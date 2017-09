Inteligencia artificial, buzzwords y valor competitivo

Un número creciente de artículos alertan acerca del uso de la inteligencia artificial como puro buzzword, como simple etiqueta de marketing para presentar una imagen “moderna” de los productos de una compañía, un tema sobre el que ya hablé en esta entrevista en El País a raíz de mi participación en el foro de la OCDE dedicado al tema en París el pasado junio.

Sin duda, el desarrollo de la inteligencia artificial en general, y del machine learning en particular van a suponer uno de los cambios más importantes en el desarrollo de la tecnología: la capacidad de que un algoritmo aprenda de unos datos de manera no supervisada permitirá funciones que hoy posiblemente no podemos imaginar, en todos aquellos contextos que determinen problemas estables, altamente predecibles y en los que resulte razonablemente fácil recolectar gran cantidad de datos de entrenamiento. No, no hablamos de máquinas capaces de pensar como tales, pero sí de posibilidades muy reales de crear productos que marquen una diferencia competitiva, un factor diferencial en compañías cuyos directivos entiendan de qué estamos hablando. Quienes crean que la inteligencia artificial es algo que “se compra y se instala”, o peor, quienes la quieran ver como una simple etiqueta de marketing, un buzzword para que unos productos se vean más modernos, tropezarán con la tozuda realidad de que cualquier desarrollo de este tipo conlleva procesos largos, manuales y complejos de definición de objetivos, de recolección y transformación de datos, y ingeniería de procesos para comenzar a obtener resultados. No, usar una red neuronal o poner etiquetas no te convierte en una compañía de inteligencia artificial, y mucho menos, de la noche a la mañana.

Un ejemplo interesante es el del desarrollo de las dinámicas competitivas en el segmento smartphone: obviamente, uno de los principales factores que definirán el liderazgo se encuentra en la naturaleza y prestaciones de los chips empleados. Que uno de los competidores más interesantes del momento y tercero por cuota de mercado, Huawei, anuncie la incorporación de un nuevo chip dedicado a funciones relacionadas con la inteligencia artificial tan solo unos días antes de que Apple ponga a toda pantalla en su evento de presentación su microprocesador A11 Bionic no es casualidad, como tampoco lo es que Google adquiera activos e incorpore personal de HTC con el fin de ser capaz de liderar el panorama tomando el control ella misma de la incorporación de funciones de inteligencia artificial a sus terminales. Toda una operación de 1,100 millones de dólares, llevada a cabo para poder incorporar inteligencia artificial a un smartphone, convertirlo en diferencial, y extraer dinero de ello.

¿Qué es un chip AI? Básicamente, una etiqueta de marketing. La palabra “Bionic” en el A11 presentado por Apple no es más que una forma de ponerle un nombre comercialmente atractivo a algo tan aburrido como un chip, pero indica algo muy importante: el desarrollo de chips más potentes y con algunas funciones especializadas para poder llevar a cabo determinadas tareas relacionadas con el machine learning. Básicamente, ser capaz de proporcionar la capacidad de procesamiento adecuada para, por ejemplo, procesar una matriz de puntos en tiempo real y que entienda que es tu cara, o gestionar un asistente de voz con prestaciones cada vez mejores y más avanzadas. La etiqueta “Bionic”, por tanto, puede ser simplemente marketing, pero las prestaciones del chip están muy lejos de serlo, y llevan a pensar en un ecosistema smartphone en el que la rivalidad se construirá, fundamentalmente, entre aquellos fabricantes capaces de desarrollar chips más competitivos.

Por un lado, claramente, todos los fabricantes que incorporan chips de Qualcomm, convertido en casi un estándar de facto del mundo Android, y sin duda con una importante trayectoria y experiencia. Pero por otro, Google, que además de pretender dominar la carrera de los asistentes de voz, se dispone a incorporar una nueva generación de chips de desarrollo propio específicamente diseñados para este tipo de tareas, que ubican a la compañía en disposición de presentar batalla a fabricantes de chips tradicionales. Apple, por su parte, pretende dar batalla con su A11 y con desarrollos algorítmicos centrados en Face ID, en Siri y en fotografía, productos en los que el usuario pueda percibir claramente el avance que supone la aplicación de inteligencia artificial, mientras Huawei se dispone a presentar sus nuevos chips y avances en su próximo modelo, el Mate 10. Fuera de ahí, no hay mucho más: una elevación de barreras de entrada por lo que supone la necesidad de tener acceso a un chip competitivo y potente para poder poner en práctica aplicaciones de inteligencia artificial desde un terminal de bolsillo, con todo lo que ello supone. Cada vez más, el atractivo de un terminal vendrá dado por las aplicaciones de inteligencia artificial a todo tipo de tareas que pueda tener: tomaremos nuestras fotos con el auxilio de un asistente basado en esta tecnología, hablaremos con otro asistente que nos entenderá cada vez mejor, otro nos reconocerá, y varios más se encargarán de cosas que aún no alcanzamos a imaginar. Una auténtica redefinición del espacio competitivo, en función del desarrollo de la inteligencia artificial. Eso sí es real, no las etiquetas.

Ahora, plantéate el caso del futuro del smartphone, y trata de derivar de él algunas enseñanzas y consecuencias de cara al futuro de tu negocio. Te puedo asegurar que las hay. Y si no eres capaz de encontrar o imaginar ninguna… preocúpate!