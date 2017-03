Crímenes postmodernos

El FBI ha detenido a un hombre de 29 años, John R. Rivello, por haber enviado a un periodista del que sabía que era epiléptico, Kurt Eichenwald, un tweet con el GIF animado que aparece en la imagen (obviamente sin animación) conocido por ser epileptogénico, es decir, por ser potencialmente susceptible de provocar ataques en personas con epilepsia. Tras la recepción y visualización, el periodista efectivamente sufrió un ataque.

El tweet fue enviado por Rivello a través de una cuenta de Twitter con un nombre falso, @jew_goldstein, ahora suspendida. Tras la correspondiente denuncia del periodista, la policía solicitó a Twitter los detalles de la cuenta, petición a la que la compañía respondió de forma afirmativa, para encontrarse con que el atacante había utilizado un teléfono prepago adquirido específicamente para ello y pagado en metálico, además de abrir la cuenta con un correo electrónico falso. La compañía que vendió el teléfono, Tracfone, no tenía ningún tipo de información sobre el usuario.

Finalmente, la investigación ofreció un cabo suelto: Rivello utilizó la tarjeta SIM, además de en el terminal en cuestión, en un iPhone 6 de su propiedad, lo que hizo que pudiese ser vinculada con una cuenta de iCloud. Una comprobación de esa cuenta tras la correspondiente petición de información a Apple permitió encontrar documentos que mostraban un interés en el periodista, y permitió relacionar la tarjeta SIM con Rivello. Aunque tanto Apple como Twitter son conocidas por proteger celosamente la identidad de sus usuarios, sí colaboran con la policía cuando las órdenes correspondientes están razonablemente sustentadas.

Kurt Eichenwald es un periodista conocido y polémico. De 55 años y con más de trescientos mil followers en su cuenta de Twitter, es autor de cuatro libros, y ha sido fuertemente crítico con la campaña y las acciones del actual presidente Donald Trump, del que se especula que el atacante era ferviente seguidor. Tras la recepción del tweet, la mujer de Eichenwald lo encontró en el suelo, con el GIF reproduciéndose en la pantalla de su smartphone, y tras avisar a emergencias, respondió al atacante utilizando la cuenta de su marido. Según su abogado, como consecuencia del ataque y la caída, el periodista estuvo incapacitado durante varios días, perdió sensibilidad en su mano izquierda y tuvo problemas con el habla durante varias semanas.

Desde aquel primer envío, el periodista, que adopta ya las oportunas precauciones a la hora de abrir sus mensajes, ha recibido GIFs animados similares de otras cuarenta cuentas, que están siendo igualmente investigadas por el FBI e inculpadas con un delito de asalto con arma mortal y otro de odio. En los tiempos que vivimos, un arma mortal ya no es necesariamente una pistola o un cuchillo, sino que puede ser un GIF animado, y el aparentemente inocente hecho de enviarlo a través de Twitter puede justificadamente constituir un delito de asalto.

No importa de qué tecnología hablemos, ni hasta qué punto parezca inocente o inofensiva: siempre aparecerán criminales con ideas peregrinas para utilizarla. Enviar un GIF puede parecer un acto sencillo e inocente, pero también puede no serlo: un simple GIF puede ser un arma potencialmente peligrosa según a quién y con qué intenciones lo enviemos. Y un delito de asalto, de odio o de cualquier otro tipo puede serlo independientemente del arma o del canal utilizado para cometerlo.

This post is also available in English in my Medium page, “Postmodern crimes“