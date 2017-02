Prólogo de “La revolución blockchain”, de Don y Alex Tapscott

Desde Editorial Deusto me pidieron que escribiese el prólogo para la edición española de “La revolución blockchain“, el libro escrito por Don Tapscott y su hijo Alex sobre la que es indudablemente una de las tecnologías más interesantes surgidas recientemente, una solución perfecta para la trazabilidad de las transacciones que nos vamos a encontrar cada vez más en más aspectos de nuestra realidad cotidiana, siendo conscientes de ello o no.

Dada la admiración que profeso desde hace mucho tiempo por Don Tapscott, para cuyo “Wikinomics” escribí una reseña hace ya algún tiempo en Manager Focus, la petición me pareció todo un honor. Mi opinión sobre blockchain, además, es enormemente entusiasta: una tecnología que muchos vinculan únicamente con la llegada de las criptomonedas y el boom mediático protagonizado por bitcoin, pero que supone una solución ideal para cualquier evento transaccional, y que veremos en todas partes, hasta el punto de conformar el mayor superordenador del mundo y de poder dar origen incluso a una nueva internet. Industrias como la energía, la música, la gran distribución y la cadena de suministro, la ciberseguridad y la internet de las cosas, el sector inmobiliario, la banca, los pagos, los seguros y mil cosas más a medida que a los emprendedores se les vayan ocurriendo ideas para aplicarlo, se verán afectadas por la llegada del sistema de gestión de base de datos distribuida que convierte los sistemas transaccionales en perfectamente trazables y a prueba de la práctica totalidad de los problemas que sufrían habitualmente.

El año pasado ya me encontré revisando una gran cantidad de proyectos basados en blockchain para la reunión de Netexplo en París en la que terminé entrevistando en el escenario al fundador de Colu, una startup israelí que trabajaba entonces en aplicaciones de blockchain a todo tipo de entornos y recientemente parece enfocarse más en sistemas de pago, pero la evolución del tema desde entonces no deja lugar a ninguna duda: blockchain va a estar en prácticamente todas partes, en todos los sistemas transaccionales, en todas las industrias. Y en ese sentido, el libro de los Tapscott me pareció un tratado fácil de leer, sencillo de entender, plagado de ejemplos, y una de las mejores maneras de adentrarse en la comprensión del tema.

A continuación, el texto completo de mi prólogo: