El smartphone como arma de distracción masiva

Joseba Elola, de El País, me llamó por teléfono para hablar sobre la idea de que el smartphone es una especie de condena que nos impide trabajar y concentrarnos, un arma de distracción masiva peligrosa que, de alguna manera, nos perjudica. Ayer domingo publicó su artículo titulado “Móviles: el smartphone, ese arma de destrucción masiva” (pdf), en el que recoge fenomenalmente bien algunos de mis comentarios, contrarios en principio a la tesis principal expuesta en el título y defendidas por algunos de los entrevistados.

Veamos: por supuesto, el smartphone, con sus continuas notificaciones de todo tipo, es susceptible de generar distracciones. Estamos hablando no de un teléfono, que ya de por sí lleva muchas décadas distrayéndonos, sino de un poderoso ordenador de bolsillo que nos conecta con todo, en todo momento, y que tenemos invariablemente siempre a nuestro lado. Sin embargo, eso no es nada que deba preocuparnos especialmente. De hecho, a muchos nos resultaría una fuente de distracción mayor apartarnos del smartphone y estar pensando si habremos recibido o no alguna notificación o si habrá pasado algo. Simplemente, hablamos de un nuevo contexto del que el smartphone forma parte, de un elemento que determina nuestra forma de trabajar, y al que resulta absurdo intentar renunciar.

Trabajar con interrupciones es algo que hay que entrenar, y que se supera perfectamente a lo largo del tiempo. Yo trabajo de manera habitual con unas diez pestañas de navegador abierto por las que me paseo rutinariamente cada poco tiempo, además de con mi smartphone cargando encima de la mesa que, en muchas ocasiones, utilizo como pantalla subrogada. A lo largo del tiempo, he podido comprobar como esa circunstancia está muy lejos de convertirme en improductivo: obviamente, ha afectado mi manera de trabajar, pero no de manera negativa, sino todo lo contrario. Me considero una persona extremadamente productiva que depende, además, de un factor tan voluble como la inspiración y la creatividad, y lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo es, simplemente, que he adaptado mi manera de trabajar, y he aprendido a entrar y salir más fácilmente del estado de concentración necesario para ser productivo.

Que el smartphone nos resulte una distracción es simplemente algo que ocurre cuando aún no hemos logrado introducirlo adecuadamente como elemento del entorno. A partir de esa primera fase en la que puede que nos resulte relativamente incómodo, nuestro cerebro lleva a cabo un proceso de adaptación al nuevo entorno – en los más jóvenes, ese proceso ocurre de manera más natural, porque no precisan de un desaprendizaje derivado de haber conocido otras maneras de trabajar – y desarrolla capacidades para ello. Si crees que el smartphone te molesta y te hace más improductivo, no intentes retirar de tu mesa un elemento fundamental en tu conexión con el mundo: haz precisamente lo contrario. Acostúmbrate a trabajar con él, a mantenerlo al lado, a utilizarlo para introducir pequeñas pausas o para determinadas tareas. Al cabo de un tiempo, habrás desarrollado una capacidad para concentrarte en tareas que requieran atención en un tiempo menor, y no tendrás ningún problema. Todas esas ideas sobre la incapacidad del cerebro para la multitarea no son más que mitos. Nuestro cerebro es mucho más potente de lo que piensan algunos.

No, el smartphone no está dando lugar a una generación de torpes distraídos incapaces de concentrarse. No es verdad. Los datos y tests de aptitud revelan que las generaciones más jóvenes desarrollan mejor su comprensión lectora y su expresión escrita, y que las notas medias en tests estandarizados no han disminuido, sino que han aumentado, a pesar de tener un smartphone en las manos en todo momento. Dejémonos de dramatizar con ideas apocalípticas y de anunciar el fin de la capacidad del hombre para concentrarse, e introduzcamos en nuestro entorno aquellas tecnologías que han llegado a él de manera natural y que tienen, de hecho, mucho que aportar.

This post is also available in English in my Medium page, “The smartphone as a weapon of mass distraction”