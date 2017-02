Telefonica y la 4ª plataforma

Telefonica ha presentado oficialmente Aura, la que denomina desde hace ya cierto tiempo como su “4ª plataforma”, un plan aparentemente ambicioso con el que pretende salir de la comoditización que el mercado parece querer imponer a las operadoras de telecomunicaciones y generar una verdadera relación con el cliente. El pasado miércoles estuve con Chema Alonso en sus oficinas mientras preparaba precisamente la presentación del tema, viendo algunas demos y jugando con la interfaz de voz para entender qué es lo que busca la compañía y los efectos que puede tener su propuesta sobre el mercado.

¿En qué consiste la 4ª plataforma? Sencillamente, en almacenar todos los datos que Telefonica posee de un usuario, y permitir a ese usuario gestionarlos. Hablamos de los datos que Telefonica puede tener del usuario, es decir, aquellos que el usuario genera en su interacción con la compañía: si te instalas o utilizas una app, por ejemplo, la compañía solo sabe que ha habido un tráfico de datos cifrado entre tu tienda de apps y tú, y eso es lo que almacena. No hay un uso “siniestro” de ningún tipo, dado que Telefonica sabe que plantearse una intercepción de algún tipo del tráfico, en un entorno en el que el tráfico circula ya completamente cifrado en un porcentaje de casos que supera ya la mitad y que crece a gran velocidad sería completamente absurdo. Los datos que intercambies con tus proveedores de servicios o productos a través de sus apps son cosa tuya y de ellos, y así debe ser: Telefonica se limita a ser tu proveedor de conectividad.

Sin embargo, Telefonica sí tiene datos de cuestiones como, por ejemplo, mi geolocalización mediante la triangulación de las antenas que utilizo, o mis preferencias en los servicios que tengo contratados con la compañía (qué películas he visto en Movistar+, etc.), o por supuesto, la configuración del router que han enviado a mi casa. Repetimos: si Uber, por ejemplo, quiere saber dónde estoy gracias a la lectura del GPS de mi terminal que su app puede hacer, y yo he dado permiso a la app de Uber para que acceda a mi GPS, Telefonica no tiene nada que decir. Pero si Uber quiere saber mi posición mediante los datos de Telefonica, ahí sí: en ese caso, Telefonica puede permitir el acceso a ese dato, o no hacerlo.

En principio, esto no es más que la adaptación de una legislación europea: las compañías están obligadas a gestionar los datos de sus clientes de una manera transparente y responsable. Iniciativas como el Data Transparency Lab llevan ya cierto tiempo planteando de qué manera gestionar esos datos para poder ofrecer al usuario un servicio adecuado: si esos datos pertenecen al usuario, este tendría que poder llevárselos cuando abandona un servicio, o tener autonomía y capacidad de decisión en su uso por parte de terceros. Con estas bases, ¿qué pretende Telefonica? Básicamente, ser capaz de generar una relación con el cliente que le permita, por ejemplo, ofrecer al usuario la posibilidad de ceder esos datos a un tercero, siempre y cuando ese tercero haya sido aprobado por Telefonica para acceder a su 4ª plataforma.

Ese papel de garante de acceso resulta complicado: por un lado, es un papel al que el legislador obliga legalmente. Por otro, debe hacerse con la suficiente transparencia para que no se convierta en algo peligroso. Si una app quiere acceder a datos del cliente que forman parte de los que Telefonica almacena en su 4ª plataforma, tendrá de negociar con Telefonica cuáles son las condiciones que va a ofrecer a sus clientes a cambio de esos datos. No se trata de que Telefonica vaya a cobrar a esa compañía: de hecho, Telefonica hizo bastante hincapié en que los datos son del usuario, no suyos, y que es el usuario quien debe beneficiarse de su explotación. Sin embargo, Telefonica sí comprobará qué uso quiere hacer esa compañía, prohibirá usos que no le parezcan adecuados, u obligará a esas compañías a ofrecer a sus clientes determinadas ventajas a cambio del acceso a esos datos, además de ofrecer a ese usuario una forma de controlar esos datos mediante una app cómoda y con un interfaz de voz.

