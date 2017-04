Trabajando con la naturaleza

La naturaleza es un sistema increíble. En muchos ámbitos, la naturaleza se considera inmejorable, un diseño natural tiende a ser visto como perfecto, como insuperable, construido y moldeado a lo largo del tiempo y la evolución en torno a la idea de sostenibilidad. Sin embargo, un ecosistema es modificado por la acción de sus participantes, y todos sabemos que la especie humana se ha revelado como la fuerza más importante en la modificación de esos ecosistemas, para llevarnos cada vez más a situaciones no sostenibles.

Una de las tendencias más reveladoras que he visto en el Netexplo Forum de este año es, precisamente, la idea de plantear proyectos que trabajan con la naturaleza. El que he utilizado como ilustración, Abalobi, es un proyecto indudablemente próximo a mí y a mis intereses: es un proyecto sudafricano dedicado a la sostenibilidad de la pesca artesanal, que recuerda enormemente al que contribuí a poner en marcha hace nada menos que quince años en Galicia, Lonxanet. Pescadores coordinados en una red de información que les permite mejorar enormemente su propuesta de valor y sus condiciones de vida, en lo que supone una prueba de que no importa cómo de alejado de la tecnología pueda estar el colectivo al que pretendemos dar servicio, porque si la propuesta de valor es adecuada, se interesarán por él y participarán de manera entusiasta.

Pero Abalobi no es excepción en los proyectos de este año en Netexplo: la naturaleza, o “la naturaleza aumentada” juega, en muchos de ellos, un papel fundamental. Podemos hablar, por ejemplo, de la utilización de buitres equipados con cámaras y GPS para ayudar a descubrir la existencia de vertederos ilegales en Perú, con el proyecto Gallinazo Avisa. O de la posibilidad, evocando un episodio reciente de Black Mirror, de recurrir a abejas robóticas para polinizar cultivos, aunque aún falte un poco para llegar a un prototipo verdaderamente funcional. O collares para vacas en instalaciones productivas que prometen una monitorización capaz de mejorar las condiciones de explotación y la productividad: varios proyectos que pudimos ver este año en Netexplo tienen que ver con las vacas, sea para evitar el uso de su carne en una hamburguesa perfecta que no recurre a ella, para obtener leche sin molestar a ninguna vaca en el proceso, o para conseguir cuero sin que ningún animal se deje la piel en ello.

Podemos hablar de la reingenierización del vino, de la visión de una agricultura moderna pasada por el prisma de la explotación de datos, o de las formas más eficientes para explotar la producción de vegetales reutilizando recursos y buscando productividades antes inimaginables: de una u otra manera, hablamos de formas de mejorar nuestra relación con la naturaleza, de preocuparnos por criterios de sostenibilidad o de buscar una eficiencia no orientada necesariamente a maximizar el rendimiento económico, sino a otros fines. Si bien una gran cantidad de mentes clásicas y tradicionales se escandalizarán ante la posibilidad de beber vino reingenierizado, o de utilizar leche, cuero o carne que considerarán “artificial”, aunque no lo sea, creo que no cabe duda, sobre todo si preguntamos a personas jóvenes, que estamos ante el despertar de una verdadera tendencia. Y que, seguramente, son conceptos que merece la pena explorar.