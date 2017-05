Ana P. Alarcos, de Idealista News, me llamó para hablar sobre la estrategia de Apple y sobre los principios que han conseguido que se convirtiese en la compañía más valiosa del mundo, con el fin de documentar un reportaje publicado hace un par de días y titulado “Apple: la historia de la empresa más valiosa del mundo explicada a través de su cotización en bolsa” (pdf).

Hablamos de los elementos diferenciales de la estrategia de Apple: una concepción de la innovación inequívocamente centrada en la investigación aplicada, en la que todo se centra en la reinvención y racionalización de una categoría de producto, independientemente de los movimientos de la competencia. Apple es Apple cuando reinventa, cuando redefine y transforma categorías que llevaban inventadas generalmente largo tiempo, pero que nunca habían llegado a despegar en su adopción, generalmente porque los productos existentes no estaban suficientemente bien desarrollados.

Antes de Apple ya había ordenadores, por supuesto. Pero nadie, salvo una minoría de geeks fervientes, veía un ordenador como algo que apeteciese comprar y tener en casa. Era, simplemente, un producto para satisfacer una necesidad muy específica. Tras el lanzamiento del ordenador de la compañía, la categoría se había redefinido, el concepto de ordenador había cambiado de manera esencial y se llamaba ordenador personal, y prácticamente cualquier persona podía aspirar a tener uno en su casa y encontrarle usos que resultaban completamente lógicos y racionales, aunque antes ya hubiese ordenadores y no fuese así. Ese cambio de concepto ha tenido lugar en muchas ocasiones en la historia de la compañía: antes del iPod había miles de reproductores MP3, pero ninguno destacaba especialmente ni tenía el más mínimo componente de radicalidad. Tras el iPod, todos queríamos tener toda nuestra música en un dispositivo, y tenía que ser ese, no otro. Los demás ya carecían de toda relevancia.

Con el iPhone no solo se produjo una redefinición brutal, sino que además, se creó el concepto de smartphone, que ha cambiado el mundo tanto como el de ordenador personal. Muchos críticos discutirán hasta la extenuación si esos concepto fueron o no creados por la compañía, pero los hechos lo prueban ampliamente: antes de Apple, la categoría no existía, era meramente testimonial y propia de usuarios especializados. El iPhone se convirtió en la base de la rentabilidad de la compañía, y después de él, aún hemos visto reinventar la tablet con el iPad, inasequible al hecho de que ya existiesen tablet computers desde muchos años antes, y unas cuantas categorías más.

Ojo con los tópicos y con achacar a la compañía un debilitamiento desde la muerte del fundador: Steve Jobs era indudablemente un genio, pero desde la llegada a la dirección de Tim Cook, Apple ha sido capaz de mantener una progresión razonable en sus productos principales, de entrar en una nueva categoría, de consolidar de manera brillantísima su red de distribución propia, de entrar y liderar una nueva categoría (el smartwatch) y de desarrollar un proceso de orientación a servicios (Apple Music, servicios de almacenamiento, etc.) que se ha convertido en una línea de negocio fundamental. Además, se rumorea que la compañía está preparando importantes lanzamientos al menos en dos áreas prometedoras, la de la realidad virtual o aumentada, y la automoción. Para quienes dicen que la compañía no es lo mismo sin Jobs, los hechos prueban que con Cook no está para nada en malas manos.

¿Sombras? Indudablemente las hay, y para mí, fundamentalmente dos: el acortamiento de las ventanas de explotación debido a la copia cada vez más rápida y competitiva de las ventajas diferenciales de Apple, y la cada vez más compleja tarea de atraer y retener talento en un área como machine learning e IA en la que la dificultad es ofrecer a los expertos un ambiente abierto en el que puedan trabajar con datos de usuarios y compartir su aprendizaje con el resto de la comunidad científica. Una incógnita compleja, que tiene que ver con una cultura basada en el secretismo, y que pronto sabremos hasta qué punto llega a resultar una limitación de cara a su desarrollo.

El reportaje de Idealista News me pareció brillante y bien medido, verdaderamente una lectura recomendable y una imagen muy ajustada de una de las compañías más interesantes y únicas dentro de las que la tecnología ha posibilitado.