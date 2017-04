Entendiendo conceptos en Machine Learning

Llevaba algunos días encontrándome artículos interesantes que pensé que podían ayudar a entender algunos temas relacionados con el machine learning y sobre los que me parecía que podía escribir, pero se me han ido acumulando, de manera que creo que lo mejor puede ser reseñar varios de ellos en una sola entrada con algunos comentarios al respecto.

El primero de ellos, “The dark secret at the heart of AI“, lleva a cabo un muy buen trabajo a la hora de explicar la “teoría de la caja negra“, que hemos comentado aquí en varias ocasiones: a medida que los algoritmos de machine learning se hacen más y más sofisticados, la posibilidad de que una mente humana entienda los procedimientos que utiliza para llegar a un resultado determinado se hacen menores, lo que nos lleva, en último término, a tener una caja negra que genera resultados que podemos poner a prueba únicamente en función de su calidad, sin entender cómo se llega a ellos. Si entrenamos un algoritmo con todo el historial de créditos concedidos y denegados por una entidad, por ejemplo, con el fin de que tome decisiones en el futuro que hoy tomaría un comité de riesgos, terminaremos por tener una caja negra de la que salen decisiones que podremos contrastar en función de la calidad de los resultados (si reduce el número de créditos concedidos y no devueltos, la daremos por válida), pero seremos muy probablemente incapaces de entender cómo llega la máquina a cada decisión: su funcionamiento será una caja negra en cuyos resultados confiamos en función de sus resultados.

Esto nos lleva otra cuestión: dado que cuando alimentamos un algoritmo, lo hacemos con todos los datos que tenemos disponibles y que, según nuestro razonamiento humano, contribuyen al resultado, lo que nos encontramos es que los progresos del machine learning redefinen el concepto que tenemos de inteligencia humana, y alteran nuestras percepciones de lo que podemos o no podemos hacer. El punto de partida para la máquina es lo que como humanos somos capaces de entender, a partir de ahí, todo es terreno inexplorado y métodos que requieren una potencia de cálculo de la que nuestro cerebro, sencillamente, carece. Así, cosas que hoy nos parece normal que haga un humano, las iremos viendo como absurdas a medida que sea una máquina la que las hace, y cosas que una máquina es capaz de hacer nos irán pareciendo cada vez menos sorprendentes y más normales. Muy pronto, el chatbot se habrá convertido en el estándar para el servicio postventa y para muchas cosas más como “explicarnos” las noticias, y la primera época de desencanto y decepciones dará paso a un momento en el que realmente, como les ocurre a las generaciones más jóvenes, preferiremos hablar con robots a hablar con personas, porque no solo nos darán un mejor servicio, sino que además nos eliminarán la sensación de estar “molestando a alguien” al otro lado (del mismo modo que un enlace no “se queja” ni “nos contesta mal” si hacemos clic en él diez veces). Simplemente, que sea un algoritmo conversacional el que te atiende cuando tienes cuestiones relacionadas con el producto o servicio de una compañía pasará a ser “lo normal”, y veremos como “del siglo pasado” cuando había personas dedicadas a hacer ese servicio.

Del mismo modo, habrá actividades que serán pronto algo del pasado, sean programar semáforos para evitar atascos, llevar a cabo decisiones de inversión o diagnosticarnos una enfermedad, y nos parecerá “raro” o “primitivo” pensar que esas actividades eran antes llevadas a cabo por una persona. Lo de sustituir a los conductores de taxi o de camión será visto como algo tan obvio, que nos parecerá increíble – y peligrosísimo – que esa actividad fuese desarrollada antiguamente de manera manual. ¿Significará eso que muchas personas que hacían ese trabajo se vayan directas al paro? Posiblemente, pero la solución no estará en poner impuestos a esos robots que han pasado a desempeñar esas actividades, sino formar y entrenar a las personas para que sean capaces de llevar a cabo otras actividades relacionadas. Y en ese sentido, recortar las prestaciones sociales, como parece la tendencia en países como los Estados Unidos, solo puede llevar a que el problema sea peor.

Esto no quiere decir, lógicamente, que no tengamos que buscar metodologías que, de alguna manera, permitan incrementar la trazabilidad de las decisiones tomadas por las máquinas. El artículo que describe el escenario de pesadilla imaginado por Tim Berners-Lee en el que las decisiones en el mundo financiero son tomadas por máquinas que crean y gestionan compañías, completamente al margen de nociones típicamente humanas (y de difícil explicación para una máquina), como el impacto social o el bien común es, sin duda, digno de una lectura, y cita la frase de esa reciente entrevista de Vanity Fair con Elon Musk en la que hablaba del mismo tipo de peligros, de la optimización automática y de lo que podría pasar con un algoritmo que optimizase la producción de fresas:

“Let’s say you create a self-improving AI to pick strawberries and it gets better and better at picking strawberries and picks more and more and it is self-improving, so all it really wants to do is pick strawberries. So then it would have all the world be strawberry fields. Strawberry fields forever.”