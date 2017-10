China: el ojo que todo lo ve

En la última sesión del multitudinario XIX congreso del Partido Comunista chino, una serie de noticias parecen indicar que la obsesión por el control de su líder, Xi Jinping, podría estar convirtiéndose en una auténtica obsesión.

El gigante asiático podría, según algunas informaciones de prensa china publicada en inglés (que podrías tener problema para leer si utilizas habitualmente alguna VPN), estar trabajando en el desarrollo de un faraónico proyecto destinado a construir una enorme base de datos biométricos para el reconocimiento facial de los 1,300 millones de habitantes del país, que permitiría la identificación de cualquier persona cuando pasa por alguna de las cada vez más omnipresentes cámaras situadas en la vía pública y en otros lugares, en un lapso de pocos segundos, con un 90% de fiabilidad. El proyecto, liderado por el Ministerio de Seguridad Pública e iniciado en el año 2015, está desarrollándose con la participación de una empresa de seguridad con base en Shanghai.

Además, el gobierno podría estar trabajando en otros proyectos relacionados: la construcción de una base de datos de huellas de voz, con el mismo fin, ser capaz de identificar a cualquier ciudadano en función de su voz, y otra de muestras de ADN. La primera podría servir para, mediante la monitorización de las telecomunicaciones, poner bajo vigilancia a sospechosos de actividades como la trata de personas, prostitución, tráfico de drogas y otro tipo de delitos, pero resulta difícil imaginar que no sea utilizada para monitorizar también la disidencia política. La segunda no difiere de esfuerzos similares llevados a cabo en otros países, pero lógicamente, la diferencia está en el control de su uso, dependiente en la mayoría de los países occidentales de un mandato judicial que se otorga en función de los indicios de la comisión de un delito.

Lo comentamos hace tiempo: China, hoy, se está convirtiendo cada vez más en el reflejo más claro de las distopías ideadas por George Orwell en su obra “1984”. En una interesantísima jornada reciente con emprendedores del país, algunos me comentaron que la situación no generaba demasiadas esperanzas de transición a sistemas más respetuosos con los principios democráticos o con los derechos fundamentales: por un lado, al país le iba, desde un punto de vista macroeconómico, muy bien así, con un sistema indudablemente diferente pero con una fortísima eficiencia a la hora de plantear movimientos estratégicos o de adaptarse a las necesidades que demanda el futuro. Pero, por otro, se percibía una enorme ausencia de disidencia: las quejas que los más jóvenes podían plantear por, por ejemplo, las recientes restricciones al uso de VPNs no venían tanto de que tuviesen curiosidad por la política, sino porque ya no podían conectarse a determinadas herramientas para saber qué hacían Justin Bieber, Ariana Grande o figuras similares. Algunos de ellos, de hecho, se referían a las generaciones más jóvenes como “50 cents“, la denominación que suele utilizarse para los miembros del ejército de censores que pululan por la red vigilando los contenidos y contestando con elogios al régimen en aquellos foros en los que sus actuaciones, de alguna manera, se cuestionan.

El próximo líder del mundo tiene unos principios sensiblemente diferentes a los que muchos consideramos elementos fundamentales de las sociedades en las que queremos vivir. Y si crees que eso no te afecta porque no tienes pensado viajar o vivir en China, ten en cuenta que muchos gobernantes de países supuestamente democráticos observan cuidadosamente lo que ocurre en China, para ver si pueden llegar a traer similares mecanismos de control social a sus países, con excusas como la lucha antiterrorista, contra la pornografía infantil, contra la piratería o contra cuestiones similares. Buena suerte con ello…

This post is also available in English in my Medium page, “China: the all-seeing eye”