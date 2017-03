Redibujando las operadoras

Marcos Sierra, de Voz Pópuli, me llamó ayer para hablar sobre la transformación de las operadoras al hilo de unas declaraciones del CEO de Orange en España, Laurent Paillassot, y hoy me cita en su artículo titulado “El 5G convertirá a los operadores en ‘compañías de software’” (pdf).

La transformación digital de las operadoras es una cuestión sumamente compleja, que en ningún caso se va a solucionar con un “vamos a convertirnos en empresas de software”. En el proceso de reconversión de la industria de las telecomunicaciones habrá operadoras que opten por una estrategia de liderazgo en costes, que se centren en la pura infraestructura, en el “más gigabytes por menos dinero” y en ser la “dumb pipe” más eficiente, y sin duda, habrá espacio en el mercado para ese posicionamiento. El otro extremo del proceso lo protagonizaran compañías que decidan afrontar la transformación digital en su totalidad, con sus tres etapas, y eso exige un planteamiento mucho más complejo y evolucionado que simplemente “convertirse en empresas de software”.

La transformación digital de las operadoras exige, en primer lugar, una reconversión radical de la capa de interacción con el cliente, algo que muy pocas operadoras están en disposición de acometer, en parte por la fuerte dependencia de sistemas legacy, y en parte – y no menos importante – por cuestiones relacionadas con la cultura corporativa, con la necesidad de acabar con eso que yo en su momento llamaba “mentalidad de operadora“. Después, es preciso acometer un fortísimo desarrollo interno para orientar la compañía a la generación de datos, lo que implica nuevos desarrollos, contratación de personas con habilidades muy diferentes a las que solían contratar, y una mentalidad completamente distinta. Y finalmente, pero radicalmente importante, implica abrazar una mentalidad de plataforma, lo que conlleva convertir toda la compañía en capas de APIs para construir soportes sobre los que todo se genere un ecosistema en el que otras empresas de todo tipo puedan desarrollar negocios. Todo ello teniendo en cuenta las nuevas reglas de la interacción: el respeto al cliente, la portabilidad de los datos y la transparencia en la gestión.

Todo esto supone mucho, muchísimo más que simplemente “convertirse en empresas de software”. Es más, si la frase “convertirnos en empresas de software” implica de alguna manera intentar competir con las empresas de software generando productos para el usuario, es una estrategia condenada al fracaso, porque en algún momento reflejará la triste mentalidad de vulneración de la neutralidad de la red, y caerá en el “privilegio mi app para que funcione mejor que otras”. No, el negocio no es el software. El software va a ser necesario, las compañías que decidan emprender estar ruta van a tener que contratar legiones de desarrolladores bien cualificados y generar una cultura de orientación al desarrollo que no es en absoluto sencilla, pero además, van a tener que entender que la idea no es crear productos finales, sino ser plataforma para los productos de otros. El negocio está en la inteligencia de plataforma, en el machine learning, en la inteligencia artificial y en la capacidad para dar lugar, a partir de sus servicios, a todo un ecosistema del que el cliente quiera formar parte. Y eso ni es sencillo, ni va a estar al alcance de todas las operadoras.

En telecomunicaciones, como en todo, hay empresas en muy distintos momentos de evolución en este sentido. Por el momento, y dicho con todas las reservas que conlleva evaluar un plan cuando está simplemente en sus inicios, lo que he podido ver que me haya resultado más convincente y que me parece que refleja mejor esos principios de transformación digital ha sido la Cuarta Plataforma de Telefonica, pero aunque mover una operadora no sea sencillo y requiera cierto tiempo y esfuerzo, esta industria es dinámica, y es importante tener en cuenta no solo las estrategias, sino la manera en la que se trasladan al mercado. No, redibujar las operadoras no va a resultar sencillo. Pero va a convertirse en la auténtica clave de su futuro.

Sobre este tema, aún nos queda mucho por ver. Y por escribir.