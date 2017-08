¿Sabe realmente el usuario lo que quiere?

El nuevo campus de Apple, Apple Park, diseñado por Norman Foster y actualmente en fase final de construcción, está resultando más polémico de lo que se esperaba para una sede corporativa construida, prácticamente, con todo lo que el dinero puede comprar y todo lo que la empresa con más reputación para el diseño de todo el mundo puede idear.

Un artículo de Anil Dash en Medium, “Apple is about to do something their programmers definitely don’t want“, refleja lo que parece ser un creciente descontento entre los desarrolladores de Apple, supuestamente irritados por el hecho de que los espacios que van a ocupar en el nuevo edificio están organizados en formato open plan, amplios espacios sin tabiques muy habituales ya en el diseño de espacios de trabajo, pero que habitualmente son odiados precisamente por los desarrolladores, que afirman que ese tipo de espacios son ruidoso, les distraen, e impiden que alcancen el estado de concentración que requieren para su trabajo.

En su artículo, Dash cita estudios que afirman que este tipo de espacios generan distracción, frustración e infelicidad entre los trabajadores, ignorando un hecho fundamental: ese tipo de estudios, en su inmensa mayoría, están desarrollados sobre compañías que no aplicaban bien el modelo open plan, y que se limitaban, por lo general, a eliminar los tabiques y sentar a más gente en menos espacio manteniendo uniformes las condiciones de trabajo.

La correcta aplicación del modelo open plan no supone simplemente un cambio en la arquitectura de los espacios de trabajo, sino también, y mucho más importante, un cambio en las condiciones de trabajo. Para que el modelo open plan funcione, el trabajador debe sentir que la oficina es un lugar al que puede ir a hacer determinadas cosas y que, de hecho, le incentiva para ir con una serie de ofertas atractivas – en el caso de Google, cuyos trabajadores saben perfectamente que la tecnología les permite trabajar desde donde les venga en gana, esa oferta incluye desde muy buena comida y snacks, hasta servicios como lavandería, masajes, zonas de juegos para distraerse un rato, etc. – pero que, en realidad, puede tranquilamente trabajar desde donde prefiera cuando su trabajo requiera una gran concentración. De hecho, lo correcto es diseñar los espacios en un modelo open plan con una serie de infraestructuras de uso común, mezclando algunas bajo reserva y otras de uso abierto, y que permitan llevar a cabo reuniones, ratos de trabajo que requieran concentración, conversaciones telefónicas o en persona con cierta privacidad, etc.

La enmienda a la totalidad a las oficinas abiertas que desarrolla Anil Dash en su artículo está completamente pasada de moda, es un arquetipo, un cliché que perdió su sentido cuando aprendimos a optimizar este tipo de espacios, y sobre todo, cuando decidimos acompañarlos con la necesaria dosis de libertad, flexibilidad y versatilidad que obviamente requieren. Cuando Dash dice inflexiblemente “the science is settled. The answer is clear. The door is closed on the subject”, eso corresponde simplemente a la mitad de la verdad, porque hay numerosos diseños de open plan con los que los trabajadores están encantados y que, además, se han convertido en auténticos dinamizadores clave en procesos de transformación digital y cultural. Decir que “los desarrolladores son infelices en esos espacios” es sencillamente eso, un cliché. Dicho esto, es cierto que los clichés llegan a tener en muchos casos un gran poder e influencia, y que resulta perfectamente posible que haya desarrolladores de Apple expresando su descontento en los diversos foros de los que Dash extrae su información.

Pero vamos ahora con otra cuestión: ¿debe una compañía como Apple escuchar a esos desarrolladores y darles exactamente lo que piden, espacios cerrados que supongan una excepción a las condiciones que han diseñado para su campus corporativo? No olvidemos que hablamos de la compañía cuyo líder afirmaba cosas como

“It is not the customers’ job to know what they want” “It’s really hard to design products by focus groups. A lot of the times, people don’t know what they want until you show it to them” “You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new”

siguiendo el famoso principio de Henry Ford que decía

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses”

Claramente, ni Henry Ford ni Steve Jobs se quedaban simplemente en preguntar al usuario qué quería, sino que trataban de diseñarlo cuando ese usuario aún no lo sabía, en función de otros criterios. Pero ¿puede aplicarse ese principio no al usuario que adquiere tus productos, sino al trabajador que los diseña?

¿Sabe el desarrollador de Apple lo que quiere? La respuesta a esa pregunta podría ser menos obvia de lo que parece. Si bien la inmensa mayoría de los desarrolladores responderían que están hartos de saber en qué condiciones y espacios rinden más, y seguramente ese tipo de convicciones son más arraigadas y radicales cuanto mayor es el nivel de experiencia, también es verdad que pueden existir diseños que, combinados con las condiciones adecuadas de flexibilidad y autonomía, permitan que ese trabajo se desarrolle en condiciones que esos desarrolladores simplemente no han experimentado aún. Si el propósito de Apple es el de promover un tipo de desarrollo más cooperativo, más abierto, en el que la oficina sea un lugar en el que intercambiar ideas pero que permita además que cada uno se concentre donde buenamente quiera, sea en su mesa con unos auriculares de cancelación de sonido, en su casa, en la terraza de un bar o viajando por el mundo? Después de todo, hay ya no pocos casos de compañías muy exitosas en las que sus trabajadores trabajan en esas condiciones, o que incluso deciden que el trabajo remoto es la única manera de dar satisfacción a determinado tipo de trabajadores y cierran sus oficinas para promover aún más este tipo de regímenes.

Existen casos para todos los gustos. Google, efectivamente, prefiere otorgar a sus trabajadores un sitio fijo que pueden adaptar a su gusto, y opina que si un ingeniero quiere tener tres monitores, un teclado de un tipo determinado y posters en su cubículo, debe permitirle esa flexibilidad, con lo que lo que obtiene es un modelo open plan incompleto, abierto pero con sitios rígidamente asignados, y con sus infraestructuras compartidas para otros usos. Es posible que cuando los desarrolladores de Google o de otras compañías hablen con los de Apple, estos últimos les comuniquen su frustración por el diseño de oficina abierta que van a tener en su nuevo campus. Pero ¿quiere eso decir que la compañía debe renunciar a una visión que tiene clara en su cabeza sobre cómo deben trabajar sus desarrolladores? ¿A la visión que tiene clara Jony Ive, convertido en profeta de Jobs en la tierra? De nuevo, ¿saben realmente los usuarios lo que quieren, o simplemente se aferran a lo que han conocido anteriormente, influenciado por posibles malas experiencias coyunturales suyas o de terceros?

¿Puede ese tipo de circunstancias convertirse en una preocupación para una compañía a la hora de plantearse la atracción o retención de talento? ¿Habría llegado Apple a donde ha llegado si hubiese hecho siempre caso a lo que los usuarios decían preferir?