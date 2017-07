India, laboratorio del mundo en temas de privacidad

La puesta en marcha en la India de Aadhaar, el mayor sistema de identificación biométrica jamás desarrollado en el mundo, que incluye ya a 1,154 millones de personas del total de 1,300 millones de habitantes del país, y para cuya puesta en marcha se ha movilizado un enorme dispositivo de funcionarios y contratados que van de pueblo en pueblo recopilando los datos de todos los residentes a modo de censo, se está convirtiendo sin lugar a dudas en el mayor laboratorio del mundo sobre temas de privacidad. O más que en temas de privacidad, en los efectos de la posible eliminación de la misma.

El sistema en uso en India incluye datos biométricos (huella dactilar, iris, y biometría facial) y demográficos, los almacena en una base de datos gubernamental centralizada, y suministra un número de identificación único de doce dígitos, en lo que supuso el mayor proyecto de despliegue de número de identificación nacional de la historia, que se vincula además con la operativa bancaria y que permite pagar con la huella dactilar, en un fortísimo esfuerzo de cara a la desmonetización, a la eliminación del pago en metálico, y al control directo de la economía en un país con un nivel de bancarización y una tasa de despliegue de tarjetas de crédito y débito bastante escasa, con una tasa de analfabetismo superior al 25%, y con numerosos problemas incluso a la hora de algo tan básico como verificar la identidad de sus ciudadanos para cualquier cuestión. Todo ello, en el ámbito de un país en el que ni los derechos fundamentales, ni las leyes ni la constitución reconocen o recogen mención alguna al derecho a la privacidad o a la protección de los datos de sus ciudadanos.

La dimensión de Aadhaar como desarrollo, en cualquier caso, no estaría completa sin tener en cuenta su estructura de plataforma. Recientemente conocí en París, en un forum de Netexplo, a una de las personas encargadas del despliegue de Aadhaar en forma de API, que trata de conseguir una implantación y generalización de su uso a todo tipo de productos y servicios. Los planes son claros: una desmonetización lo más radical posible, y una eliminación de los problemas que supone no tener sistemas adecuados de verificación de identidad. Como consecuencia de esos esfuerzos, compañías como Airbnb, Uber u Ola Cabs están ahora comenzando a plantearse recurrir al sistema como forma de asegurar que los participantes en una transacción son quienes dicen ser, dados los problemas que esto representaba de cara a su operativa (conductores que no eran los que la compañía había autorizado, personas que obtenían certificaciones de no tener antecedentes penales cuando en realidad los tenían, etc.) Si el despliegue continúa como está inicialmente previsto, India se convertirá en un país completamente transparente, en el que el número Aadhaar será necesario para prácticamente cualquier transacción, y en el que toda actividad quedará recogida de manera trazable en un enorme sistema que verifica a cada paso nuestra identidad y nuestras transacciones basándose en nuestra biometría.

La radical y sorpresiva desmonetización del 8 de noviembre de 2016, que eliminó de golpe en un plazo de pocas horas los billetes de 500 y 1000 rupias, se calcula que en torno al 80% del dinero en circulación, generó numerosas protestas y colas en los cajeros automáticos, pero supuso un fuerte afloramiento de dinero negro y un duro golpe a la economía irregular y a numerosas actividades delictivas. Ahora, el plan se completa con la integración de cada vez más actividades y el paso del dinero en metálico a transacciones que deben estar vinculadas a la identidad de las personas mediante el correspondiente número y la huella dactilar.

¿Qué efectos tendrá en la economía y funcionamiento de un país una serie de movimientos tan radicales? De entrada, las fuertes caídas en el PIB del país previstas por los grandes economistas mundiales se convirtieron, sorpresivamente, en un crecimiento económico del 7% y que permitió al país mantener su estatus de economía grande con mayor crecimiento del mundo. ¿Qué ocurre cuando existe una determinación fuerte e inequívoca de un gobierno por la práctica eliminación de la privacidad en todo lo referente a la vida en sociedad? ¿Qué supone en términos de renuncia a un derecho considerado fundamental? ¿Cuántas economías del mundo están mirando los resultados del experimento indio?