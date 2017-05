Entrevista sin filtro

Alberto Sánchez Vicente, de la Asociación para la Divulgación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (INDISMATIC), me envió algunas preguntas cortas por correo electrónico para publicarlas como tales, sin ningún tipo de edición y con el simple título de “Las respuestas de Enrique Dans” (pdf).

Dado el planteamiento, cuando me pidió una etiqueta, escogí “#SinFiltros”, que es algo que creo que tiende a definir de una manera general mi forma de expresarme, de escribir y de responder a preguntas en la práctica totalidad de las ocasiones. A lo largo de los años, he ido comprobando que, salvo cuando chocas con la educación y las buenas maneras, expresar tus opiniones de manera directa y no filtrada suele ser la mejor estrategia.

A continuación, el texto completo de las preguntas y respuestas que nos intercambiamos:

P. Para comenzar, una #etiqueta en la que te atrevas a clasificarte: #SinFiltros

P. Al igual que sucede en Twitter con el espacio para escribir, defínete en 140 caracteres… ojo que los contamos: esto mejor se lo preguntáis a mi mujer.

P. ¿En cuántas redes sociales tienes cuenta? Y ¿Cual fue en la primera red social en la que te creaste perfil Y por qué? En prácticamente todas las que van apareciendo, aunque luego solo use unas pocas. ¿La primera? Imposible recordarlo. En algunas incluso estoy sin haberme registrado yo.

P. ¿Cuál fue la red social en la que no te harías perfil y por qué? Cualquiera de las de contactos, porque estoy felizmente casado desde hace muchos años… aunque me dicen que en algunas de esas también aparezco.

P. ¿Con que propósito publicas nuevos contenidos (mensajes, post, videos, fotos, etc…)? ¿Cómo de fundamental son para tu vida profesional? Como profesor, y más todavía, como profesor de innovación, tengo que estar al día de todo lo que ocurre en mi sector y la publicación de contenidos es la mejor manera de obligarme a estar atento a novedades, noticias y cualquier movimiento de la industria. Crear mis propios contenidos me ayuda a pensar, analizar, recopilar enlaces y concentrarme en todo lo que creo puede ser interesante para transmitir luego a mis alumnos, así que es una herramienta esencial para mi labor docente.

P. ¿Qué es lo más curioso que te ha surgido del uso de las redes sociales? Comprobar la capacidad de algunas personas mayores de hacer un mejor uso de ellas que algunos de esos mal llamados “nativos digitales”. Ver como personas de más de noventa años son capaces de entenderlas, disfrutarlas y utilizarlas para estar informados y seguir las andanzas de sus familiares.

P. Si pudiese retroceder en el tiempo, ¿qué consejo le darías a tu yo de ayer que empezó en el uso de internet? Que empezara antes.

P. ¿Que le dirías a los que empiezan en una red social? Que dediquen un tiempo a observar y seleccionen bien el entorno que quieren crear y construir con sus aportaciones. Que sigan a gente que conocen pero también a aquellos que les pueden aportar conocimiento, y sobre todo, que no se limiten a estar en grupos donde todo el mundo piensa igual que ellos porque terminarán por tener una visión muy empobrecida de la realidad.

P. ¿Tienes preferencia por Apple, o Microsoft, o Android? ¿O te da lo mismo de quien sea la tecnología si puedes pagarla? No es una cuestión de pagarla o no pagarla, el precio es una cuestión subjetiva dependiente del rendimiento del cacharro en cuestión, su duración, su uso. Ahora mismo estoy rodeado de productos Apple pero no me considero en absoluto un fanboy, y si el día de mañana creo que otra marca me ofrece mejores prestaciones o unas que se adapten mejor a mi forma de trabajar, no tengo problema en cambiarme. Lo he hecho en varias ocasiones, de hecho.

P. ¿Cuál sería el avance en la tecnología o en redes sociales (o ambas) que te gustaría que se produjese? Más que un avance concreto en tecnología, yo lo que quiero es que todo vaya más rápido, estoy deseando que se incorporen a la vida diaria muchas cosas para las que aún queda demasiado tiempo.

P. Y por último ¿te sentirías capaz de vivir sin redes sociales y un smartphone en el bolsillo? Justifica tu respuesta, y si la respuesta es afirmativa, ¿por cuánto tiempo? He vivido la mitad de mi vida sin redes sociales y sin smartphone, y no pasaba nada. Pero también he vivido mucho tiempo sin otras cosas de las que ahora sería absurdo prescindir. Lo importante es plantearse qué herramientas te permiten estar más cómodo o disfrutar más del entorno en el que vives.