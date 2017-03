Facebook se destaca frente a Google en la lucha contra las noticias falsas

Facebook pone en marcha su mecanismo para etiquetar las noticias disputadas como tales, a partir de la comparación de repositorios de fact checking como Snopes, PolitiFact u otros que acepten una serie de principios de funcionamiento. El movimiento de Facebook coincide precisamente con el momento en que Google empieza a recibir fuertes críticas debido a los snippets con los que responde a determinadas búsquedas, en los que aparentemente no llevan a cabo ni el más mínimo y elemental proceso de comprobación, y recurre a fuentes de credibilidad nula o a sitios con visiones intensamente partidistas, tratándolos como fuentes de información supuestamente fiable y considerándolos como respuestas válidas.

El mecanismo empleado por Facebook parece claro: recurrir a una serie de fuentes contrastadas para una comparación de hechos y un etiquetado en consecuencia. En su contra, la posibilidad de que el mecanismo no sea suficientemente rápido, y que para el momento en que los equipos de fact checking hayan podido llevar a cabo sus comprobaciones con rigor, la difusión ya se haya llevado a cabo y el daño, en gran medida, ya esté hecho. A su favor, la posibilidad de complementar esos mecanismos con evaluaciones de los usuarios, la idea de emplear ese proceso para designar la calidad y fiabilidad de los sitios en función del número de veces que las noticias que publican son disputadas (lo que se convertiría, eventualmente, en un desincentivo a su publicación), y la progresiva mejora de los algoritmos de machine learning que puedan aprender a etiquetar esas noticias no tanto en términos de la noticia en sí, sino de sus patrones de difusión, siguiendo mecanismos similares a los empleados en la detección de patrones de fraude.

En el caso de Google, el problema fundamental parece partir precisamente de la no aplicación de ningún tipo de inteligencia: los snippets que el buscador destaca en respuesta a ciertas búsquedas parecen provenir directamente de algún tipo de ranking de popularidad, y en consecuencia, tender a destacar precisamente sitios de carácter sensacionalista o intensamente polarizado. Los ejemplos no dejan lugar a dudas: que el buscador destaque de manera prominente teorías conspiranoicas ante búsquedas como “planea Obama un golpe de estado”, o destaque respuestas planteadas como broma por Monty Python como si fueran una verdadera explicación de por qué razón los coches de bomberos son rojos es algo que deja a la compañía en muy mal lugar, sobre todo después de que su director general, Sundar Pichai, destacase en repetidas ocasiones que “su inteligencia artificial estaba por encima de la inteligencia artificial de sus competidores“.

En el caso de Google, el problema se ha acentuado con el lanzamiento de su asistente conversacional, Google Home: lógicamente, el planteamiento de un asistente conversacional no puede ser el de leer uno detrás de otros los diez resultados de una página de resultados o SERP (Search Engine Results Page), sino que tiene que escoger una de ellas para devolverla mediante su interfaz de voz. En este caso, dado que el aparato escoge sistemáticamente la respuesta destacada por Google en su snippet y el mecanismo por el que se obtiene ese snippet carece de la inteligencia suficiente para discernir cuándo un resultado proviene de un sitio fiable o de una página absurdamente tendenciosa, el resultado es, en muchas ocasiones, que formulas una pregunta a tu Google Home y este te responde con la conspiranoia o la barbaridad de turno, comprometiendo completamente la credibilidad de la compañía y de su tecnología – más aún teniendo en cuenta que los usuarios de Google Home pueden ser considerados dentro del segmento de los denominados early adopters y, por tanto, muy susceptibles de identificar (y de ofenderse) con este tipo de respuestas.

Que Google, compañía con dieciocho años de experiencia en la búsqueda, caiga en un error tan de base como que sus resultados no estén a la altura como para ser leídos por una máquina y suministrados como respuesta única a una pregunta, debería llevarnos a pensar en la dificultad intrínseca de este tipo de cuestiones, y en el problema de credibilidad que puede llegar a representar si no se corrige de manera rápida y eficiente, mediante un mecanismo de reputación de las publicaciones que pueden ser incluidas en los snippets que vaya más allá de la simple supervisión manual caso por caso, a medida que van apareciendo en las noticias. La inteligencia artificial depende de la calidad de los datos con los que la alimentemos: si alimentamos a Watson con el Urban Dictionary, la consecuencia es que Watson empieza a decir tacos como si no hubiera un mañana. Si permites que tus resultados destacados se contaminen con páginas sensacionalistas o tendenciosas de ínfima calidad, tus respuestas no valdrán nada.

