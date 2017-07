Vehículo autónomo: progresa adecuadamente

Cuando, hace algunos años, se empezó a barajar la fecha de 2020 como el año en que los vehículos autónomos comenzarían a ser una oferta habitual en las ciudades, y darían lugar, junto con el auge de los modelos basados en el ride-sharing, al fin de la era de la posesión de automóviles tal y como la conocemos, muchos se escandalizaron y afirmaron que esos plazos eran completamente irreales y más propios de la ciencia-ficción.

Serían interesante que todos esos escépticos revisaran brevemente las noticias más recientes. En los Estados Unidos, este pasado junio se ha considerado el mes más importante en la historia del vehículo autónomo, el momento en que esa tecnología pasa de la infancia a la adolescencia.

Las noticias comienzan con una armonización regulatoria que permite que los desarrolladores de vehículos autónomos – que actualmente engloban ya no solo a Waymo y a una serie de startups, sino también a Tesla y a un nutrido y creciente grupo de fabricantes de automóviles tradicionales – puedan contar con un entorno legislativo armonizado a nivel nacional, en lugar de tener que lidiar con una regulación diferente del tema en cada estado. Esto permitirá incrementar el número de vehículos autónomos en circulación, así como experimentar con tecnologías que eliminan elementos hasta el momento fundamentales en la conducción humana, como los pedales o el volante. Más vehículos, y probados con menos complicaciones legales, implican más kilómetros en la base de datos, y automáticamente, un nivel de aprendizaje y de perfeccionamiento mayor, con todo lo que ello conlleva, y para los Estados Unidos, no solo una oportunidad para trabajar en la reducción del número de muertos por accidentes de tráfico, sino la de construir una industria en torno a dos polos fundamentales de actividad: la ya conocida Silicon Valley, y una revitalizada Detroit.

La industria del automóvil está en absoluta ebullición: Tesla, cumpliendo por una vez con las fechas previstas, pone en el mercado su Model 3, que empezará a llegar a las manos de los que tomaron la decisión de adelantar a la compañía mil dólares en concepto de reserva, y que lleva instalado de fábrica todo el hardware, sensores y componentes que se estiman necesarios para la conducción autónoma, con el software instalándose gradualmente en forma de actualizaciones a medida que estén disponibles. Las compañías de alquiler de vehículos se ponen de moda y suben en bolsa al configurarse como las gestoras de algunas de las flotas que los fabricantes pondrán en el mercado, por el momento en modo prueba, pero más adelante convertidas en verdadera alternativa a la ineficiente posesión de un automóvil. Nadie nos prohibirá poseer un automóvil, pero será algo tan inusual como poseer hoy un avión privado o un caballo, activos que utilizas únicamente en porcentajes minúsculos de tiempo y cuya posesión no responde a criterios económicos racionales. GM, en alianza con Lyft, anuncia la puesta en circulación de un parque de vehículos eléctricos Chevrolet Bolt completamente autónomos en San Francisco y Detroit, para pruebas con pasajeros reales. Volvo, que mantiene la fecha de 2020 para tener en el mercado vehículos autónomos con cero accidentes, sigue trabajando en la detección de obstáculos como animales salvajes en la carretera al tiempo que mantiene una flota de vehículos en pruebas en Goteborg evaluando el uso que hacen de ellos una serie de familias. Y Waymo, ahora en alianza con Avis, despliega otra flota en Phoenix, seiscientos vehículos Chrysler Pacífica que se convertirán en parte habitual del paisaje de la ciudad y que están destinados a pruebas con pasajeros en tráfico real.

Y no todo ocurre en los Estados Unidos: en China, Baidu anunció ayer los socios de su plataforma de conducción autónoma, Apollo: cincuenta y tres compañías a lo largo de toda la cadena de valor de la industria en una plataforma abierta que pretende convertirse, según ellos, en “el Android de la conducción autónoma“. Mientras, en Londres, empezamos a ver en circulación vehículos autónomos destinados al reparto de mercancías, y en otras ciudades, pruebas similares de todo tipo.

En muy poco tiempo, hemos pasado de anuncios propagandísticos y demostraciones limitadas, a despliegues reales de flotas de vehículos reales en ciudades reales, al tiempo que los legisladores se apresuran para capitalizar y atraer lo que se reconoce ya como una completa revolución. Recomendación para escépticos: posiblemente sea buen momento para ir replanteando sus posiciones.

