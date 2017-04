Equivocándose de enemigo

La obsesión de los taxistas con compañías como Uber o Cabify es algo que cada día me llama más la atención. Lógicamente, los elementos que más llaman la atención a las personas y colectivos son aquellos que ocurren en su entorno cercano, no los que conocen de manera remota y como parte de un proceso cuya evolución y análisis, muy posiblemente, les trasciende.

En este sentido, resulta relativamente sencillo entender que un taxista reaccione mal cuando aquella licencia por la que pagó una auténtica barbaridad de dinero porque representaba la posibilidad de explotar un recurso, el transporte de viajeros, de una manera prácticamente exclusiva, se vea ahora confrontada con un competidor salido de la nada y que ni siquiera tiene que hacer frente a muchas de las obligaciones que ellos llevan toda una vida profesional soportando. Que una actividad como los conductores de vehículos de lujo con licencia VTC se convierta de repente en algo que ya no solo no es de lujo por su posicionamiento en su precio, sino que además, está al alcance de cualquiera mediante un simple clic, y recoge y deja pasajeros en “santuarios” como las estaciones de trenes o los aeropuertos es algo posiblemente difícil de aceptar, y que además, lo haga completamente dentro del marco legal, posiblemente más.

Sin embargo, cada día se ve más claramente que compañías como Uber o Cabify no son en absoluto el enemigo al que los taxistas tienen que hacer frente. Estudiemos las noticias recientes: Mercedes anuncia que ofrecerá taxis completamente autónomos en un plazo de tres años, cumpliendo los plazos que algunos llevamos ya tiempo aventurando. Con ello logrará presumiblemente adelantarse a compañías como Ford y BMW, que prevén lanzar una oferta similar un año más tarde, en 2021, y a GM con Waymo, que hablan del mismo año aunque no aventuran una fecha concreta. Uber, por su parte, lleva desde el pasado septiembre moviendo a pasajeros en ciudades como Pittsburgh, San Francisco y Tempe en vehículos Ford y Volvo, aunque aún no son completamente autónomos (de hecho, precisan aún de bastantes intervenciones del conductor), y tiene firmado un acuerdo con Daimler para que la marca opere sus vehículos a través de la plataforma de Uber en cuanto estén disponibles. Y algunas otras compañías apuntan en la misma dirección.

La pequeña ciudad de Innisfil, en Ontario, de unos treinta mil habitantes, ha tomado una decisión aún más drástica: ha echado el cierre a su sistema de transporte público mediante autobús urbano, y ha contratado a Uber por una tarifa plana de unos $75,000 anuales, un coste sensiblemente inferior al que supone operar sus autobuses, para que opere el servicio mediante Uber Pool. Cuando ese servicio sea operado de manera autónoma, sus costes descenderán todavía más.

La cuestión no puede estar más clara: el problema de los taxistas no se llama Uber o Cabify. El problema es que en un plazo de tres años, comenzaremos a ver servicios de taxi ofrecidos mediante vehículos autónomos, sensiblemente más baratos porque eliminarán el coste del conductor, y que además, serán percibidos como más seguros, porque aunque no sea especialmente habitual que un taxi tenga un accidente, ese tipo de incidencias se reducirán todavía más cuando esos vehículos estén repletos de sensores, cámaras y radares, puedan “ver” en 360º, tengan unos reflejos perfectos, no se distraigan, no se piquen con el conductor de al lado y no tengan cambios de humor.

Los taxistas no desaparecerán porque nadie los prohiba, sino porque sencillamente, empezaremos a ver servicios basados en vehículos autónomos en cada vez más sitios, en todos aquellos entornos en los que por su volumen, exista una oportunidad de obtener una rentabilidad interesante. Dado que el principal beneficio de estos vehículos se obtiene cuando están en permanente operación, es posible que esta sustitución tarde un poco más de tiempo en pueblos muy pequeños en los que los taxis pasan mucho tiempo en la parada sin estar operativos. Pero en entornos urbanos… quedan eso, unos tres años. Si lo quieres ver aún como ciencia-ficción, es problema tuyo. Tres años es lo que hay, menos tiempo de lo que duran muchos automóviles. Uber o Cabify no son un problema. De hecho, sus conductores, esos con licencia VTC que tantas protestas generan en el colectivo de taxistas, van a tener el mismo problema que ellos: se quedarán sin trabajo exactamente igual.

Piénsalo: tres años. Y a la hora de planificar tu futuro, actúa en consecuencia.

