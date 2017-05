El zero-rating como amenaza

Cada vez más compañías de telecomunicaciones lanzan ofertas de las llamadas zero-rating, toll-free data o sponsored data: la posibilidad de utilizar determinados servicios sin que el consumo de datos que generan sea contabilizado por la operadora. El caso de Vodafone con WhatsApp es exactamente eso, y plantea un problema muy importante escondiéndolo bajo la apariencia de una oferta atractiva que bajo ningún concepto debería ser legal. Que el servicio se denomine chat-zero e incluya a otros programas de mensajería instantánea no oculta la verdad: para entrar en ese paquete hay que sentarse a negociar con la operadora, y quien no se siente a su mesa y negocie, se queda fuera.

El zero-rating ofrece a una operadora la posibilidad de otorgar graciosamente a sus usuarios acceso gratuito a determinadas aplicaciones, y sitúa con ello a esa operadora en la posición de poder decidir, en función de sus intereses y acuerdos comerciales, qué servicio es más atractivo para sus usuarios. Nadie va a abandonar una operadora porque esta le ofrezca algo gratuito, pero a nadie con dos dedos de frente se le escapa que el efecto de tal promoción es potencialmente perverso y peligroso.

A partir del momento en que permitimos que sea una operadora la que decida qué servicios reciben un trato ventajoso, estamos cerrando la puerta a la innovación. Estamos convirtiendo la web en un lugar en el que solo triunfan aquellos que están en una posición de poder llegar a acuerdos comerciales con operadoras, con todo lo que ello conlleva. Otorgamos a esas operadoras la capacidad de convertirse en jueces, de decisores de qué servicios son ofrecidos en franquicia, con ventaja, como quien compite con esteroides. Si una startup pretende competir con uno de los servicios a los que las operadoras otorgan su consideración de zero-rating, se encontrará con que la única manera de competir con lo que la operadora regala es llegando a acuerdos con esa misma operadora, lo que permite que esa operadora pueda pedirle, básicamente, lo que quiera. Una posición de juez intermediador que las operadoras jamás deberían tener.

Que empecemos a ver cada vez más ofertas de zero-rating supone un problema muy importante de cara al futuro de internet tal y como lo conocemos. La red en la que cualquier emprendedor con una buena idea podía convertirse en una revelación y triunfar se convierte en un sitio donde solo si eres bendecido con la inclusión en el zero-rating de una operadora podrás llegar a tener alguna posibilidad de hacerlo. A estas primeras ofertas que incluyen simplemente servicios en principio no discutidos por nadie, como un WhatsApp que se entiende de uso mayoritario y prácticamente commodity, seguirán otras como la inclusión de un determinado servicio de música, o, por qué no, de un medio de comunicación determinado. ¿Qué tal nos parecerá el zero-rating cuando siendo de una operadora tengas acceso a los medios con los que tiene acuerdo sin que te consuman datos de la tarifa, pero si quieres leer otros que no están en su paquete, debas consumirlos? ¿O cuando los emprendedores se encuentren con unas operadoras convertidas en puerta de acceso, que pueden pedirles lo que quieran a cambio de dejarles entrar en “su paraíso del zero-rating“?

Oponerse al zero-rating es fundamental, ni más ni menos que defender la naturaleza de internet frente a la voracidad de las operadoras. El zero-rating consiste, básicamente, en permitir a las operadoras que comercien con el acceso a su plataforma de usuarios, usuarios que deberían tener por principio un acceso en total igualdad de condiciones, pero que se les mediatiza para convertirlos en prisioneros, bajo la apariencia de un regalo, de un privilegio. Pensar que el zero-rating es de alguna manera “un chollo”, “un regalo” o “un privilegio” es tener una total cortedad de miras, y sacrificar precisamente aquello que ha llevado internet a ser lo que es. No, no te están regalando nada: te están quitando el derecho a una internet abierta y libre en la que los servicios triunfen por lo que son, y no por los acuerdos a los que llegan con una operadora. Tenlo muy en cuenta.