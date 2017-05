Machine learning y competiciones

Mi columna de El Español de esta semana se titula “Las máquinas y los retos“, y habla sobre las distintas competiciones que algoritmos de machine learning han ido disputando contra los humanos a lo largo de la historia reciente, al hilo de la nueva partida de Go disputada entre el algoritmo de Google, AlphaGo, y el joven genio chino del Go, Ke Jie, con victoria del primero.

Las dos partidas de Go jugadas por Ke Jie contra AlphaGo se produjeron en un contexto extraño: no solo tenían lugar después de las derrotas sucesivas de Fan Hui y Lee Sedol, otros de los mejores jugadores del mundo, sino que además, su emisión fue censurada por el gobierno chino, en un extraño ejercicio de mala interpretación del orgullo nacional. Para Ke Jie, que ha reconocido que el algoritmo de Google es ya “demasiado fuerte para los humanos” y se ha convertido en una especie de “dios del Go”, la situación es tan curiosa como la de ser utilizado como prueba, como argumento final de la superioridad de la máquina en el juego, un papel experimentado anteriormente por otro escaso puñado de humanos en otros juegos.

La importancia de este tipo de desafíos es relativa. En realidad, hablamos de acciones de comunicación, destinadas a obtener repercusión pública de trabajos que, de no utilizar este tipo de competiciones, sería muy difícil que expusiesen sus avances a un nivel que llegase a todos los públicos. A lo largo del tiempo, hemos ido viendo cómo los algoritmos de machine learning se apropiaban del ajedrez, del Jeopardy, del Go y, recientemente, del póker, sin que muchos se hayan parado a pensar qué era exactamente lo que cada competición pretendía demostrar.

En el ajedrez, la cosa era relativamente sencilla: hablamos de un juego de cálculo de escenarios. Cada movimiento genera un escenario nuevo, y los buenos jugadores son capaces de proyectar mentalmente las jugadas a las que puede dar lugar varios movimientos después. Cuando Kasparov pierde contra el Deep Blue de IBM en 1996, lo único que como humanos tuvimos que reconocer fue que una máquina era ya capaz de calcular escenarios probabilísticos mejor que el cerebro de una persona. Perfecto, cuestión de fuerza bruta computacional. Nada que nos ofenda cuando ya llevamos décadas utilizando calculadoras de mano u hojas de cálculo, y considerándolas no una amenaza, sino una bendición. Hasta aquí, todo bien.

Cuando, en 2011, otro producto de IBM, Watson, gana a los mejores jugadores de la historia en Jeopardy, la cuestión ya empieza a ser distinta. Aquí, una máquina está probando ser capaz de entender las muchas veces retóricas preguntas del Jeopardy expresadas en lenguaje natural, buscar sus posibles respuestas, escoger una de ellas, darle a un botón… y ganar. Después de Jeopardy, sabemos ya que un algoritmo va a ser mejor que las personas entendiendo el lenguaje que las propias personas han inventado, lo que abre paso a todo tipo de innovación en robots conversacionales, chatbots, abogados, médicos haciendo diagnósticos… lo que queramos.

En 2015, un algoritmo ya no de IBM, sino de Google, venció a dos de los mejores jugadores del mundo de Go, desafío que en estos días se acaba de completar con la tercera victoria. ¿De qué hablamos aquí? Este es el desafío que corona la importancia del deep learning. Tras mucho entrenamiento del algoritmo suministrándole todas las partidas de Go jugadas y registradas a lo lago de la historia, Google fue capaz de obtener un jugador muy bueno, pero que unas veces ganaba y otras no. Hasta ahí, había llegado a educar un algoritmo para jugar como los grandes maestros de Go, ni más, ni menos. Fue cuando pasó al deep learning cuando se produjo el diferencial: pusieron a la máquina a inventarse partidas que no se había jugado, a jugar contra sí misma, a explorar escenarios improbables. El resultado fue que en algunas de las partidas, AlphaGo empleó movimientos que jamás un humano había llevado a cabo en partida alguna, que tenían una probabilidad de uno entre diez mil, y logró vencer. Ahora, tenemos que vivir sabiendo que un algoritmo puede desarrollar su inteligencia para una tarea más allá de donde el ser humano ha sido capaz de hacerlo.

Finalmente, llegó 2017, y un algoritmo creado en la universidad de Carnegie Mellon, Libratus, fue capaz de vencer a algunos de los mejores jugadores del mundo de póker. El póker, un juego intrínsecamente humano, en el que varias cartas permanecen boca abajo y solo se puede especular sobre ellas, mientras tenemos como entradas de información el resto de cartas en la mesa y la información que los otros jugadores nos dan con sus apuestas, sean o no faroles. Tras 120,000 manos de póker jugadas a lo largo de veinte días, la victoria de Libratus fue absoluta e incondicional: los humanos no tuvieron ninguna posibilidad. ¿Qué significa esto? Sencillamente, que una máquina ya es capaz de analizar una situación de información imperfecta, sometida a incertidumbre, y puede tomar decisiones en ella con mejores resultados que los que podría obtener un humano. Eso mismo, tomar decisiones en entornos de información incompleta o imperfecta, incluida posiblemente información falsa, es lo que hace un directivo en una compañía, lo que yo llevo veintisiete años intentando que mis alumnos aprendan a hacer. Y el enfoque dado por Tuomas Sandholm, creador de Libratus, es precisamente ese: crear un algoritmo de propósito amplio. No está interesado en un algoritmo para jugar al póker, sino en uno capaz de llevar a cabo cuestiones como análisis de ciberseguridad, diagnósticos médicos o negociación empresarial.

Las competiciones y retos empresariales no hay que analizarlas simplemente como la estrategia de comunicación que representan para quien las hace, sino como lo que realmente significan en términos de logros, de demostración de posibilidades, de aplicaciones posibles. Si alguien aún duda de las posibilidades del machine learning, que venga y plantee el siguiente reto.