El vehículo autónomo y las reacciones disfuncionales

La compañía de conducción autónoma creada por Google, Waymo, anuncia que tienen previsto lanzar un servicio comercial de transporte de viajeros con vehículos completamente autónomos en Phoenix dentro de tal solo unos pocos meses. Hablamos de la misma compañía que, a lo largo del año pasado, logró pasar de 0.8 a 0.2 intervenciones humanas cada mil millas.

La evolución de la conducción autónoma no deja de generar noticias cada vez más positivas y alentadoras: al desarrollo de un nuevo modelo de Lidar mejor y más preciso se une un nuevo procesador especializado creado por Nvidia capaz de procesar 320 billones de operaciones cada segundo, fundamental para controlar la inmensa cantidad de información generada por los sensores y fuentes de información de todo tipo que conciernen a la conducción.

Cada vez más artículos hablan de las previsiones para el fin de la actividad de los camioneros, la llegada de vehículos autónomos de reparto, la estrategia de integración vertical y adquisiciones de grandes compañías de automoción como GM en este tema, o incluso la posibilidad de dedicar determinados carriles en las autopistas en exclusiva para la circulación de este tipo de vehículos.

Sin embargo, y aquí llega la parte disfuncional, sigo encontrándome cada vez más personas en clases y conferencias dispuestos a negar la mayor: a creer que esa tecnología está aún lejísimos y es implanteable, a seguir creyendo que el viejo trolley problem es algún tipo de argumento insoluble, o que pretenden aferrarse a que las nuevas directrices creadas por el gobierno norteamericano obligarán supuestamente siempre a la presencia de un humano siempre al volante, cuando no es verdad que digan eso y se limitan, además, a ser simples directrices que irán siendo revisadas a medida que los avances de la tecnología lo vayan, lógicamente, exigiendo. ¿De verdad alguien en su sano juicio se imagina una ley inamovible que, cuando los vehículos autónomos estén ya testados hasta la saciedad, pretenda seguir obligando a que haya un conductor humano al volante? Un poco de lógica, por favor. El escepticismo tecnológico es siempre interesante y puede aportar mucho a las discusiones, pero si lo llevamos a la irracionalidad, podemos acabar como ese ministro indio de transportes que, en un país que ha visto morir a más de millón y medio de personas en sus carreteras en la última década, pretende negarse a la entrada de vehículos autónomos porque podrían destruir empleos…

Cuando hablamos de vehículos autónomos, hablamos de tecnologías capaces de salvar muchas vidas, de solucionar problemas complejísimos y dificilísimos como la congestión y la contaminación, o de revolucionar la logística para convertirla en algo muchísimo más eficiente. Eso es lo verdaderamente importante. La tecnología llegará no solo cuando avance hasta el punto de convertirse en adecuada, sino cuando, además, la sociedad empiece a pensar que es una buena idea y que ha llegado su momento. Deberíamos ir abandonando objeciones irracionales, y empezar a avanzar en el consenso social necesario para que las innovaciones fructifiquen. Como sociedad, nos va mucho en ello.

This post is also available in English in my Medium page, “Self-driving vehicles: there’s not stopping them…”