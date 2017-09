Twitter y el ratio señal/ruido

Twitter anuncia un cambio, por el momento en pruebas y limitado a algunos usuarios, que llevará a que los icónicos 140 caracteres de sus actualizaciones se dupliquen hasta alcanzar los 280. Los 140 caracteres originales provenían de una limitación originalmente técnica, se pretendía que las actualizaciones pudiesen ser transmitidas mediante SMS (en aquel momento, 160 caracteres), reservando 20 para los nombres de usuario, pero esa limitación hacía ya mucho tiempo que había dejado de existir. Wired recoge los cambios vividos por las actualizaciones de Twitter a lo largo del tiempo, y se pronuncia claramente en contra del cambio, dando una serie de argumentos que encuentro perfectamente razonables, y a los que añado uno para mí fundamental, una de las normas que, desde hace mucho tiempo, me llevan a priorizar mi dieta informativa: el ratio señal/ruido.

Una restricción o limitación pueden plantearse por muchas razones: técnicas, estratégicas, de usabilidad, de identidad… en el mensaje con el que el CEO de la compañía, Jack Dorsey, comunica el cambio, afirma que los 140 caracteres eran una limitación arbitraria, y en la entrada del blog corporativo se comenta que “tratar de meter nuestros pensamientos en un tweet – a todos nos ha pasado – es una incomodidad”. En efecto: la limitación, en su momento, fue producto de una circunstancia técnica arbitraria. Sin embargo, en torno a esa limitación se ha estructurado la identidad del servicio, su personalidad, sus características más esenciales, incluyendo su parsimonia. De acuerdo: era una limitación que ya no tenía sentido desde una perspectiva técnica y que, además, discriminaba en función del lenguaje utilizado (en 140 caracteres en idiomas como el japonés, chino o coreano se puede meter mucha más información que en los que utilizan caracteres alfabéticos), pero para bien o para mal, se había convertido en parte de la identidad de Twitter.

¿Sufríamos mucho al enfrentarnos a esa limitación? No, en absoluto. Yo no recuerdo que me causase nunca más problemas que el tener que, brevemente, reformular alguna frase, algo que me parecía, además, positivo: esforzarme para dar la misma información en menos caracteres, tratando de no perder el sentido de lo que se pretendía expresar. Jamás me pareció un sufrimiento. El propio tweet de Jack Dorsey podía expresarse perfectamente en 140 caracteres sin perder su sentido y aprovechando de paso para fustigar a la compañía por perder una seña fundamental de su identidad.

La identidad es una característica fundamental en el mundo de las redes sociales: en realidad, hablamos de herramientas que se parecen muchísimo en su propósito general, la comunicación entre personas, y que además, llevan manteniendo una trayectoria de isomorfismo progresivo a lo largo de los tiempos: Facebook cambió sus actualizaciones hace tiempo para parecerse a las de Twitter, Twitter redibujó los corazones con los que marcábamos tweets como favoritos como Likes, LinkedIn ha llevado a cabo maniobras similares en sus notificaciones… cada red tiene su propia estrategia, pero esta se configura en torno a determinadas señas que son centrales en la percepción del usuario, sin las cuales se vería seguramente en una situación de escasa diferenciación.

Seguramente, no soy un usuario típico de Twitter. Hace tiempo que decidí que mi uso de la herramienta iba a estar orientado no a saber qué hacían mis amigos o conocidos, sino a privilegiar mi dieta informativa en determinados temas. En general, y con algunas excepciones, sigo a personas que comparten temas que me interesan en mi ámbito profesional. En LinkedIn podría hacer exactamente lo mismo, y de hecho, mucha gente lo hace dada la orientación que la compañía dio a sus actualizaciones a partir de la adquisición de Pulse en 2013. Si tu LinkedIn está bien configurado, si has sido mínimamente cuidadoso de mantener un mix de contactos y seguidos que tenga que ver con tus intereses profesionales – algo lógico en una red definida precisamente como profesional en el que es su mayor y más característico rasgo identitario – te encontrarás con que las noticias que LinkedIn te propone son aquellas que, de alguna manera, “deberías leer” para estar al día. En mi caso, sin embargo, prácticamente siempre he optado por Twitter para ese propósito. ¿Por qué? Simplemente por una razón de interfaz, de relación entre la señal que recibo a cambio del ruido que me aporta. En un momento, en un viaje de diez minutos en taxi o en un rato perdido entre reuniones, abrir LinkedIn me enfrenta a una serie de tareas, como aprobar contactos, ver actualizaciones de mi contenido o ver comentarios que me distraen de mi propósito de informarme, mientras que Twitter me ofrece información en píldoras de consumo inmediato. En muy poco tiempo, me entero de qué cosas relevantes han ocurrido en mi entorno.

¿Qué pasa si esas píldoras pasan a tener el doble de tamaño? Pues lo evidente: que serán más difíciles e incómodas de tragar. Y que posiblemente, dado que el rasgo diferencial de Twitter para mí era la parsimonia y la brevedad, terminaré por consumir esas píldoras en otro sitio. Y será una pena, porque me encanta Twitter y soy de los que cree que si no existiese, habría que inventarlo.

Sinceramente, creo que Twitter se equivoca con este cambio, y que se dispone a convertirse en una red más ruidosa, menos eficiente, menos parsimoniosa a la hora de proporcionarnos la información que buscamos en ella. ¿Resistencia al cambio? No soy demasiado sospechoso de padecerla. Pero los rasgos considerados como identitarios, aquellos por los que los usuarios te caracterizan, te definen o te reconocen, hay que cuidarlos especialmente.