Pregúntame (en Menéame)

Laura Bastón me pidió que participase en uno de los Pregúntame de Menéame, así que me he pasado una hora y media entretenidísima intentando contestar a todas las preguntas que pude, y aguantándome – en la medida de lo posible – las ganas de contestar a las que no contesté. Sin duda, un ejercicio interesante. Si a alguien le interesa verlo, aquí lo dejo…

Me voy a meter los dedos en un cubo de hielo. No creo que hoy sea capaz de escribir mucho más… :-)