Entendiendo el concepto de deuda técnica

El concepto de deuda técnica es un eufemismo acuñado originalmente por el desarrollador norteamericano Ward Cunningham y utilizado para entender las consecuencias de una falta de atención al desarrollo de software o al despliegue de hardware, reflejado en forma de falta de actualización, mal mantenimiento, errores no subsanados, deficiente control de versiones, problemas de escalabilidad, o incorporación desordenada de nuevas funcionalidades.

En muchas organizaciones, el concepto de deuda técnica tiene su reflejo en la persistencia de desarrollos de software anticuados y no migrados a tecnologías más eficientes, los llamados sistemas heredados o legacy systems. La deuda técnica se contrae cuando determinadas tareas necesarias para asegurar la funcionalidad o la escalabilidad de los sistemas son pospuestas por razones habitualmente presupuestarias, por una deficiente asignación de prioridades, por una falta de sensibilidad de los directivos con la tecnología o por razones de otros tipos, y se acumula en forma de interés, que se acumula incrementando el coste de subsanar el problema. En no pocos casos, el importe de la deuda técnica llega a ser incalculable, y se refleja en la imposibilidad de incorporar funcionalidades consideradas críticas para el funcionamiento del negocio o incluso en la disrupción del mismo.

El pasado 27 de mayo, British Airways experimentó una catastrófica caída de sus sistemas que produjo que aproximadamente 75,000 pasajeros en los dos aeropuertos más importantes de Londres viesen sus vuelos cancelados o retrasados durante horas, no pudiesen despegar ni recuperar su equipaje, y permaneciesen haciendo cola durante horas a la espera de algún tipo de explicación. El fallo tiene lugar en el contexto de una polémica gestión del español Alex Cruz como CEO de IAG, que engloba también a compañías como Iberia, Vueling o Air Lingus, caracterizada por agresivas reducciones de costes y por la subcontratación progresiva de los sistemas de la compañía, una política bastante común dentro de la industria del transporte aéreo. Las declaraciones de Cruz el día de la caída no fueron consideradas por la mayoría como una gestión de crisis satisfactoria, y los posteriores intentos de explicar los problemas, apuntando a “un empleado de una subcontrata que apagó el interruptor que no debía“, tampoco parecen inspirar demasiada confianza.

La persistencia de sistemas legacy en la industria de las aerolíneas es sumamente elevada. La dependencia de sistemas de reservas con complejos esquemas de propiedad y la escasa atención a los aspectos relacionados con la tecnología ha redundado en que muchas aerolíneas acumulen una fortísima deuda técnica: sistemas anticuados que han evolucionado de manera descontrolada y a golpe de parche durante décadas, que conforman silos incompatibles entre distintas áreas, y que ignoran la funcionalidad de los sistemas modernos. Resulta perfectamente normal, por ejemplo, que los sistemas de reserva estén completamente desconectados de los de CRM y programas de fidelización, impidiendo de facto a la aerolínea una gestión proactiva de la satisfacción del cliente. Con el paso de los años, la persistencia de sistemas anticuados, cada vez más inestables, incapaces de escalar y de incorporar nuevas funcionalidades da lugar a una deuda técnica cada vez mayor, que termina redundando en problemas de todo tipo. Son las consecuencias de una cultura del tipo “si funciona no lo arregles” aplicada a un entorno de un dinamismo y cambio rapidísimo, en el que no mantenerse actualizado en sistemas considerados críticos para el negocio termina siempre por ser una mala decisión. Tras muchos años criticando a los tecnólogos porque eran “como las aves, que estaban siempre migrando”, algunos empiezan ahora a caer en la cuenta de que tanta evolución no era un capricho, sino el resultado lógico de un entorno en constante avance.

Cuando veas sistemas anticuados, pantallas de fósforo verde en entorno carácter y tecnologías que recuerdan a las que veías hace décadas, piensa que no se trata simplemente de una empresa conservadora, que prefiera apostar por tecnologías muy probadas o que mantenga una política austera: es que estás tratando con una compañía que acumula una importante deuda técnica, y que eso la hace intrínsecamente más proclive a fallos que afecten a la continuidad de su negocio. Son, en esencia, compañías menos fiables, que han pospuesto a lo largo del tiempo modificaciones y actualizaciones críticas, y que han descuidado la incorporación de funcionalidades o lo han hecho a golpe de parches sucesivos. En las compañías con abundancia de sistemas legacy que acumulan una creciente deuda técnica no es fácil encontrar talento de desarrollo, porque no resultan retadoras ni interesantes para nadie: las tareas de mantenimiento predominan cada vez más sobre las de desarrollo, y las personas que se quedan en la compañía son, cada vez más, las que se especializan en lenguajes y funcionalidades que no se ven en otros sitios, constituyéndose en una especie de “sedimento” que pierde valor en el mercado y que tienden a hacer el problema todavía más complejo. En el contexto de unos negocios en los que la tecnología juega cada vez un papel más crítico, nada bueno puede salir de la deuda técnica, más allá de la comprobación de que los directivos de una compañía carecen de la sensibilidad suficiente como para apreciar su importancia. La subcontratación, en muchos casos, termina por convertirse en el último recurso de ahorro de costes, y en muchos casos tiende a empeorar el problema alejando las preocupaciones de unos directivos ya de por sí no muy conscientes de su importancia.

El fallo de British Airways es precisamente eso: un problema de deuda técnica impagada, con unos intereses acumulados durante años, que terminan por generar situaciones insostenibles. Y en ese estado, desgraciadamente, hay muchísimas compañías más, fruto de muchos años de negocios dirigidos por personas que no entendían ni querían entender la importancia de la tecnología. Ahora, la transformación digital se ha vuelto un factor crítico para la competitividad, y es complicado construirla sobre sistemas legacy completamente anticuados y parcheados hasta el límite. ¿Serías capaz de valorar la deuda técnica en tu compañía? ¿Las malas decisiones que han incurrido en que la tecnología se aleje cada vez más de la que define “el estado del arte” en tu industria? Las deudas, de un modo u otro, terminan por pagarse…