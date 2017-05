Poniendo la basura donde corresponde

Mi columna de esta semana en El Español se titula “Páginas basura“, y trata de conceptualizar uno de los problemas actuales del periodismo, la abundancia de páginas basadas en el clickbait, el sensacionalismo, el amarillismo y la desinformación, al hilo del reciente anuncio de Facebook de comenzar a “enterrar” en su algoritmo de recomendación de contenidos todas aquellas noticias procedentes de páginas calificadas como de baja calidad.

Las páginas basura son uno de los contenidos que más ha crecido en la web, alimentadas en gran medida por un efecto secundario de algoritmos como el de Google: lo que al principio era un algoritmo interesante basado en la contabilización de los enlaces externos y basado en la traslación a la web del conocido citation index del mundo académico, utilizado desde hace varios siglos, se convirtió, con la popularización de las redes sociales, en una métrica que privilegiaba en exceso lo social sobre la calidad. Peor aún: basándose en métricas como los Likes, los Shares, los retweets, etc., que los usuarios marcaban en muchos casos con un componente muy escaso de introspección o reflexión, lo que debía ser una métrica de relevancia se convirtió, en realidad, en algo que privilegiaba aquella información que más sorprendía, más llamaba la atención o más intrigaba.

El cómo una métrica de relevancia se estropea al pasar a un mecanismo de captación de indicadores supuestamente más democrático es un tema que, como tal, me parece fascinante: en la web de 1990, cuando Google comenzó a escalar en popularidad, las métricas que recogía eran enlaces a páginas con palabras clave (el anchor text) cualificados a su vez en función del número de enlaces entrantes que poseía la página origen, unido a algunos factores más de corrección. Para Larry Page, pasar a la web un algoritmo con el que estaba perfectamente familiarizado, el citation index que le indicaba como estudiante doctoral si un paper académico era o no relevante en función de las veces que aparecía en las referencias de otros papers, fue en realidad una idea genial. El sistema funcionaba: no solo lograba una métrica de relevancia convincente, sino que además, alejaba el control de las manos de los autores de las páginas, lo que lo hacía menos manipulable que los anteriores. Al producirse la popularización de las redes sociales, Google detectó que mecanismos como el Like de Facebook o los trending topics de Twitter podían convertirse en métricas de relevancia más rápidas que la suya, y comenzó a basar su algoritmo cada vez más en este tipo de parámetros. El resultado de privilegiar esas métricas fue una hiperinflación de la web en torno a lo social: las páginas se llenaron de “pegatinas” que pedían el Like, el Share, el retweet o la compartición de todo tipo, y la aparición cada vez más persistente de páginas orientadas a generar esas métricas. A todos los efectos, una concepción errónea de relevancia.

Con el tiempo, Google parece haber ido corrigiendo ese mecanismo: los parámetros sociales llevan tiempo descendiendo en su ponderación, y la compañía parece evolucionar hacia algo como el KBT, del que hemos hablado en otras ocasiones, para determinar una métrica de calidad de las páginas y, consecuentemente, de su relevancia. La consigna es clara: no se puede privilegiar en términos de relevancia a páginas que busquen el clic a toda costa basándose en técnicas que nadie considera bueno privilegiar.

El gran problema de las páginas basura, no obstante, es su heterogeneidad y la laxitud en su definición. Son, en muchos sentidos, como la famosa resolución de aquel juez norteamericano que trataba de explicar si un contenido era o no obsceno con la frase “I know it when I see it“, “lo sé cuando lo veo”. La medida anunciada por Facebook es, claramente, una manera de intentar determinar precisamente eso: si una página es basura o no, en función de una definición establecida como “páginas que contengan poco contenido sustantivo, cubiertas de anuncios molestos, excesivamente impactantes o maliciosos”. Y si efectivamente lo es, tratar de evitar la posibilidad de que alcance más visibilidad gracias a sus algoritmos.

Las páginas basura son el equivalente en la web del periodismo amarillo y de los tabloides: sin duda, un contenido que tiene sus adeptos, y que en algunos países genera un negocio importante. En su paso a internet, con la disminución de la fricción y con la facilidad para generar métricas de relevancia erróneas, el fenómeno se disparó hasta límites insostenibles. Medidas como las tomadas por Facebook o Google son fundamentales para poner coto a su desarrollo, para mejorar la calidad de la web. El resto de la responsabilidad corresponde al usuario, que si bien debe seguir manteniendo la libertad de poder compartir lo que le venga en gana, debe reflexionar sobre la idoneidad de asociar su imagen con la de páginas de esas características, y desarrollar unas mínimas opciones y criterio sobre la calidad de la información que maneja y comparte.

En cualquier caso, todo indica que las cosas estarán más difíciles para los medios que en su momento, y con una orientación claramente cortoplacista, optaron por ese tipo de tácticas para incrementar su visibilidad. Medidas que tienden a hacer algo muy necesario y positivo: poner las cosas en su sitio y sacar la basura a donde corresponde.