Por el momento, resulta difícil ver cuáles van a ser las consecuencias de la 4ª plataforma de Telefonica sin ver cuál es el planteamiento que van a hacer a las compañías que quieran acceder a ella. La 4ª plataforma es una forma de estructurar los datos del cliente en una API a la que permitir acceso en determinadas condiciones, sin más. Lo que plantee Telefonica con ella, ya lo veremos. Los ejemplos presentados son, por el momento, muy “blancos”: que UNICEF pueda utilizar mis datos de geolocalización para estudiar patrones de contagio de pandemias, o que Facebook quiera acceder a mi posición para poner en marcha su servicio de alerta en caso de catástrofes o atentados, por ejemplo, con cuestiones a las que seguramente pocos diríamos que no. Veremos qué ocurre cuando los datos entren en zonas ya no tan “blancas”, sino “grises”, y en qué términos se establecerá la relación entre Telefonica y las compañías que entren en contacto con ella para acceder a esos datos. Telefonica afirma que no “venderá datos del usuario como hacen otros”, sino que los utilizará de manera transparente y tratando de generar a ese usuario un beneficio que ese usuario recompense con su fidelidad, para así evitar ese churn que tanto daño hace a la compañía.

Si Telefonica es capaz de plantear a sus usuarios un uso de sus datos transparente y que les proporcione ventajas, estará intentando desarrollar y poner en valor una relación con ellos donde hasta ahora, básicamente, no había nada. Si es capaz de hacerlo sin convertirse en un obstáculo o un problema, pero a la vez generando un valor, la idea puede ser interesante. Si a través de la gestión de esa 4ª plataforma pretende convertirse en fideicomiso y cobrarlo, tendrá problemas: en el momento en que de alguna manera me pueda resultar molesto o me limite de algún modo, saldré corriendo con mi negocio a otro sitio. Pero por el momento, es pronto para asumir ningún tipo de “perversidad” en la oferta o en la futura gestión, y la idea es simplemente lo que he comentado al principio: un intento de diferencia la oferta de Telefonica de la de otros operadores, y una manera de “descomoditizarse”, de ser algo más que la simple tubería tonta por la que circulan los datos. De entrada, al menos, es infinitamente mejor que algunas cosas que Telefonica parecía tener en la cabeza en otras épocas pasadas: está planteada por personas que entienden la web y que han invertido bastante en desarrollar soluciones para ella.

En cierto sentido, la 4ª plataforma en parte del proceso de transformación digital de Telefonica: relacionarse con sus clientes de un modo más directo, replantear los flujos internos de información, y finalmente, modificar su modelo de negocio para funcionar como una plataforma. La idea, de entrada, no es absurda, y es susceptible de aportar valor, o de ser un punto interesante en la reimaginación de la operadora del futuro. ¿A partir de aquí? Simplemente, ver qué pasa. Si el usuario hace caso omiso de todo esto, no se instala nada y renuncia a gestionar nada, Telefonica no obtendrá demasiado valor ni diferenciación del tema, y la cosa quedará prácticamente como una anécdota. Si Telefonica comienza a gestionar su plataforma de una manera excesivamente “celosa” e impide o dificulta que determinados servicios lleguen a sus clientes cuando los de otras operadoras sí pueden disfrutarlos, es posible que tenga un problema. Si Telefonica obtiene beneficios para sus usuarios que los de otras operadoras no obtienen y es capaz de comunicarlo adecuadamente, es posible que obtenga una cierta diferenciación. Por el momento, Telefonica solo – que no es poco – ha construido una API con algunos datos de sus clientes a la que se pueden conectar terceros, y pretende gestionarla con una cierta inteligencia. Que lo consiga y que eso pueda resultar de algún modo atractivo o ventajoso, ya lo veremos. Esperar y ver.