Twitter y la importancia de la relación señal/ruido

Twitter anuncia que está en sus planes comenzar la emisión continua de vídeo en vivo 24×7 con deportes, noticias y entretenimiento, en un intento de recuperar el protagonismo en un formato, el de la información en vídeo, en el que Amazon le robó una parte importante de su iniciativa cuando se hizo con los derechos de emisión online de algunos partidos de la NFL.

Las aspiraciones de Twitter tienden a intentar mantener su estatus como elemento central en la dieta informativa de sus usuarios. Mientras algunas voces hablan de la decadencia de Twitter al incrementarse la abundancia de cuentas triviales, de celebridades compartiendo tonterías o de la cantidad de hate speech, disminuyendo la calidad general de la red, otros seguimos afirmando que Twitter es, en realidad, lo que cada uno quiere que sea, lo que escoge en función de la composición de las cuentas que sigue. En una situación ideal, un usuario de Twitter con una cuenta bien configurada de acuerdo a sus intereses tiende a sentir que la mayor parte de la información le llega por esa vía, de manera anticipada y en un formato de consumo inmediato. Posteriormente, podrá seguir incrementando su exposición a esas noticias o temas a través de otros canales y suplementar la información con más análisis, pero la sensación habitual tiende a ser la de “me enteré a través de Twitter y posteriormente amplié la información por otros canales”. Cuando ves las noticias en la televisión, lo haces por ampliar y por obtener más nivel de detalle, pero todo lo que ves te resulta ya familiar.

La razón fundamental de esa característica de Twitter está en su diseño original, y es ni más ni menos que la relación señal/ruido: comprimir los mensajes a un formato de 140 caracteres (más enlaces, imágenes, vídeo, etc.) permite una monitorización rápida o skimming que posibilita un uso enormemente versátil. Mientras muchos usuarios optan por redes como LinkedIn para componer su dieta informativa debido a la orientación de esta última al entorno profesional y al añadido en 2013 de adquisiciones como Pulse destinadas a cubrir el FOMO, Fear Of Missing Out o “miedo a perderse algo”, mi preferencia a la hora de mantenerme rápida y eficientemente informado en muchos temas sigue siendo Twitter. Si bien mi dieta informativa suele comenzar mediante un lector de feeds, actualmente Feedly, con un buen número de fuentes, la actualidad más inmediata suele llegarme a través de la “segunda capa social”, conformada por algunas de las listas que monitorizo mediante Twitter. La razón no es otra que el formato: Twitter permite un uso rápido, adaptado a cualquier pausa durante el día, sea un desplazamiento, un tiempo muerto, una espera o un momento desaprovechado de cualquier tipo. Mi decisión, lógicamente, condiciona mi uso de Twitter: tiendo a reservar las cuentas de amigos para redes como Facebook, y estar pendiente de cuentas en Twitter que habitualmente comparten información relacionada con mis intereses profesionales: una mezcla de buenos content curators con creadores y generadores de información original.

Considero la relación señal/ruido una de las características más importantes de Twitter, y la que que, independientemente de los resultados económicos y de la viabilidad de la compañía, hace que si no existiese, tendríamos que plantearnos inventarla. Por más que otras redes han intentado copiar el planteamiento de Twitter en ese sentido, han terminado dando lugar a esquemas más “ruidosos”, con mayor capacidad de distracción, o menos eficientes, al menos en mi experiencia. Si Twitter añade vídeo en formato 24×7 e intenta convertirse en un canal de información en vídeo en tiempo real, deberá cuidar el hacerlo de una manera que resulte suficientemente prescindible para aquellos que buscan una preservación de la relación señal/ruido, o arriesgarse a ser vista como una red más dentro de un cúmulo indistinguible de canales de comunicación.