Disney, Netflix y la nueva era del contenido

El anuncio de retirada de una gran parte de los contenidos de Disney de la plataforma de Netflix a partir de 2019 ha supuesto una sorpresa para muchos, y la evidencia clara de la llegada de una nueva época a la industria de los contenidos.

A Netflix, la jugada no le pilla completamente por sorpresa: a lo largo del tiempo, siempre ha sido consciente de que los creadores de contenidos querrían, a medida que las barreras de entrada disminuyesen, integrarse hacia adelante tomando el control de su propia distribución, y que los más peligrosos y más susceptibles de adelantarse en el movimiento eran precisamente los que, como Disney, poseen un inmenso inventario de contenidos con un valor elevado, hábitos de visualización recurrentes y un público fiel dispuesto a pagar por ellos, y la capacidad además de seguir produciéndolos.

Para anticipar ese tipo de movimientos, hace ya bastante tiempo que Netflix decidió convertirse en una inmensa factoría de contenidos de producción propia, contenidos que la han llevado a convertirse en una auténtica factoría de ganar premios y a atornillar a la pantalla a muchos millones de personas en todo el mundo. Sin duda, Netflix tiene claro que la producción de contenidos es la llave del futuro, y está dispuesta no solo a producir muchos más, sino también a adquirir o llegar a acuerdos con quienes sepan hacerlo.

Para Disney, la jugada parece relativamente clara: el ratón Mickey se ha hartado de ver cómo el número de suscriptores de Netflix crece sin parar a lo largo de todo el mundo y cómo se convierte en la compañía que detenta y explota la relación con un usuario final que depende cada día más de sus algoritmos de selección de contenidos, ha decidido que no necesita a Netflix, y que en el entorno actual de disponibilidad de ancho de banda – más la que puede anticiparse con la llegada de 5G – puede montarse su propia plataforma. Para ello, ha reforzado su presencia en BAMTech, la compañía de medios interactivos que trabajaba fundamentalmente para la liga norteamericana de béisbol, y ha comenzado a organizar su catálogo de contenidos para diseñar una oferta que haga que muchos se planteen pagar por una suscripción. Un movimiento indudablemente viable, pero que delinea un futuro que muchos van a encontrar incómodo, porque reconstruye el esquema de canales de las televisiones, pero esta vez sobre internet. Si quieres tener acceso a una gama amplia de contenidos, terminarás por verte obligado a mantener un cierto número de suscripciones, en lugar de tener uno o unos pocos servicios que te permiten gestionar la gran mayoría de los contenidos. Una fragmentación del mercado incómoda, molesta para el usuario, pero que permite a las compañías tener llegada al mercado final, poder exprimir los datos que generan, y no tener que compartir los ingresos con intermediarios.

El panorama tecnológico actual permite que cada vez más compañías creadoras de contenidos puedan plantearse convertirse también en distribuidoras del mismo. Las infraestructuras que antes era preciso poseer para llegar al consumidor final parecen hoy bastante más factibles, y los intvtermediarios de antes, los agregadores de oferta o las compañías de televisión por cable podrían llegar a tener problemas si no logran convertirse en dueños de sus propios contenidos.

Movimientos de este tipo no están, obviamente, al alcance de cualquiera. Pero sin duda, el panorama de contenidos audiovisuales va a experimentar una serie de cambios fuertes, que determinarán nuevos ganadores y perdedores. Una nueva época , caracterizada por mucho más ancho de banda, más cercanía entre productores y espectadores, escala necesariamente global y no local, y más intentos de exprimir el bolsillo de los que están al otro lado de la pantalla, bolsillo que, lógicamente, tendrá un límite. Ahora, muchos pagan por Netflix además de por una plataforma de televisión, e incluso añaden ofertas como la de HBO o la de Amazon, que viene empaquetada con otros servicios en su oferta premium. Veremos hasta donde llega, en el futuro, la inclinación de los usuarios a rascarse el bolsillo para acceder a un contenido determinado.

This post is also available in English in my Medium page, “Disney, Netflix and the new era of content”