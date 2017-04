Cartas al CEO: Machine Learning

Desde Thinkers50 me pidieron una contribución para un libro en el que están trabajando, titulado “Dear CEO“, que será publicado en torno al verano y en el que van a colaborar también con sus cartas autores como Tom Peters, Alex Osterwalder, Roger Martin, Whitney Johnson, Henry Mintzberg, Erica Dhawan, Richard D’Aveni, Costas Markides, Dave Ulrich, Marshall Goldsmith o Don Tapscott, entre otros.

Mi carta ha sido una de las escogidas para ser publicadas en abierto como “aperitivo” del libro, y ayer fue publicada en la página de Kromann Reumert, una compañía de asesoría legal y empresarial danesa que colabora con Thinkers50, bajo el título “Changing the way we understand technology“ así que me ha parecido que podría ser interesante compartir aquí una versión en castellano. Mi carta es un intento de explicar a un hipotético CEO la importancia de entender el cambio de papel de la tecnología, cómo ha ido pasando de ser una simple herramienta de automatización, a ir tomando progresivamente un papel completamente diferente, el de una herramienta con una capacidad de análisis de datos brutal y que es capaz de aprender de esos datos mediante diversos métodos para llegar a procesos de deep learning o reinforcement learning que van a cambiar el mundo tal y como lo conocemos.

Que una máquina sea capaz de ganar a los mejores jugadores humanos de ajedrez, de Jeopardy, de Go o de poker no es como tal importante en sí mismo por el hecho, sino por lo que demuestra: respectivamente, que una máquina posee una fuerza bruta computacional capaz de superar a cualquier cerebro humano, que además es capaz de entender y procesar el lenguaje natural mejor que muchos humanos, que puede incluso idear e inventarse estrategias nuevas originales compitiendo contra sí misma de una manera que ningún humano había sido capaz de hacer, y finalmente, que es capaz de estudiar entornos con información incierta o desconocida y tomar mejores decisiones que cualquier humano entrenado para ello. La carta, en realidad, es un intento de poner en perspectiva algo que muchos aún no alcanzan a comprender y que no son capaces por tanto de entender en su verdadera dimensión, pero que va a representar el cambio más importante que hemos vivido en la historia de la humanidad.

Agradezco enormemente a mis amigos de BigML, compañía de la que soy asesor estratégico, la oportunidad que desde ya hace algún tiempo me proporcionan para aprender y entender las tecnologías implicadas en el machine learning. Sin esa obligación fundamental que me plantean de mantenerme actualizado para poder estar a la altura, habría sido infinitamente más difícil llegar a entender su verdadero alcance y dimensión.

A continuación, el texto en castellano de mi carta (versión original en inglés aquí):