución se simplifican. Por otro, servicios de agregación como el presentado por Google, que tratan de hacer fácil al usuario el acceso a los contenidos incluidos en esos servicios, para evitar que, ante la confusión y la incomodidad, termine cayendo en la tentación de recurrir de nuevo a las plataformas irregulares. Viniendo de donde vienen, la industria tiene claro lo que quiere, pero también lo que no quiere: veremos si una industria tradicionalmente analógica ha sabido evolucionar hacia lo digital como para gestionarlo adecuadamente.

This post is also available in English in my Medium page, “Smart aggregation and the future of digital content distribution”