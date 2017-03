La normalización del comercio electrónico

P. ¿Qué peso tiene hoy internet en determinar las elecciones de los consumidores?

R. La red se ha convertido en el gran repositorio de toda la información del mundo. Si una empresa es tan torpe como para no tener toda la información sobre sus productos y servicios en la web, serán sus propios clientes y usuarios los que la pongan, y si eso no es así, es que sus productos y servicios no valían la pena. El porcentaje de clientes que recurren a la web para informarse sobre las características de un producto o servicio crece de manera sostenida, y los que no lo hacen terminan comprando de manera desventajosa, no necesariamente en términos de precio, sino de experiencia. Las agencias de viajes son un claro ejemplo: salvo escasas excepciones, subsisten únicamente dando un servicio completamente prescindible a clientes que no saben contratarlo directamente ellos a través de la red. Los usuarios buscan en la web prácticamente todo lo que van a adquirir, el restaurante al que van a ir, las vacaciones o el viaje que planean, etc. y los que no lo hacen, miran con envidia a los que lo hacen o simplemente no se enteran de nada. En la web, más que campañas impresionantes de publicidad, cuenta la información completa, el interés por la interacción con el cliente y las opiniones de terceros.

P. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en la elección, por parte del consumidor, de los canales donde llevar el proceso de compra (tradicional, gran consumo, e-commerce)?

R. Las tecnologías ya no son “nuevas”. Seguir hablando de “nuevas tecnologías” cuando en realidad hablamos de tecnologías con más de diez o quince años es un problema, porque los que pretenden vender cualquier producto o servicio hoy en día tienen que ver la red como algo completamente normal, como algo que siempre ha estado ahí, que lleva muchos años entre nosotros, y más aún cuando ya hay generaciones de usuarios que lo han vivido como algo completamente normal durante todas sus vidas. La web influye proporcionando un entorno en el que obtener información sin presión, sin una persona agobiándonos mientras leemos sobre el producto o el servicio, pudiendo hacer cinco veces clic en el mismo enlace sin que alguien nos mire mal, y permitiendo obtener opiniones de otros usuarios. Si en pleno año 2017 una compañía no lo ve todavía como una parte completamente normal del proceso de compra, es que tiene un serio problema.

P. ¿Cómo han cambiado los hábitos de compra debido a las nuevas tecnologías? ¿Es cierto que es todavía una minoría la de quienes compran online de principio a fin, pero que una mayoría ha incorporado ya internet en algún momento del proceso de compra?

R. La red está aquí para quedarse, y verla como una cuestión de porcentajes es una pérdida de tiempo y de oportunidades. Refugiarse en el “aún son pocos” es una absoluta irresponsabilidad, porque en la inmensa mayoría de los casos, la percepción de que son pocos proviene de una oferta insuficiente o mala. Si construimos un canal sólido, serán más, y si no lo hacemos, simplemente se irán a otros competidor que lo haya visto más claro. Pero sobre todo, cada día más el riesgo no está en plantearse cómo hacer lo mismo que hacemos pero a través de internet, sino que internet traiga nuevas maneras de plantear el producto o servicio en condiciones mucho más ventajosas. Lo saben los taxistas cuando se encuentran con Uber, los hoteles cuando ven crecer sin parar a Airbnb, o las tiendas cuando ven los precios o el servicio de AliExpress… son formas nuevas de extraer ventajas a la red que los competidores tradicionales no se habían planteado, y que pueden dejarlos completamente fuera de juego.

P. Si tuviéramos que hacer un perfil del consumidor español actual, ¿cómo podríamos describirlo según los canales que utiliza, sus hábitos de compra, los productos que privilegia según los canales utilizados…?

R. El consumidor español no es especialmente diferente del consumidor en otros lugares del mundo, salvo posiblemente por su mayor inclinación a lo social. Adopta en función de consejos o experiencias de sus amigos y conocidos, y es rápido, tiende a probar las cosas en cuanto tiene oportunidad tras la recomendación. A partir de ahí, pensar en un consumidor español completamente diferente del que hay en otros lugares del mundo o pretender que esas características específicas de alguna manera “nos protegen” de un cambio inevitable es una estrategia de auténticos perdedores.

P. Según Nielsen, la cuota en ventas del e-commerce de gran consumo en España es muy baja con respecto a Francia o Reino Unido. ¿A qué se debe esta diferencia?

R. La diferencia en penetración del comercio electrónico en gran consumo se debe simplemente a la disponibilidad de oferta. A partir de la entrada del gran especialista de la categoría, Amazon, muchas cosas han cambiado, y el volumen de consumo que se está dirigiendo a las nuevas opciones, a los buenos supermercados online, a los comparadores o a la propia Amazon está creciendo muy rápidamente, aunque por el momento solo lo haga a nivel de grandes ciudades donde la oferta es mucho más completa y ventajosa. Cuando la gran distribución española quiera darse cuenta, se encontrará con un fenómeno ya imparable y un cambio en los hábitos de consumo al que les será muy difícil adaptarse, porque este negocio no consiste en poder hacerlo, sino en la experiencia progresiva que se adquiere al hacerlo.

P. ¿Qué sectores del e-commerce son los más prometedores, los que en el futuro próximo tienen más potencial? ¿Qué tendencia se atisba en el medio y largo plazo?

R. No hay ningún sector que se vaya a quedar fuera del comercio electrónico, y pensar que va a haber excepciones es no haber entendido nada. Las tendencias son las que ya están a la vista: logística absolutamente revolucionada, conveniencia por encima de todo, separación brutal entre compras de simple suministro (no interesantes ni apetecibles, y que el usuario simplemente convertirá en mecánicas) y las de experiencia, en las que el usuario aún quiere disfrutar del proceso de compra como tal. A partir de ahí, plantear el comercio electrónico como un simple tema de precios o de márgenes es sencillamente haberse perdido la mitad más importante de la lección.