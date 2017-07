En busca de talento digital

Canadá se une a la Francia de Emmanuel Macron y anuncia un programa destinado a atraer talento inmigrante digital, con la promesa de llevar a cabo la totalidad de los trámites necesarios para obtener el visado en tan solo dos semanas para aquellos que cuenten con las habilidades adecuadas. Iniciativas como GoNorth Canada o las que Macron baraja en torno a la idea de convertir a Francia en una “tierra de unicornios” contrastan con la reducción del programa de visados tecnológicos emprendida por la administración Trump en los Estados Unidos, y ponen de manifiesto una creciente competencia por el talento como factor crítico para el desarrollo de los países que podría dar lugar a movimientos interesantes.

Dos países dirigidos por dos mandatarios jóvenes, Emmanuel Macron y Justin Trudeau, pertenecientes a una generación capaz de entender y valorar la tecnología. En su momento, países como Irlanda fueron capaces de generar un tejido tecnológico interesante gracias no solo a los beneficios fiscales ofrecidos a las empresas, sino también a programas similares, como Make IT in Ireland. En la práctica, se trata de programas destinados a facilitar la llegada de personas con habilidades en torno a lo digital, con un importante componente de reducción de la incertidumbre y de hacer que el inmigrante se sienta acogido y obtenga facilidades para la tramitación de toda la documentación necesaria. A menudo incluyen, además, de facilidades administrativas, foros para compartir experiencias, noticias de empresas o tablones de anuncios con oportunidades profesionales, etc.

Los países empiezan a darse cuenta de que la atracción de talento se está convirtiendo en un factor fundamental de cara a la competitividad en el futuro. Invertir en educación es la medida más lógica y urgente, pero suele estar sujeta a elementos de una gran complejidad y a un elevado nivel de inercia, lo cual, unido a la lentitud del proceso educativo, tiende a dar sus frutos en períodos más largos. Convertirse en un país que atraiga talento y ofrezca oportunidades a quienes lo tienen es una medida más rápida, y permite además contribuir a la otra: un ambiente con mayor abundancia de talento digital puede permitir el desarrollo de estrategias educativas más ambiciosas.

En el momento actual, tener una serie de habilidades digitales codiciadas supone un incremento automático de los grados de libertad: más ofertas, económicamente más interesantes, y más posibilidades de encontrar sitios en los que aprecien ese talento y lo remuneren adecuadamente. Si en el país en el que vives consideras que tu talento no está adecuadamente retribuido, preocúpate por la futura competitividad de ese país, y piensa en hacer carrera en otro país que sí lo aprecie, porque cada vez se te abrirán más oportunidades para ello.