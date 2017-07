Inteligencia artificial y cantos de sirena

Montse Hidalgo, de El País, con quien coincidí en París mientras cubría el foro de la OCDE en el que participé, publicó ayer un artículo en El País Retina titulado “Enrique Dans: ‘En inteligencia artificial nos están guiando cantos de sirena’” (pdf) en el que refleja muchas de mis preocupaciones – y de buena parte de la comunidad de machine learning en general – acerca de la epidemia de sensacionalismo, desinformación y alarmismo que aqueja a la cobertura de noticias sobre el tema, que termina por trasladarse a foros de debate de todo tipo con resultados más que peligrosos.

Desde hace mucho tiempo me preocupa cuando hablo de machine learning, y la traducción inmediata del término en formato noticia no es esa, que no deja de ser visto como un término relativamente friki, sino la de inteligencia artificial. La diferencia es palmaria: el machine learning es una realidad, está aquí, y funciona, hasta el punto de que tan solo en la muestra que conozco con cierto detalle, esa BigML en la que participo como strategic advisor, casi cincuenta mil clientes en unos ciento veinte países la utilizan para procesar más de dieciséis millones de tareas complejas. Eso es una realidad, es así a día de hoy: compañías de todo el mundo que pagan por utilizar una serie de herramientas que disminuyen notablemente las barreras de entrada a la automatización de tareas sofisticadas en escenarios claramente definidos. Machine learning no es inteligencia artificial, y en esa apreciación coincido plenamente con Tom Dietterich, uno de los padres del machine learning, cofundador y chief scientist de BigML, que precisamente en la sección de tecnología de El País de hace pocos días afirmaba que

“… funciona bien en problemas estables, cuando el mundo es altamente predecible y es fácil recolectar gran cantidad de datos de entrenamiento. En los problemas donde cada situación es única, es improbable que esa tecnología tenga éxito.”

¿Que nos empeñamos llamar a eso “inteligencia artificial” porque es un término más sexy y menos friki que machine learning? Pues no pasaría nada, salvo cuando, al oír ese término, empezamos a darle a la máquina de hacer titulares y del hype, y saltamos rápidamente a hablar de máquinas capaces de pensar como los humanos o mejor que ellos, de sustituir el gobierno y la democracia por algoritmos, de la inteligencia artificial de propósito general, y ya, casi sin solución de continuidad, de robots asesinos que nos matarán a todos, en plena borrachera mientras nos vemos entera y de una sentada la saga completa de Terminator. Y todo ello es bullshit. Ya hay hasta un curso hablando del tema.

El verdadero problema del hype es que las expectativas desmedidas suelen generar procesos de adopción erráticos, como bien refleja el conocido hype cycle enunciado por Gartner. El machine learning ya pasó un largo invierno en la época en la que la potencia de los ordenadores no era suficiente como para poner en práctica los modelos que se desarrollaban, pero podría volver a pasar otro si una vez que la ley de Moore ha puesto las cosas en su sitio, nos dedicamos a inflar las expectativas de manera desmesurada. Discutir ahora sobre si los robots van a dejarnos sin trabajo a todos o sobre si van a poder dirigir un país es, citando a Ester de Nicolás en el mismo artículo de El País, “como preocuparse por la superpoblación en Marte”.

Machine learning es, sin duda, el punto que todos deberíamos preocuparnos por tener en el curriculum, el nuevo “manejo con soltura de hojas de cálculo”. Machine learning es ya ese contenido que tendría que estar en todos los cursos, en todas las disciplinas, a todos los niveles de la enseñanza, como una parte más del entorno en el que vivimos, porque vivimos rodeados de máquinas, y estas son capaces de aprender. ¿Provocará el desarrollo del machine learning la pérdida de puestos de trabajo? Sin duda, pero los puestos de trabajo eliminados serán aquellos que se dediquen a tareas estables, en entornos predecibles, con reglas y restricciones muy concretas, y capaces de generar gran cantidad de datos para su análisis. Sustituirán trabajos que, por su naturaleza, no deberían ser humanos, y sin duda, lo harán mejor, de manera más predecible, con más velocidad y con menos errores. No es una sustitución, es una liberación, aunque obviamente, algunos prefieran no ser liberados si la alternativa es no poder ganarse el sustento. Si lo que quieres son puestos de trabajo en el futuro, invierte ahora en machine learning, en robótica y, sobre todo, en educación.

Pero por el momento, centrémonos en aprovechar una tecnología que ya está aquí, que no es ciencia-ficción, y que permite impresionantes mejoras de eficiencia que se obtienen cuando una máquina aprende del análisis de datos y lleva a cabo una tarea. No permitamos que el hype nos haga creer que se trata de “comprar una tecnología y ya está”: la simple recolección de datos que hoy se encuentran almacenados en modelos relacionales y su transformación y preparación para que puedan ser utilizados en modelos de machine learning es una tarea larga, dolorosa y compleja, un camino trufado de ensayos y errores que consumirá el 80% del esfuerzo de todo proyecto de este tipo. Y eso no quiere decir que no debamos hacerlo, sino que tenemos que empezar lo antes posible, porque aunque largo, el camino termina por dar sus frutos, y si un competidor los obtiene antes que nosotros, podrá sacarnos del mercado y convertirnos en irrelevantes, en obsoletos, en no competitivos.

Esa es la gran verdad del machine learning: ni robots asesinos, ni máquinas inteligentes, ni dilemas filosóficos: solo matemática y programación. Sería interesante retomar las conversaciones sobre el tema con mucho menos bullshit, menos conversaciones filosóficas, y más expectativas racionales. Eso fue lo que intenté llevar al foro de la OCDE, la idea de que mientras algunos se obsesionan con discusiones de ciencia-ficción, otros están corriendo mucho y aprendiendo a ser más eficientes en el mundo de hoy.

This post is also available in English in my Medium page, “Artificial intelligence and siren songs“