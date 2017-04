La corte de los milagros

Durante unos días cada año, París celebra Netexplo Forum y se convierte en la famosa corte de los milagros que popularizó Victor Hugo, refiriéndose a la increíble recuperación que experimentaban los mendigos y pedigüeños de la zona de Les Halles, que se fingían ciegos o discapacitados durante el día, pero que recuperaban “milagrosamente” la salud al llegar a sus casas.

El forum de Netexplo es, en cierto sentido, algo parecido, porque no se trata de juzgar proyectos, sino ideas. No es, obviamente, una corte de indigentes tratando de engañar a nadie: los emprendedores y proyectos que pasan por aquí son serios, profesionales y con hojas de ruta, en muchos casos, verdaderamente ambiciosas, pero llegan aquí no impulsados especialmente por su potencial o interés económico, sino por su capacidad de disrupción, por su valor como indicadores de tendencias. Aquí, todos están “sanos”, independientemente de los destinos que les aguarden en las rondas de financiación o en el mercado. No es un foro de inversión ni de capitalistas de riesgo, no requiere analizar la viabilidad de todas las propuestas presentadas, sino hacer un retrato de las tendencias del momento, del momento de la innovación, de lo que refleja el panorama. Aquí, todas las ideas son buenas, todos los proyectos recibe atención. Que después terminen funcionando, convirtiéndose en estrellas o desapareciendo ya es otra cuestión.

Durante dos días, con uno previo si estás en su Advisory Board y con uno posterior si te quedas a la parte que se desarrolla exclusivamente en francés, el gran salón de actos de UNESCO ve pasar proyectos que han sido seleccionados e identificados cuidadosamente por los estudiantes y profesores de algunas de las mejores universidades y escuelas de negocio del mundo, y que exponen sus ideas desvinculados de la necesidad de convencer acerca de su viabilidad futura o de su capacidad para persuadir a inversores: se trata de analizar la tendencia que marcan y la innovación que representan, no su brillantez a la hora de implementar ni sus resultados económicos. Y se hace por fuerza bruta: si una cantidad importante de estudiantes en universidades de prestigio y jugándose una nota no son capaz de encontrar e identificar ideas interesantes en innovadoras, es que esa idea no existe. Cuantos más ojos, más puedes ver y más puedes abarcar.

Este 2017, Netexplo cumple diez años: cuando comenzó, Obama se preparaba para su primer mandato, el iPhone se convertía en un creador de tendencia, y se empezaba a hablar de una red social muy simpática que permitía mandar mensajes limitados a 140 caracteres. Parece que fue ayer, pero ha pasado una década. Y como se comentó muy acertadamente el primer día, Netexplo, a lo largo de esa década, ha demostrado ser “un foro muy bueno para identificar tendencias, sin que seamos necesariamente muy buenos como capitalistas de riesgo”: no son pocas las compañías que, habiendo sido identificadas como interesantes en algún momento a lo largo de estos diez último años por las tendencias que representaban o ejemplificaban, han terminado desapareciendo. En realidad, no se evaluaba su capacidad para convertirse en un negocio viable, que responde a una amplísima cantidad de factores, sino el componente de innovación que representaban. Otras, obviamente, fueron analizadas como ideas tempranas y son hoy grandes actores en el panorama de la red, pero de nuevo, esa no es la cuestión: la idea es estudiar el ecosistema, extraer tendencias de manera agregada, y pensar sobre las consecuencias futuras de esas tendencias para la economía a todos los niveles, micro y macro.

El año pasado, las protagonistas del evento fueron, claramente, las startups basadas en blockchain. Este año, sin embargo, la idea que parece permearlo todo, el perejil de todos los guisos, es claramente machine learning. O lo tienes y lo aplicas, o no lo tienes. O eres capaz de plantear tu negocio en términos de captura de datos accionables con los que alimentar tus algoritmos, o juegas aún en la prehistoria. Hay startups que aplican machine learning a la detección de tumores y anomalías en radiografías y escáneres, al diagnóstico médico, a la ciberseguridad, a la conversación, al análisis de lo que va a ocurrir en un vídeo o incluso a la creación artística. El machine learning y la inteligencia artificial, convertidas en el factor estratégico que marca la tendencia del momento, y no como en las pasarelas de moda, sino como elemento para un futuro sostenible, para la lógica aplastante de conseguir que una máquina sea capaz de replicar – y eventualmente, mejorar – el aprendizaje de las personas, sin estar sujeta a las limitaciones del cerebro humano. El debate del primer día en el Advisory Board, con análisis del fenómeno del machine learning y la inteligencia artificial a nivel tecnológico, empresarial y social, no tuvo desperdicio.

Para un profesor de innovación, pasar por Netexplo es enormemente refrescante. Pero os dejo, que en un rato empieza la segunda jornada…