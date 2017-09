Cómo marcar la agenda de toda una industria

Mi columna en El Español de esta semana se titula “Apple y la agenda” (pdf), e intenta explorar las razones por las que una compañía, Apple, consigue marcar la agenda de toda una industria que teóricamente no lidera en función del número de unidades vendidas, pero en la que decididamente se convierte en la sancionadora de todas y cada una de las tendencias que van surgiendo.

Nadie duda, más de diez años después de su lanzamiento, que el iPhone dio lugar a un cambio dimensional en el ecosistema tecnológico. En su momento generó críticas: era caro, no era 3G, no era lo más cómodo para hacer llamadas, no tenía teclado… sí, pero de manera inmediata, todos los terminales lanzados aspiraban a parecerse lo más posible al iPhone y pretendían etiquetarse como supuestos iPhone-killers.

Más de diez años después, seguimos exactamente igual: el iPhone X no es el primer terminal con identificación facial, pero sí parece ser el primero en ponerla en práctica lo suficientemente bien como para que sea de verdad usable y segura. No es ni mucho menos el primer terminal bezel-less, pero sí el que marca que a partir de ahora, todos los que vayan saliendo lo sean, y el que parece haber adoptado una interfaz mejor diseñada para esa circunstancia. Como eso, mil cosas más: la compañía no pretende especialmente ser la primera en lanzar nada, pero sí consigue ser la que marca la agenda que de alguna manera “oficializa” cada función, cada prestación, y las convierte en parte obligada del itinerario para todos los demás. Ninguna marca, por más que lo intentan, consigue convertir los lanzamientos de sus productos en auténticos eventos de trascendencia mundial a los que ser invitado físicamente supone un privilegio, ni convertir todo el panorama mediático en una gigantesca crónica que dedica todas sus portadas en exclusiva al tema.

Con el precio, ha hecho exactamente lo mismo: si quien marca la agenda decide que ya es el momento de superar la barrera psicológica de los mil euros, como comentaba ayer con Jose Antonio Luna en El Diario, el mercado asumirá que esto es lo que hay: que un smartphone ya es mucho más que un simple teléfono, que lo utilizamos más tiempo y para más funciones a lo largo del día que un ordenador, y que por lo tanto, tiene sentido que tengan un precio comparable. Después de todo, resulta más complejo tecnológicamente y desde el punto de vista tanto de diseño como de fabricación empaquetar las funciones que posee un smartphone en una carcasa de ese tamaño que en el caso de un ordenador, y además, el smartphone posee componentes y sensores que un laptop o un desktop no suelen incorporar. Llevar la tecnología de las baterías hasta el límite, generar nuevos sistemas de autenticación, idear nuevas tecnologías para la cámara o incorporar sistemas de machine learning o incluso chips específicamente preparados para ello tiene un precio, y la compañía lo repercute en su precio: no es lo mismo “un teléfono móvil” que “un terminal que escanea tu cara para autenticarte, que incorpora varias cámaras que aplican algoritmos de machine learning para optimizar cada fotografía que toman, que se pueden cargar simplemente dejándolos sobre una base, o que incorporan u optimizan unas cuantas funciones más”. El precio de los smartphones como categoría lleva bastante tiempo descendiendo gracias al desarrollo de terminales cada vez más accesibles para países con economías débiles o en vías de desarrollo, pero Apple sabe que ese no es su juego, y por supuesto, no pretende jugarlo.

Por otro lado, parece claro que la compañía está dispuesta a plantear una apuesta clara por los servicios en su estrategia: si eres usuario de sus productos, es normal que puedas decidir, además, pagar por almacenamiento adicional en iCloud, por música en Apple Music, y dado el precio de sus terminales, por un seguro en AppleCare, que en consecuencia incrementa sus precios. ¿A cambio? Terminales que sus usuarios adoran y que evalúan con índices de satisfacción elevadísimos e inalcanzables para otras marcas, que deterioran sus prestaciones sensiblemente menos con el tiempo, y que si tienen algún problema, te llevan a una tienda monísima donde un tipo generalmente muy majo da servicio a tu producto exactamente como lo que es: un producto de lujo. El lujo está muy bien para quien lo quiere, pero se define por ese tipo de atributos, por ser bueno y por ser caro. Para quien no quiere lujo, hay otras marcas. Y mientras tanto, ahora, como hace diez años, con Jobs o sin él, Apple sigue marcando la agenda.